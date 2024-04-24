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ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре - 24.04.2024 Украина.ру
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
Если снести опоры через Днепр, их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:50
2024-04-24T04:50
2024-04-24T04:50
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Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество над ВСУ, то FPV-дроны ничего не смогут сделать. Они хороши при позиционном фронте. А когда фронт в динамике, беспилотники почти бесполезны, рассказал историк.А если одновременно с этим нанести удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", добавил он.Например, в Черкассах всего один мост через Днепр на 200 километров. Я прекрасно знаю, что это за "стратегический объект". Если снести ракетами "быки" (опоры), их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты, указал публицист.И если российское командование готовит наступление, надо надеяться на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ и накопят такое количество войск, которое сломает офицерский и националистический костяк противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html
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новости, днепр, россия, черкассы, вс рф, всу, наступление, киев, дроны, бпла, сво
Новости, Днепр, Россия, Черкассы, ВС РФ, ВСУ, наступление, Киев, дроны, БПЛА, СВО
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
Если снести опоры через Днепр, их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество над ВСУ, то FPV-дроны ничего не смогут сделать. Они хороши при позиционном фронте. А когда фронт в динамике, беспилотники почти бесполезны, рассказал историк.
А если одновременно с этим нанести удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", добавил он.
Например, в Черкассах всего один мост через Днепр на 200 километров. Я прекрасно знаю, что это за "стратегический объект". Если снести ракетами "быки" (опоры), их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты, указал публицист.
"Более того, на Украине как класс уничтожались люди, способные что-то делать руками и мозгами. Вы же помните, сколько они возводили мост в Киеве с Подола на левый берег. Это же была комедия, когда упал кран, который должен был подтянуть соединяющую арку. И там сейчас во всем так", - отметил Стаценко.
И если российское командование готовит наступление, надо надеяться на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ и накопят такое количество войск, которое сломает офицерский и националистический костяк противника, резюмировал собеседник издания.