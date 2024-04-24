https://ukraina.ru/20240424/1054668179.html
Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ - 24.04.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег. Насколько Киеву хватит этого запаса прочности зависит от многих факторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:40
2024-04-24T04:40
2024-04-24T04:40
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США выделили Украине 61 млрд долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что при всех юридических нюансах и уровне коррупции в рядах противника, это решение позволит ВСУ подготовиться к вероятному летнему наступлению России и продлит агонию Киева минимум на год.Неизвестно, насколько Киеву хватит этого запаса прочности. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли вообще летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами, рассказал историк.Об этом говорят только на Западе. Российские власти об этом молчат и правильно делают. Имеет место туман войны, который должен быть по определению, добавил он.Судя по тому, что происходило на фронтах СВО на прошлой неделе, киевский режим свою задачу выполнил. ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html
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новости, запад, киев, россия, сво, оборона, наступление, вс рф, военная помощь, украина, всу
Новости, Запад, Киев, Россия, СВО, оборона, наступление, ВС РФ, военная помощь, Украина, ВСУ
Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег. Насколько Киеву хватит этого запаса прочности зависит от многих факторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
США выделили Украине 61 млрд долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что при всех юридических нюансах и уровне коррупции в рядах противника, это решение позволит ВСУ подготовиться к вероятному летнему наступлению России и продлит агонию Киева минимум на год.
Неизвестно, насколько Киеву хватит этого запаса прочности. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли вообще летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами, рассказал историк.
Об этом говорят только на Западе. Российские власти об этом молчат и правильно делают. Имеет место туман войны, который должен быть по определению, добавил он.
"Очень многое будет зависеть от умения наших генералов организовать наступление. То, что происходит сейчас – это не военное искусство на уровне армий или дивизий. Это – прогрызание обороны ВСУ на уровне рот и батальонов", - отметил Стаценко.
Судя по тому, что происходило на фронтах СВО на прошлой неделе, киевский режим свою задачу выполнил. ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег, подытожил собеседник издания.