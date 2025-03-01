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Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты

Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты - 01.03.2025 Украина.ру

Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты

В субботу, 1 марта, американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Украине на фоне ухудшившихся отношений с Киевом

2025-03-01T10:25

2025-03-01T10:25

2025-03-01T10:25

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антониу гутерреш

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the washington post

военная помощь

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Газета заострила внимание на том, что такой вариант в США начали изучать после словесной перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.Тем временем другое американское издание - NBC News - пишет о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.В материале уточняется, что американские власти также сокращают присутствие агентства на Украине - из 64 человек, работавших в интересах USAID, останутся лишь восемь.Параллельно стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США."Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи - ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", - рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в комментарии американским СМИ.В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.В то же время сам Трамп ушел от ответа на вопрос о прекращении поставок военной помощи Украине, после того, как поругался с Зеленским в Овальном кабинете.О том, кто конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи лидер США сказал и на встрече с Зеленским в Овальном кабинете."Если бы у вас не было нашего вооружения, этот конфликт закончился бы за две недели. <...> Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня", - сказал Трамп.Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, the washington post, военная помощь, usaid