https://ukraina.ru/20240418/1054587044.html

Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем

Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем - 18.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем

Если мы хотим, чтобы Китай оказывал нам широкую поддержку в продвижении на Украине, мы должны подробно объяснить китайцам, в чем их интерес. Поэтому с Китаем нужно совершенно четко определить параметры отношения стратегического партнерства, заключить пакт о взаимной поддержке

2024-04-18T19:30

2024-04-18T19:30

2024-04-18T19:30

интервью

россия

одесса

сво

китай

сша

украина

олаф шольц

израиль

тайвань

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Напомним, крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.- Дмитрий Олегович, под удар может попасть производство российской электроники, потому что Китай стал монопольным поставщиком компонентов для нее. Почему китайцы блокируют платежи?- Я не думаю, что от этого пострадает сильно торговля, потому что платежи замкнутся через транзитные страны. Это может быть Киргизия, в меньшей степени, но с большими затруднениями Казахстан. Это может быть Узбекистан, о котором ничего не слышно. Это могут быть китайские банки второго эшелона, потому что здесь работает очень простая логика. Если через какой-то банк больше платежей проходит в пользу Америки, то, взвешивая все за и против, он отказывается из страха вторичных санкций от платежей из России.Но спрос рождает предложение, и рынок выработает специальное решение для России. Когда появятся определенные учреждения, которые будут специализироваться исключительно на российско-китайской торговле. На это нужно время, потому что на любое давление мгновенного отклика не возникает.Это точно так же, как первая волна проблем с импортом, которая началась сразу после начала СВО. Она, кстати говоря, спровоцировала очень большое укрепление рубля, когда валюты завались, а импорт резко просел. Потребовалось полгода для того, чтобы адаптироваться к тем условиям. Я думаю, что сейчас, учитывая опыт российского бизнеса, адаптация пройдет быстрее. Но я хочу в связи с этим отметить, что когда у вас импорт затруднен, а экспорт идет, это повод для укрепления национальной валюты.Вообще, по поводу этой ситуации может быть два мнения. Первое: это сугубая политика самого бизнеса, финансовых институтов, и что правительство в это дело не вмешивается. Потому что с точки зрения здравого смысла правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Бизнес сам найдет решение, зачем суетиться Си Цзиньпину. Если это проблема, связанная с обходом трудностей, то она будет решена в течение квартала.Но есть и другой вариант ─ политика целенаправленного давления на Россию. Почему можно предположить, что такое возможно? Потому что это выгодно Китаю. Давайте поставим себя на место китайцев, которые сейчас стали стратегическим партнером для России. При том, что доля России в китайской внешней торговле все равно мала в сравнении с долей Соединенных Штатов или Европы. Мы для них не так важны, как они для нас. Для них эти риски не самые лучшие.Они и так оказывают нам полную дипломатическую поддержку. Если слушать, что заявляют китайские официальные лица, то фактически они придерживаются пророссийской точки зрения на события на Украине.- Это даже во время своего визита в Китай признал канцлер ФРГ Шольц, предостерегая Пекин от поддержки России в конфликте на Украине.- Шольца встретил какой-то заммэра у трапа самолета, а Лаврову постелили красную дорожку. То есть Шольца встретили как мэра Дрездена, а не как главу государства. Надо понимать эти знаки. На Востоке это очень важно.Это на Западе не понимают китайского менталитета. Китай по дипломатической линии оказывает нам очень большую поддержку, и по линии разведки тоже. Bloomberg пишет, что китайские спутники транслируют нам разведданные. Вся спутниковая группировка Китая работает на российскую армию. Куда уж дальше?Китай дополнительно наживать какие-то проблемы с нашими платежами в долларах и евро не будет. Но есть еще один нюанс. Китай может решить, что и так много делает. А какой профит у него? Китайцы законченные прагматики. В Пекине думают, какой профит от того, что они сейчас прикрывают Россию. Америка слабеет от того, что она бодается с Россией. Это выгодно? Выгодно. А то, что Россия может очень здорово усилиться? Они к этому относятся очень осторожно.Китай будет намекать Москве на то, чтобы определить его интерес в дальнейшем продвижении России на Украине, потому что у Китая на Украине интересы были еще при Януковиче. Китайцы давали ему в долг большие деньги. Они планировали арендовать на Украине большие объемы земли под хозяйственный бизнес. Они планировали в Феодосии строить крупнейший зерновой терминал. В их планах Украина была одним из инструментов решения их продовольственной безопасности. Если мы хотим, чтобы Китай оказывал нам широкую поддержку в продвижении на Украине, мы должны четко объяснить китайцам, в чем их интерес.