https://ukraina.ru/20250301/1061375919.html

Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар

Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар - 01.03.2025 Украина.ру

Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар

Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на российской территории занимает “вытянутый стакан, горловина которого сжимается”

2025-03-01T08:00

2025-03-01T08:00

2025-03-01T08:00

новости

сумская область

суджа

россия

украина

вооруженные силы украины

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061006875_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d11d33e3508151bca3f53368520d2486.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.Он объяснил свои слова тем, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области. А сейчас стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом, напомнил собеседник издания.А вот военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал, что освобождение российскими военными Свердликово в Курской области позволило им не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Именно это в скором времени позволит ВС РФ окружить группировки украиснких сил в Судже и севернее.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

сумская область

суджа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф