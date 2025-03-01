https://ukraina.ru/20250301/1061448054.html
Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ - 01.03.2025 Украина.ру
Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
Так как войска украинских подразделений накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку Сумской области, это может помешать ВС РФ осуществить основной план по перерезанию главной транспортной артерии ВСУ, которая ведет в Курскую область
2025-03-01T07:15
2025-03-01T07:15
2025-03-01T07:15
новости
россия
сумская область
вооруженные силы украины
брянская область
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Взятие Юнаковки перережет ВСУ их основную транспортную артерию, по которой обеспечивается снабжение украинских подразделений под Курском. Но, подчеркнул военкор, дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из Сум, хотя ВС РФ регулярно наносят по ним удары.Он также обратил внимание на другие “тревожные” звоночки, которые могут предсказать следующую провокацию ВСУ:“Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба".Но отслеживание новых абонентов сотовой связи, что является одним из из способов определения накопление войск, заявил Ермаков, это не подтверждает.Ранее в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов напомнил, что в Телеграм-каналах в последнее время вновь стали появляться множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области."Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — добавил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, брянская область, вс рф
Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
Так как войска украинских подразделений накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку Сумской области, это может помешать ВС РФ осуществить основной план по перерезанию главной транспортной артерии ВСУ, которая ведет в Курскую область
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Взятие Юнаковки перережет ВСУ их основную транспортную артерию, по которой обеспечивается снабжение украинских подразделений под Курском. Но, подчеркнул военкор, дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из Сум, хотя ВС РФ регулярно наносят по ним удары.
“Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку. То есть за этот участок враг будет цепляться до последнего. При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово мы настроем хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам”, — отметил Ермаков.
Он также обратил внимание на другие “тревожные” звоночки, которые могут предсказать следующую провокацию ВСУ:
“Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба".
Но отслеживание новых абонентов сотовой связи, что является одним из из способов определения накопление войск, заявил Ермаков, это не подтверждает.
Ранее в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе
, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов напомнил
, что в Телеграм-каналах в последнее время вновь стали появляться множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области.
"Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — добавил собеседник издания.