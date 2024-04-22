https://ukraina.ru/20240422/1054652757.html
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – Bild
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – Bild - 22.04.2024 Украина.ру
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – Bild
Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на этом участке фронта
2024-04-22T16:27
2024-04-22T16:27
2024-04-22T16:27
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Эксперт сообщает, что армия России продвинулась вдоль железной дороги на три километра вглубь украинских позиций и вошла в посёлок. Репке добавляет, что Вооруженные силы Украины пару месяцев еще сдерживали натиск ВС РФ, однако теперь оставили позиции "по неизвестной причине". Утверждается, что к Очеретино перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, сегодня интенсивные бои идут у населенного пункта Новокалиново, расположенного неподалеку. Военный аналитик полагает, что российская армия продолжит наступление, чем расширит плацдарм вокруг Очеретино. По данным российских СМИ, основную роль в штурме Очеретино играют подразделения группировки войск "Центр", сформированные на Урале и в Сибири. Бойцы уже прорвались за пределы южных кварталов села и дошли почти до его центра. Украинская сторона эту информацию не подтверждала. Помимо Очеретино, российские подразделения продолжают и штурм Новокалиново на том же направлении фронта. С потерей контроля над Очеретино украинские подразделения окажутся под угрозой удара в тыл (в Бердычах) и во фланги сразу по нескольким направлениям (в Новгородском и Дзержинске). Очеретино бойцы возьмут относительно быстро, потому что это не Авдеевка, рассказал в интервью "Украина.ру" эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он также объяснил, какую стратегическую ошибку украинское руководство совершило после сдачи Авдеевки.
https://ukraina.ru/20240422/1054641637.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, авдеевка, вооруженные силы украины, bild, россия, всу, сво, спецоперация, наступление, вс рф
Новости, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Bild, Россия, ВСУ, СВО, Спецоперация, наступление, ВС РФ
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – Bild
Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на этом участке фронта
Эксперт сообщает, что армия России продвинулась вдоль железной дороги на три километра вглубь украинских позиций и вошла в посёлок. Репке добавляет, что Вооруженные силы Украины пару месяцев еще сдерживали натиск ВС РФ, однако теперь оставили позиции "по неизвестной причине".
Утверждается, что к Очеретино перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, сегодня интенсивные бои идут у населенного пункта Новокалиново, расположенного неподалеку.
Военный аналитик полагает, что российская армия продолжит наступление, чем расширит плацдарм вокруг Очеретино.
По данным
российских СМИ, основную роль в штурме Очеретино играют подразделения группировки войск "Центр", сформированные на Урале и в Сибири. Бойцы уже прорвались за пределы южных кварталов села и дошли почти до его центра. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.
Помимо Очеретино, российские подразделения продолжают и штурм Новокалиново на том же направлении фронта.
С потерей контроля над Очеретино украинские подразделения окажутся под угрозой удара в тыл (в Бердычах) и во фланги сразу по нескольким направлениям (в Новгородском и Дзержинске).
Очеретино бойцы возьмут относительно быстро, потому что это не Авдеевка, рассказал в интервью "Украина.ру" эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он также объяснил
, какую стратегическую ошибку украинское руководство совершило после сдачи Авдеевки.