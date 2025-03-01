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Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар - 01.03.2025 Украина.ру
Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на российской территории занимает “вытянутый стакан, горловина которого сжимается”
2025-03-01T08:00
2025-03-01T08:00
2025-03-01T08:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.Он объяснил свои слова тем, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области. А сейчас стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом, напомнил собеседник издания.А вот военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал, что освобождение российскими военными Свердликово в Курской области позволило им не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Именно это в скором времени позволит ВС РФ окружить группировки украиснких сил в Судже и севернее.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
сумская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Сумская область, Суджа, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ
Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на российской территории занимает “вытянутый стакан, горловина которого сжимается”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
Он объяснил свои слова тем, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области
. А сейчас стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом, напомнил собеседник издания.
“Противник сам запретил по ней движение, потому что фронт придвинулся к ней настолько, что проезд по ней стал слишком опасен и сами украинцы отказываются играть со смертью. <...> Все это — результат маниакального желания киевского режима удержать что-то ради чего-то. Это не обмен времени на территории. Это обмен людей на пиар”, — заявил Копылов.
А вот военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал
, что освобождение российскими военными Свердликово в Курской области позволило им не только продвинуться к Судже
, но и зайти на территорию Сумской области. Именно это в скором времени позволит ВС РФ окружить группировки украиснких сил в Судже и севернее.