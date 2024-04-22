https://ukraina.ru/20240422/1054655326.html

После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters

После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters - 22.04.2024 Украина.ру

После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters

С учетом одобрения нового, объемного пакета военной помощи от США, поставки оружия Украине увеличатся, однако остаются сомнения по поводу их продолжительности в 2025 году. Об этом говорится в статье Reuters, где журналисты утверждают, что после текущего года, Украину ожидает неопределенность

2024-04-22T17:25

2024-04-22T17:25

2024-04-22T17:25

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По мнению аналитика Института изучения войны Екатерины Степаненко, которого цитирует СМИ, помощь Киеву поступит слишком поздно, а ее нехватка ранее привела к тому, что Украина потеряла инициативу на поле боя в октябре прошлого года. Неизвестно, что будет дальше, потому как впереди в США состоится "возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который выразил скептицизм по поводу больших объемов помощи Украине и усомнился в том, насколько быстро оборонная промышленность США и Европы сможет нарастить производство оружия", утверждают журналисты. По мнению экспертов, США обязаны показать пример для других западных стран, как увеличить военную помощь Украине. Утверждается, что Белый дом хочет начать переброску оружия и техники Киеву в течение нескольких дней после ожидаемого принятия на этой неделе закона, предусматривающего военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Палата представителей 20 апреля утвердила законопроект о помощи Украине, поддержав его голосами 310 конгрессменов, против высказались 112. Законопроектом предусмотрено выделение более 60 миллиардов долларов. Треть финансового пакета предназначена на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь Украине предлагается в виде кредита. Ранее издание Bloomberg сообщало, что миллиарды от США не помогут Киеву, потому как деньги не способны переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

https://ukraina.ru/20240422/1054654073.html

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новости, украина, reuters, сша, киев, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво, конгресс сша