- Когда мы дойдем до Одессы, как это воспримут в Пекине?- Если мы придем в Пекин и скажем, что у нас есть возможность построить логистический коридор от Китая до Евросоюза, и нам не помешают ни англичане, ни американцы, которые за Одессу цепляются, то в Пекине скажут, что это замечательно, давайте работать. Но если мы им не предложим каких-то понятных им геополитических проектов, связанных с их интересами в Евразии, то от нашего продвижения к Одессе им будет ни тепло, ни холодно.Какая им выгода от нашего усиления? Россия станет менее зависима от Китая. Менее зависимая ─ значит, менее предсказуемая. У нас, например, традиционно хорошие отношения с Индией. А отношения Китая с Индией чем дальше, тем хуже становятся. Поэтому сильная Россия может начать проводить какую-то политику, которая может вредить интересам Китая. Нам нужно переходить к какому-то оформлению стратегических отношений. Потому что Китаю слабая Россия категорически не нужна, поэтому китайцы поддерживают Путина политически, китайцы поддерживают Путина экономически, китайцы поддерживают российский бизнес, продолжая с ним торговать, но это для того, чтобы нас не сломали. Если Россию свалят, то Китай получит в своем стратегическом тылу бардак.Но получить в своем стратегическом тылу сверхдержаву, которая раньше по отношению к Китаю была колониальной империей им тоже категорически не надо. Вспомним, раньше Маньчжурия была сферой российских интересов.Поэтому с Китаем нужно совершенно четко определить отношения стратегического партнерства, заключить какой-то пакт о взаимной поддержке. Не о взаимной обороне, это слишком сильно, но, скажем так, об оказании содействия в случае, если одна из стран подвергается агрессии. Разграничить интересы ─ если Россия расширяет свою сферу влияния, то что с этого получает Китай? Если Китай движется куда-то там в сторону Тайваня или в сторону Мьянмы, то это его стратегические интересы.В первом случае он переходит дорогу США, во втором – Индии. Мьянма – это бывшая часть Большой Индии. Есть ли такого рода контакта с китайцами, я не знаю, потому что вся восточная политика не публична. Но если мы недостаточно прорабатываем вопросы нашего совместного будущего на континенте, китайцы могут чисто по-восточному начать тормозить наше движение.- Профессор пекинского университета Фэн Юйцзюнь написал статью, в которой обосновал, почему Россия не может победить на Украине. В частности, он пишет, Россия так и не оправилась от резкой деиндустриализации постсоветского периода. Действительно ли в Китае считают, что на самом деле военная мощь России незначительна?- Все относительно. Не думаю, что НАТО и Украина за вычетом США и Турции способны дать эффективный ответ России. Я считаю, что Россия в этом конфликте побеждает. Это мое мнение, моя оценка ситуации. Но побеждает с помощью Китая. Основной нарратив западной прессы – Украина проигрывает войну без помощи США, речь не идет даже о Европе.Зная возможности ВПК США, я слежу за этой темой, и зная запросы Тайваня и Израиля, считаю, что Америка не сможет оказать Украине какую-либо поддержку. В этой войне, опираясь на количество выстрелов в минуту, которые делает та и другая сторона, я считаю, что на военном уровне Россия выиграет. Но можно ли это будет засчитать за победу в каком-то другом смысле? Например, если мы разобьем ВСУ, но не дойдем до Львова.С моей точки зрения - да. Моё понимание победы – это контроль Черного моря. Даже контроль Киева не имеет геополитического смысла. Если Россия контролирует Черное море, она контролирует Украину, потому что она контролирует торговлю на этой территории. Это чисто англосаксонская логика, кстати говоря.Главный приз во всей этой истории – это Одесса. Именно туда должны быть устремлены усилия России. Если Одесса будет взята, я считаю, что эту войну можно считать выигранной.Что считают китайцы – это вопрос другой. В Китае есть разные точки зрения, на Россию в том числе. Кстати говоря, китайские националисты считают Россию западной державой. Они считают, что никогда Россия в этом отношении не будет какой-то близкой Китаю страной, что это тактический союзник, и что ее надо опасаться. И с их точки зрения то, что Россия ведет гибридную войну с Европой и Америкой – это замечательно, потому что ослабляются обе стороны. И Китай от этого выигрывает. И с этой точки зрения политика Китая должна быть такая, что не дать России проиграть, но если она насчет выигрывать, свернуть сотрудничество.И в США есть люди, которые рассуждают подобным образом, что мы не должны стремиться к поражению России, но мы не должны дать России победить.