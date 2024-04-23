Китаю не нужна слабая Россия: эксперт объяснил, как воспримут в Пекине то, что армия РФ дойдет до Одессы
© AP / Mark Schiefelbein, File
© AP / Mark Schiefelbein, File
Москве необходимо переходить к какому-то оформлению стратегических отношений с Пекином. Китайцы поддерживают российский бизнес, потому что им категорически не нужна слабая Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Если Москва скажет Пекину, что у нас есть возможность построить логистический коридор от Китая до Евросоюза, и нам не помешают ни англичане, ни американцы, которые цепляются за Одессу, то в Пекине скажут, что это замечательно, рассказал аналитик.
Но если Россия не предложит им каких-то понятных им геополитических проектов, связанных с их интересами в Евразии, то от продвижения ВС РФ к Одессе Китаю будет "ни тепло, ни холодно", добавил эксперт.
"Какая им выгода от нашего усиления? Россия станет менее зависима от Китая. Менее зависимая ─ значит, менее предсказуемая. У нас, например, традиционно хорошие отношения с Индией. А отношения Китая с Индией чем дальше, тем хуже становятся", - отметил Голубовский.
Поэтому необходимо переходить к какому-то оформлению стратегических отношений. Китаю категорически не нужна слабая Россия. Китайцы поддерживают российский бизнес, продолжая с ним торговать, но это для того, чтобы нас не сломали, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем читайте на сайте Украина.ру