Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар - 01.03.2025 Украина.ру
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Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар - 01.03.2025 Украина.ру
Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на российской территории занимает “вытянутый стакан, горловина которого сжимается”
2025-03-01T08:00
2025-03-01T08:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.Он объяснил свои слова тем, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области. А сейчас стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом, напомнил собеседник издания.А вот военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал, что освобождение российскими военными Свердликово в Курской области позволило им не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Именно это в скором времени позволит ВС РФ окружить группировки украиснких сил в Судже и севернее.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сумская область, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Сумская область, Суджа, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар

08:00 01.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на российской территории занимает “вытянутый стакан, горловина которого сжимается”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
Он объяснил свои слова тем, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области. А сейчас стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом, напомнил собеседник издания.
“Противник сам запретил по ней движение, потому что фронт придвинулся к ней настолько, что проезд по ней стал слишком опасен и сами украинцы отказываются играть со смертью. <...> Все это — результат маниакального желания киевского режима удержать что-то ради чего-то. Это не обмен времени на территории. Это обмен людей на пиар”, — заявил Копылов.
А вот военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал, что освобождение российскими военными Свердликово в Курской области позволило им не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Именно это в скором времени позволит ВС РФ окружить группировки украиснких сил в Судже и севернее.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
 
НовостиСумская областьСуджаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУВС РФ
 
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