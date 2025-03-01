https://ukraina.ru/20250301/1061448054.html

Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ

Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ - 01.03.2025 Украина.ру

Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ

Так как войска украинских подразделений накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку Сумской области, это может помешать ВС РФ осуществить основной план по перерезанию главной транспортной артерии ВСУ, которая ведет в Курскую область

2025-03-01T07:15

2025-03-01T07:15

2025-03-01T07:15

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вооруженные силы украины

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вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Взятие Юнаковки перережет ВСУ их основную транспортную артерию, по которой обеспечивается снабжение украинских подразделений под Курском. Но, подчеркнул военкор, дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из Сум, хотя ВС РФ регулярно наносят по ним удары.Он также обратил внимание на другие “тревожные” звоночки, которые могут предсказать следующую провокацию ВСУ:“Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба".Но отслеживание новых абонентов сотовой связи, что является одним из из способов определения накопление войск, заявил Ермаков, это не подтверждает.Ранее в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов напомнил, что в Телеграм-каналах в последнее время вновь стали появляться множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области."Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — добавил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

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