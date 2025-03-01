https://ukraina.ru/20250301/1061456776.html

Назревающий котел под Курском и эфемерные победы под Покровском. Украинские эксперты о ситуации на фронте

Назревающий котел под Курском и эфемерные победы под Покровском. Украинские эксперты о ситуации на фронте - 01.03.2025 Украина.ру

Назревающий котел под Курском и эфемерные победы под Покровском. Украинские эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты были обеспокоены ускоренным сокращением курского плацдарма, оккупированного ВСУ. Но, с другой стороны, украинские СМИ разгоняли триумфальные сообщения о контрнаступлении ВСУ под Покровском (Красноармейском).

2025-03-01T08:15

2025-03-01T08:15

2025-03-01T08:15

россия

украина

сумская область

владимир зеленский

игорь мосийчук

михаил драпатый

вооруженные силы украины

офис президента

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

Украинский паблик Deep State с опозданием почти на неделю признал, что ВС РФ зашли в Сумскую область и заняли село Новенькое. Однако Центр противодействия дезинформации при Офисе президента до сих пор это отрицает.Украинский Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что контратаки ВСУ в месте прорыва в Сумской области были отбиты, россияне за несколько дней отбили несколько сел в Курской области, поставив под огневой контроль дорогу на Суджу. Паблик предупреждает, что курская авантюра Зеленского может закончиться крупным котлом для ВСУ.Telegram-канал "ЗеРада" подчеркивает, что обычно период удержания территории после создания такого логистического мешка, как тот, что сформировался на Курском плацдарме, длится от одного до двух месяцев.Бывший нардеп Игорь Мосийчук пишет со ссылкой на украинских военных, что на курском направлении дорога с Казачьей Локни на Малую Локню полностью под контролем российских дронов. Украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев ("Арти Грин") в интервью политологу Руслану Бортнику рассказывает, что генералы запрещают подразделениям отступать с неудобных позиций ради создания красивой картинки для начальства. "У нашего командования тут есть такая беда – они не чувствуют, что происходит на фронте и тянут до конца. Боятся ответственности, боятся того, что их будут журить, наказывать, политики на них будут плохо смотреть", - жалуется украинский офицер. Он также подчеркивает, что украинские подразделения доводят до полного изнеможения на неудобных позициях, после чего их вообще использовать невозможно и приходится формировать практически с нуля.Чтобы перебить негатив от неудач под Курском, украинские военные и чиновники на этой неделе хвастались контрнаступлением под Покровском. Командование группировки ВСУ "Хортица" 26 февраля заявило, что им удалось отбить и зачистить поселок Котлино на покровском направлении. Об этом же пишет и украинский паблик DeepState: "Уже можно говорить об успехе, так как произошло закрепление в самом селе. Южная улица села, к сожалению, еще находится под врагом".Украинские эксперты связывают контрнаступление ВСУ с назначением генерала Михаила Драпатого командующим группировкой "Хортица", воюющей под Покровском."Генералу Драпатому таки удалось остановить продвижение российской группировки "Центр", наполовину отбито Песчаное (село южнее Покровска), а также противник потеснен в районе Котлино. Но срезать весь выступ, образовавшийся юго-западнее Покровска, ВСУ так и не сумели. И никаких предпосылок того, что это по итогу произойдет, сегодня не видно", - резюмирует боевые действия на этом направлении украинский Telegram-канал "Рубикон". Вместе с тем авторы паблика отмечают, что российские войска активизировались на соседнем Мирноградском направлении, то есть наступают там, где резервов у ВСУ недостаточно.Провалы на курском направлении и попытки контрнаступления под Покровском на Украине связывают со сменой тактики Зеленского и его хозяев: выторговать Запорожскую АЭС на курский плацдарм вряд ли получится, а вот Покровск нужно удерживать, так как там сосредоточены минеральные ресурсы, которые Зеленский уже заложил и перезаложил западным компаниям.Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" осторожно выражает надежду, что Покровск станет первым крупным городом в Донецкой области, который российские войска взять не смогут. Тем не менее, он считает, что на другом направлении, из поселка с громким названием Константинополь, ВСУ вскоре придется отступить.Бывший полковник СБУ Олег Стариков считает, что приостановка продвижения российских войск на одном направлении ничего не меняет, поскольку время работает против ВСУ. "Мы нашли тактику на отдельном направлении противодействовать стратегической инициативе противника и заставили его приостановиться. То, что он остановится – таких фактов нет. Для того чтобы остановился, должны быть другие методы и другие ресурсы", - говорит Стариков.Бывший депутат Рады и экс-спикер "Правого сектора"* Борислав Береза говорит, что благодаря действиям генерала Драпатого пока удалось только сбить темп наступления российских войск под Покровском и стабилизировать там линию фронта, но на остальных участках наступление ВС РФ продолжается.Тем не менее, украинские чиновники и депутаты на фоне разговоров о возможном перемирии на этой неделе активно требовали воевать и дальше.Нардеп Марьяна Безуглая беспокоится, что в случае прекращения огня ВСУ "утратят инициативу", а Россия сможет закрепиться на новых территориях и создать эшелонированную оборону. Однако больше всего ее беспокоит, что во время перемирия украинская политика погрузится во внутренние конфликты. По ее словам, прекращение огня без возвращения всех территорий – путь к саморазрушению.Вместе с тем глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что Украина должна использовать потенциальное перемирие для накопления сил и подготовки к новой войне. Он считает, что за время возможного перемирия Украине нужно быстро провести военную подготовку населения, а также расширить программы по производству ракет и дронов.О том, почему на Украине взялись сажать в тюрьмы боевых офицеров - в статье Марины Поляковой "Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ" *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

россия

украина

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

россия, украина, сумская область, владимир зеленский, игорь мосийчук, михаил драпатый, вооруженные силы украины, офис президента, запорожская аэс