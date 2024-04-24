ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054676442.html
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре - 24.04.2024 Украина.ру
ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
Если снести опоры через Днепр, их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:50
2024-04-24T04:50
новости
днепр
россия
черкассы
вс рф
всу
наступление
киев
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg
Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество над ВСУ, то FPV-дроны ничего не смогут сделать. Они хороши при позиционном фронте. А когда фронт в динамике, беспилотники почти бесполезны, рассказал историк.А если одновременно с этим нанести удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", добавил он.Например, в Черкассах всего один мост через Днепр на 200 километров. Я прекрасно знаю, что это за "стратегический объект". Если снести ракетами "быки" (опоры), их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты, указал публицист.И если российское командование готовит наступление, надо надеяться на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ и накопят такое количество войск, которое сломает офицерский и националистический костяк противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html
днепр
россия
черкассы
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_04b90dbde5e2a518504034e57759ad58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, россия, черкассы, вс рф, всу, наступление, киев, дроны, бпла, сво
Новости, Днепр, Россия, Черкассы, ВС РФ, ВСУ, наступление, Киев, дроны, БПЛА, СВО

ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре

04:50 24.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Если снести опоры через Днепр, их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество над ВСУ, то FPV-дроны ничего не смогут сделать. Они хороши при позиционном фронте. А когда фронт в динамике, беспилотники почти бесполезны, рассказал историк.
А если одновременно с этим нанести удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", добавил он.
Например, в Черкассах всего один мост через Днепр на 200 километров. Я прекрасно знаю, что это за "стратегический объект". Если снести ракетами "быки" (опоры), их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут бить российские ракеты, указал публицист.
"Более того, на Украине как класс уничтожались люди, способные что-то делать руками и мозгами. Вы же помните, сколько они возводили мост в Киеве с Подола на левый берег. Это же была комедия, когда упал кран, который должен был подтянуть соединяющую арку. И там сейчас во всем так", - отметил Стаценко.
И если российское командование готовит наступление, надо надеяться на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ и накопят такое количество войск, которое сломает офицерский и националистический костяк противника, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 05:17
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в ЗакавказьеНикакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни"
 
НовостиДнепрРоссияЧеркассыВС РФВСУнаступлениеКиевдроныБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
05:10"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
05:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
04:50ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
04:40Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
04:30"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
03:40"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
03:30Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины
03:20"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту
03:10"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
03:00Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
00:02Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
23:46"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине
23:19НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах
23:01Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
22:38Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками
Лента новостейМолния