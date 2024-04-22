https://ukraina.ru/20240422/1054659097.html

Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление

Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление - 22.04.2024 Украина.ру

Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление

Стремительному продвижению российских подразделений сегодня способствует массовое применение управляемых 1,5 тонных авиабомб, способных сметать на своем пути все. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания совета Евросоюза

2024-04-22T21:08

2024-04-22T21:08

2024-04-22T21:09

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вс рф

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Прежде главком украинской армии Александр Сырский уже отмечал, что ВС РФ имеют значительное преимущество благодаря управляемым авиабомбам и личному составу. В середине марта министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, в два раза было увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Напомним, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Новомихайловка в ДНР. Также сообщалось, что бойцы прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино.

https://ukraina.ru/20240408/1054390222.html

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новости, рустем умеров, украина, александр сырский, сво, всу, наступление, вс рф