Рубио: Европа хочет еще год войны - 01.03.2025 Украина.ру
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Рубио: Европа хочет еще год войны
Рубио: Европа хочет еще год войны - 01.03.2025 Украина.ру
Рубио: Европа хочет еще год войны
В Европе хотят затянуть украинский конфликт еще хотя бы на год в надежде ослабить Россию. Такое заявление после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме сделал госсекретарь США Марко Рубио. Его слова 1 марта опубликовало американское издание CNN
2025-03-01T10:51
2025-03-01T10:51
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Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме с целью подписать сделку по редкоземельным металлам. Однако разговора не получилось, спор быстро перешел в перепалку.По итогам встречи Трамп сделал вывод, что Зеленский не готов к миру, отменил подписание соглашения и выгнал главаря киевского режима из Овального кабинета, предложив вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов к миру.Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого домаТем временем американские СМИ сообщают, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине: Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты.К слову, в конце ноября британское издание ВВС констатировало, что согласно оценкам американского Института изучения войны (ISW), темпы продвижения российских войск заметно выросли с осени 2024 года. И только за ноябрь ВС РФ освободили почти 600 кв. км территории Украины."То есть средняя скорость продвижения составила 22 кв. км в день. Вместе с тем, как отмечает ISW, российским войскам необходимо взять под контроль еще более 8 тыс. кв. км территории, чтобы добиться поставленной Кремлем самоцели занятия всей территории Донецкой области. При нынешних относительно высоких темпах продвижения на это потребуется примерно год", - отметило тогда ВВС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, ввс, cnn, война
Новости, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, ВВС, CNN, война

Рубио: Европа хочет еще год войны

10:51 01.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP / Alex Brandon
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В Европе хотят затянуть украинский конфликт еще хотя бы на год в надежде ослабить Россию. Такое заявление после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме сделал госсекретарь США Марко Рубио. Его слова 1 марта опубликовало американское издание CNN
"Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне - война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", - рассказал Рубио, добавив, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.
Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме с целью подписать сделку по редкоземельным металлам. Однако разговора не получилось, спор быстро перешел в перепалку.
По итогам встречи Трамп сделал вывод, что Зеленский не готов к миру, отменил подписание соглашения и выгнал главаря киевского режима из Овального кабинета, предложив вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов к миру.
Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
Тем временем американские СМИ сообщают, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине: Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты.
К слову, в конце ноября британское издание ВВС констатировало, что согласно оценкам американского Института изучения войны (ISW), темпы продвижения российских войск заметно выросли с осени 2024 года. И только за ноябрь ВС РФ освободили почти 600 кв. км территории Украины.
"То есть средняя скорость продвижения составила 22 кв. км в день. Вместе с тем, как отмечает ISW, российским войскам необходимо взять под контроль еще более 8 тыс. кв. км территории, чтобы добиться поставленной Кремлем самоцели занятия всей территории Донецкой области. При нынешних относительно высоких темпах продвижения на это потребуется примерно год", - отметило тогда ВВС.
 
НовостиРоссияСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоВВСCNNвойна
 
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11:32Кнайсль: Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ
10:51Рубио: Европа хочет еще год войны
10:25Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
09:53Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта
09:40Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
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