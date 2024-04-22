Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление - 22.04.2024 Украина.ру
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Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление - 22.04.2024 Украина.ру
Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
Стремительному продвижению российских подразделений сегодня способствует массовое применение управляемых 1,5 тонных авиабомб, способных сметать на своем пути все. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания совета Евросоюза
2024-04-22T21:08
2024-04-22T21:09
новости
рустем умеров
украина
александр сырский
сво
всу
наступление
вс рф
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Прежде главком украинской армии Александр Сырский уже отмечал, что ВС РФ имеют значительное преимущество благодаря управляемым авиабомбам и личному составу. В середине марта министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, в два раза было увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Напомним, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Новомихайловка в ДНР. Также сообщалось, что бойцы прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино.
https://ukraina.ru/20240408/1054390222.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рустем умеров, украина, александр сырский, сво, всу, наступление, вс рф
Новости, Рустем Умеров, Украина, Александр Сырский, СВО, ВСУ, наступление, ВС РФ

Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление

21:08 22.04.2024 (обновлено: 21:09 22.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Стремительному продвижению российских подразделений сегодня способствует массовое применение управляемых 1,5 тонных авиабомб, способных сметать на своем пути все. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания совета Евросоюза
"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонн, которые способны уничтожать все на своем пути", – написал он на своей странице в сети.
Прежде главком украинской армии Александр Сырский уже отмечал, что ВС РФ имеют значительное преимущество благодаря управляемым авиабомбам и личному составу.
В середине марта министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, в два раза было увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
Напомним, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Новомихайловка в ДНР. Также сообщалось, что бойцы прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино.
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 22:45
Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в КитаеУкраинские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими авиабомбами ФАБ-3000, более известными как "супербомбы" ВС РФ. Такое оружие окажет влияние на ход событий в зоне спецоперации, убеждён эксперт Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлинь
 
НовостиРустем УмеровУкраинаАлександр СырскийСВОВСУнаступлениеВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
21:40Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
21:08Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
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