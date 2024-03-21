Шойгу сообщил об увеличении производства военной техники в 2,5 раза - 21.03.2024 Украина.ру
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Шойгу сообщил об увеличении производства военной техники в 2,5 раза
Шойгу сообщил об увеличении производства военной техники в 2,5 раза - 21.03.2024 Украина.ру
Шойгу сообщил об увеличении производства военной техники в 2,5 раза
Серьёзные изменения произошли на предприятиях оборонной промышленности России, все задачи которые были поставлены высшим руководством год назад – выполнены. Об увеличении объёма производства в 2,5 раза сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 марта
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:38
новости
россия
сергей шойгу
впк
производство
сво
спецслужба
спецоперация
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Глава ведомства провёл рабочее совещание с участием руководства минобороны России, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий, в ходе которого Шойгу отметил расширение производственных мощностей страны. Кроме того, в стране были открыты новые производственные цеха, которые уже заработали в полную силу. Благодаря этому предприятия работают с опережением графика, а гособоронзаказ выполнен в полном объёме. "Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала.(...) Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. ", – подчеркнул глава российского военного ведомства. Кроме этого, Шойгу лично оценил работу цехов ВПК, а также осмотрел авиационные средства поражения, производство которых в 2024 году также увеличено. "Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов", – сообщает пресс-служба минобороны. С 2023 года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. На такие показатели удалось выйти благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием, добавили в министерстве. Всего с начала российской спецоперации на заводе усилиями 1100 сотрудников было реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.
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новости, россия, сергей шойгу, впк, производство, сво, спецслужба, спецоперация
Новости, Россия, Сергей Шойгу, ВПК, производство, СВО, спецслужба, Спецоперация

Шойгу сообщил об увеличении производства военной техники в 2,5 раза

17:34 21.03.2024 (обновлено: 17:38 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Серьёзные изменения произошли на предприятиях оборонной промышленности России, все задачи которые были поставлены высшим руководством год назад – выполнены. Об увеличении объёма производства в 2,5 раза сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 марта
Глава ведомства провёл рабочее совещание с участием руководства минобороны России, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий, в ходе которого Шойгу отметил расширение производственных мощностей страны.

"Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции", – сказал министр.

Кроме того, в стране были открыты новые производственные цеха, которые уже заработали в полную силу. Благодаря этому предприятия работают с опережением графика, а гособоронзаказ выполнен в полном объёме.
"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала.(...) Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. ", – подчеркнул глава российского военного ведомства.
Кроме этого, Шойгу лично оценил работу цехов ВПК, а также осмотрел авиационные средства поражения, производство которых в 2024 году также увеличено.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов", – сообщает пресс-служба минобороны.

С 2023 года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. На такие показатели удалось выйти благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием, добавили в министерстве.
Всего с начала российской спецоперации на заводе усилиями 1100 сотрудников было реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.
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