"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта
Об этом Шольц заявил в своей речи на на церемонии Берлинско-Бранденбургской академии наук, посвященной 300-летию со дня рождения Канта, пишет Die Zeit
Канцлер Германии Олаф Шольц запретил президенту России Владимира Путина цитировать философа Иммануила Канта, указывая на его немецкое происхождение. При этом журналисты Die Zeit назвали Канта кёнигсбергским философом - по городу, в котором он родился, работал и похоронен (Калининград, Россия).
"Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта", - заявил Шольц.
По словам немецкого канцлера, российские власти пытаются практически любой ценой присвоить Канта и его работы.
На слова Шольца отреагировали в правительстве Калининградской области.
"Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Он также подчеркнул, что ни одна другая страна не сделала больше России для увековечивания памяти великого философа и его учения.
Накануне, 22 апреля, в день рождения Канта президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии". Российский президент отметил неугасающий интерес к личности философа и его трудам.
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