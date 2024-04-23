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"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта

"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта - 23.04.2024 Украина.ру

"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта

Об этом Шольц заявил в своей речи на на церемонии Берлинско-Бранденбургской академии наук, посвященной 300-летию со дня рождения Канта, пишет Die Zeit

2024-04-23T15:59

2024-04-23T15:59

2024-04-23T15:59

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Канцлер Германии Олаф Шольц запретил президенту России Владимира Путина цитировать философа Иммануила Канта, указывая на его немецкое происхождение. При этом журналисты Die Zeit назвали Канта кёнигсбергским философом - по городу, в котором он родился, работал и похоронен (Калининград, Россия).По словам немецкого канцлера, российские власти пытаются практически любой ценой присвоить Канта и его работы.На слова Шольца отреагировали в правительстве Калининградской области."Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.Он также подчеркнул, что ни одна другая страна не сделала больше России для увековечивания памяти великого философа и его учения.Накануне, 22 апреля, в день рождения Канта президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии". Российский президент отметил неугасающий интерес к личности философа и его трудам.

https://ukraina.ru/20220621/1034200375.html

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