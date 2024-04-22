Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
21:08 22.04.2024 (обновлено: 21:09 22.04.2024)
Стремительному продвижению российских подразделений сегодня способствует массовое применение управляемых 1,5 тонных авиабомб, способных сметать на своем пути все. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания совета Евросоюза
"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонн, которые способны уничтожать все на своем пути", – написал он на своей странице в сети.
Прежде главком украинской армии Александр Сырский уже отмечал, что ВС РФ имеют значительное преимущество благодаря управляемым авиабомбам и личному составу.
В середине марта министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, в два раза было увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
Напомним, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Новомихайловка в ДНР. Также сообщалось, что бойцы прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино.
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