Возвращаясь к основной теме разговора по платежам, по банкам, нужно посмотреть, рассосется ли проблема до осени. Если да, значит, это не политическая проблема. А если не рассосется, значит, это политическая проблема.- Майк Джонсон, спикер палаты представителей, сообщил, что США намерены разделить военно-финансовую помощь Украине и Израилю. Говорит ли это о том, что США окончательно решили сбросить Украину с парохода современности?- Я никогда не видел последовательной политики Вашингтона в отношении Украины, что убеждает меня в том, что Украина никогда не была значимым фактором американской политики. Просто так получилось, что Америка погрязла в этой теме. Американцы изначально были уверены, что СВО быстро закончится победой России. Они эвакуировали свое посольство из Киева и сказали, что за 72 часа, скорее всего, русские его возьмут.Но ряд факторов привели к тому, что это не получилось сделать. Главным образом, благодаря очень активному вмешательству Британии в ситуацию, которая постоянно разрушала любые попытки мирного регулирования.У американцев есть стратегический союзник Израиль, элита которого очень тесно выстроила лоббистские отношение в Вашингтоне. Особенно в Республиканской партии, которая идет сейчас к власти.Израиль тесно сотрудничает с США, в том числе по линии ВПК. И не только с точки зрения поставок американского оружия, но и поставок израильских компонентов. Сам Израиль – это инструмент управления Ближним Востоком. То есть это страна, которая при желании может угрожать всему региону, заставляет весь регион думать об обороне.Особенно тот же Иран, который для американцев является противником. Поэтому с Израилем у Америки отношения очень давние, многосторонние и доверительные. А что такое Украина? Это страна, с которой каждой новой администрации выстраивают отношения по новой. И каждый новый президент Украины выстраивает отношения по новой. Поэтому я не называл бы Украину американским союзником. Я называл бы Украину американским инструментом. Причем не самого высокого качества.Израиль – это инструмент управления. А Украина – это инструмент разрушения. Инструмент разрушения, как правило, разрушается в процессе своего применения. Грубо говоря, это поленья для костра, чтобы поджечь Россию.Но после того, как это не получилось, возник вопрос, зачем Украина нужна. США уже получили европейский рынок сбыта для своей нефти и сланцевого газа, укрепили НАТО, Трамп придет и заставить еще всех платить за безопасность. То есть после того, как вся прибыль получена, зачем дальше продолжать игру? Теперь для США есть смысл эту игру как-то красиво закончить.Путин в интервью Такеру Карлсону намекнул, что выход, чтобы сохранить лицо, есть, давайте общаться на эту тему. Но он это транслировал республиканскому истеблишменту, так как Карлсон его представитель. То есть это месседж республиканцам с прицелом на то, что они придут к власти. Теперь в интересах Республиканской партии завалить помощь Украине с тем, чтобы Украина проигрывала эту войну до прихода и к власти Республиканской партии.Демократы понимают, что поддержка Украины — это бесполезная трата денег, но она может затянуть всю эту украинскую историю до выборов, после которых они попытаются сказать, что разгром Украины — это не наше дело, а вот республиканцы виноваты, они не поддержали Киев. Но демократы хотели бы поддержать Киев, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров именно с ними, а не с республиканцами, чтобы не республиканцы пожали потом лавры урегулирования конфликта. И потом у меня сложилось такое впечатление, что украинским вопросом в Вашингтоне занимаются не самые умные люди. Это просто не приоритет американской политики.Поэтому важное дело (это помощь Израилю и Тайваню) отделили от этой помойки. Украина в прямом смысле помойка, прачечная для отмыва денег. Поэтому я надеюсь на то, что вы правы в том, что Украину сливают. И это позволит нам все-таки с ней разобраться уже в нормальной обстановке. Потому что если Украина остается один на один с нами, то это проблема управляемая и решаемая. Но если все-таки деньги выделят, тогда нам придется терпеть до следующего финансового года и до следующей администрации Белого дома, фактически до весны следующего года. А до этого все будет идти так, как оно идет.Но это закончится еще большими разрушениями на самой Украине, потому что бомб-то у нас хватит. Конечно же у нас тоже будут потери, но я уверен, что наши потери сейчас невелики в сравнении с украинским. Еще год такой войны, и мобилизационного потенциала на Украине просто не останется.

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Денис Рудометов

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