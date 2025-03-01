Рубио: Европа хочет еще год войны
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
В Европе хотят затянуть украинский конфликт еще хотя бы на год в надежде ослабить Россию. Такое заявление после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме сделал госсекретарь США Марко Рубио. Его слова 1 марта опубликовало американское издание CNN
"Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне - война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", - рассказал Рубио, добавив, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.
Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме с целью подписать сделку по редкоземельным металлам. Однако разговора не получилось, спор быстро перешел в перепалку.
По итогам встречи Трамп сделал вывод, что Зеленский не готов к миру, отменил подписание соглашения и выгнал главаря киевского режима из Овального кабинета, предложив вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов к миру.
Тем временем американские СМИ сообщают, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине: Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты.
К слову, в конце ноября британское издание ВВС констатировало, что согласно оценкам американского Института изучения войны (ISW), темпы продвижения российских войск заметно выросли с осени 2024 года. И только за ноябрь ВС РФ освободили почти 600 кв. км территории Украины.
"То есть средняя скорость продвижения составила 22 кв. км в день. Вместе с тем, как отмечает ISW, российским войскам необходимо взять под контроль еще более 8 тыс. кв. км территории, чтобы добиться поставленной Кремлем самоцели занятия всей территории Донецкой области. При нынешних относительно высоких темпах продвижения на это потребуется примерно год", - отметило тогда ВВС.