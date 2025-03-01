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Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в марте

Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в марте - 01.03.2025 Украина.ру

Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в марте

Начало весны, ожидаемо, принесет на Украину потепление с дождями и размытыми дорогами. По прогнозам синоптиков уже с начала марта температура не будет опускаться ниже +1 ночью, достигая +8 днем. Такая погода обычно способствует вспышкам сезонных вирусных заболеваний, которые накрыли Украину еще в конце февраля.

2025-03-01T08:30

2025-03-01T08:30

2025-03-01T08:30

эксклюзив

украина

сша

киев

владимир зеленский

алексей кущ

николай азаров

министерство культуры

кабинет министров

оон

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце февраля сообщил о тревожной тенденции, наблюдающейся в стране, – значительном увеличении числа госпитализаций граждан с гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях Украины, но самые высокие показатели – в западных областях.На этом фоне многих могло бы порадовать анонсированное еще с начала года снижение цен на лекарства в аптеках с 1 марта, когда вступает в силу постановление Кабинета министров по стабилизации цен. По сути же, владельцев аптек хотят просто заставить немного поумерить аппетиты, так как цены на лекарства почти вдвое взлетели в прошлом году. Зачастую повышение было необоснованным – розничные цены завышали в два-три раза от оптовых цен."Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек — не более 35% для безрецептурных препаратов", - рассказывал Шмыгаль.Ранее Зеленский заявлял, что нашел способ, как снизить цены на лекарства. Однако опыт последних пяти лет показывает, что реального снижения не происходит. В декабре 2019 года тот же Зеленский рассказывал, что он нашел "интересное решение", как снизить тарифы на газ. В результате тарифы разбили на несколько платежей, а в целом люди стали платить больше.В случае с лекарствами, как говорит медицинский эксперт Павел Ковтанюк, перечисленные в списке медицинские препараты, на которые должны снизиться цены, просто исчезнут с полок аптек, а вместо них покупателю будут предлагать дорогие аналоги.Украинский экономист Алексей Кущ говорит, что в списке препаратов, которые должны подешеветь, нет большинства жизненно необходимых и дорогих. Однако там есть 9 видов аскорбинки и много различных безвредных, но и бесполезных препаратов, рассчитанных на эффект плацебо. Кущ делает вывод, что список составляли лоббисты-производители, исключив из него препараты, необходимые людям с сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом и заболеваниями печени.Тем временем Всемирная продовольственная программа ООН в конце февраля озвучила данные о том, что 5 миллионам украинцев не хватает денег на еду. Основные причины – рост цен на продукты питания и нарушение логистических цепочек поставок продуктов, что является одним из следствий мобилизации.В марте украинские власти еще крепче закручивают гайки, чтобы воспрепятствовать бегству мужчин из страны. Госпогранслужба сообщила 27 февраля, что перевозка гуманитарных и медицинских грузов больше не является причиной для выезда за границу. Кто будет заниматься их доставкой, не уточняется.С 3 марта и министерство культуры Украины прекращает выдачу разрешений на выезд украинским художникам и журналистам. Основная причина – большое количество невозвращенцев. В 2024 году более 500 артистов, художников и журналистов, выехавших по разрешению Минкульта в командировку "для продвижения украинских ценностей" просто "потерялись" заграницей. Чиновники Минкульта Украины, выдававшие разрешения, становятся в таких случаях фигурантами уголовного дела.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что этот запрет на выезд свидетельствует о том, что даже идеологическая обслуга режима не видит перспектив в этом государстве. К началу марта многие работники украинских стратегических предприятий стали массово увольняться, так как 28 февраля истекал срок бронирования. Новым, ужесточенным правилам бронирования многие из них не соответствовали, так как получали меньше 20 000 гр (45 000 р.). К тому же, далеко не все предприятия успели подать списки своих сотрудников до означенной даты. В итоге ряд предприятий оказался на грани закрытия, поэтому сроки подачи списков на бронь от предприятий продлили до 31 марта. Официальной причиной продления называют "российскую кибератаку" на госреестры в конце прошлого года.На днях один из рупоров Демпартии США, издание The Economist призывало Киев мобилизовать больше молодежи и сотрудников стратегических предприятий, чтобы противостоять не только российской армии, но еще и Трампу. В тоже время посол Украины в Великобритании и вероятный сменщик Зеленского Валерий Залужный в конце февраля обещал британцам в греко-католическом соборе Лондона, что война не окончена, Украина не сдастся и будет воевать до победы, то есть, до последнего украинца. Судя по этим заявлениям, насильственная "бусификация" в марте будет усилена.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, алексей кущ, николай азаров, министерство культуры, кабинет министров, оон