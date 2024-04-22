Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом
17:03 22.04.2024 (обновлено: 17:20 22.04.2024)
Украинская армия продолжает уповать на помощь Запада, в том числе касательно вооружения. Как показывает практика СВО, к любой западной технике вооруженные силы России способны подобрать свои ключики
ЗРК Patriot
Одна из главных проблем ВСУ на сегодняшний день – недостаток средств ПВО, в том числе ракет к системам противовоздушной обороны. На это регулярно жалуются украинские власти и представители ВСУ.
Особый упор киевский режим делает на необходимости поставить украинской армии американские зенитно-ракетные комплексы Patriot ("Пэтриот").
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
© X / Oleksii Reznikov
ЗРК Patriot
"Говорят, Patriot могут туда (на Украину – ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot", - прокомментировал президент РФ Владимир Путин.
В конце апреля прошлого года Киев получил первые две единицы Patriot, они были размещены в украинской столице для ее прикрытия. В середине мая сообщалось, что российская армия поразила две установки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Как писали СМИ, в ночь уничтожения американская установка выпустила по целям около 30 ракет за несколько минут.
"Если изучить документ от Исследовательской службы Конгресса США, то там указано, что каждая ракета ЗРК MIM-104 Patriot стоит в районе 4 млн долларов. Украине была передана батарея стоимостью 1,1 млрд долларов (400 млн сами системы, 690 млн - ракеты). По данным других открытых источников, каждая пусковая установка M902 стоит около 10 млн долларов", - писал телеграм-канал "Военное дело".
После ряда неудач в Донбассе Украина решила передвинуть Patriot ближе к линии фронта, что также обернулось провалом. В марте этого года три пусковые установки Patriot, а также радиолокатор подсвета целей и машины сопровождения ЗРК были выведены из строя в районе города Покровска.
"Американцы даже подбили бабки относительно того, какая страна передала на Украину таких комплексов. Они сказали, что мы уничтожили 13% всех таких средств ПВО, которые у них были. А это огромный материальный ущерб. Одна такая установка стоит от 300 до 400 миллионов долларов. Это очень серьезно", - отмечал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Уязвимость Patriot перед российскими ударами является лучшим антипиаром этого оружия, которое долго раскручивали Соединенные Штаты, заявил ранее в интервью Украина.ру доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.
"За это можно быть глубоко благодарными Украине, потому что США рекламировали Patriot как самые продвинутые зенитно-ракетные системы на Земле", - сказал эксперт.
Танки Challenger и Abrams, БМП Bradley
Американские и европейские танки – еще один фетиш украинской пропаганды: вокруг каждой подобной машины устраиваются настоящие пляски с бубнами. Результаты применения этой техники в зоне боевых действий, однако, пока Украину не радуют.
В 2023 году Великобритания отправила ВСУ первую партию своего основного танка Challenger 2 ("Челленджер 2"). Они были направлены в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и использовались в ходе провального для ВСУ весенне-летнего контрнаступления. Достоверно известно об уничтожении одного такого танка.
В следующий раз о танке Challenger в контексте российско-украинского конфликта вспомнили после того, как он застрял на одном из полигонов в ходе показательного заезда для журналистов.
Непригодность тяжелых западных танков к украинскому бездорожью, а также сложности с их эксплуатацией и обслуживанием называются экспертами основными проблемами использования этой техники на Украине.
В сентябре прошлого года ВСУ начали получать от США танки M1A1 Abrams ("Абрамс"). Всего украинская армия располагала 31 танком. Как признают на Западе, непобедимость этих американских машин также оказалась мифом.
© Public domain
© Public domain
Как написала на днях газета The New York Times, за последние несколько месяцев ВС РФ уничтожили пять Abrams, еще три танка были подбиты.
Аналогичная ситуация складывается с немецкими танками Leopard. То же издание утверждает, что около 30 этих машин как минимум получили повреждения. Все эти танки, как правило, становятся жертвами ударных беспилотников.
танкисты бундесвера на Leopard 2
Еще больше за время СВО Украина потеряла американских БМП Bradley ("Брэдли"). Всего их было поставлено Киеву более 180 единиц, из которых уже потеряно 68 – они уничтожены, подбиты или же были брошены украинскими военными. Учитывая, что на вооружение были поставлены 100-120 машин (остальные остались в резерве или для обучения), ВСУ потеряли уже половину БМП этого типа.
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
БМП Bradley
Неудачи с американской и европейской техникой больно бьют по репутации ВПК этих стран, отмечал в интервью Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов.
"Для украинцев это тоже удар, потому что у них сильна вера в западное вооружение. А оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую даже хуже. Хочу заметить, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом танковая война из-за появления дронов различных типов будет постепенно уходить в прошлое", - отметил собеседник издания.
РСЗО HIMARS
На фоне проблем с западным ПВО и танками отошла на второй план история с американской реактивной системой залпового огня M142 HIMARS ("Хаймарс"). Их начали поставлять на Украину еще в июне 2022 года. Полученные ВСУ комплексы не предназначены для запуска дальнобойных ракет.
© Public domain
© Public domain
Удары по установкам HIMARS армия России наносит регулярно, однако уничтожить их получилось не сразу. В начале марта было подтверждено уничтожение трех американских РСЗО на Донецком и Херсонском направлениях. Этот факт подтвердили на Украине.
"HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" – заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире одного из украинских YouTube-каналов.
Как рассказал ранее изданию Украина.ру военный эксперт Иван Коновалов, главная защита от HIMARS – наращивание эшелонированной противовоздушной обороны в зоне СВО.
"Понятно, что они могут что-то пропустить. Но все основные прилеты приходятся на 155-миллиметровые снаряды, которые гораздо сложнее перехватить, чем HIMARS. Их перехватить проще", - заявил он.
Украина применяет особую тактику, когда она первым залпом пытается вызвать огонь систем ПВО, а вторым — отстреляться "Хаймарсами". Поэтому России нужно и дальше наращивать систему ПВО, а также отслеживать и уничтожать HIMARS, что сейчас и делается, заключил эксперт.
Превентивное уничтожение
Западная военная техника не является каким-то "чудо-оружием", способным перевернуть ход боевых действий, однако недооценка ее также будет ошибкой.
Подпитка украинской армии вооружением служит затягиванию конфликта, отвлекает на себя силы и средства российской армии. Вовремя обезвредить западное оружие также получается не всегда, например, британские ракеты Storm Shadow несколько раз успешно поражали цели, в том числе в российском тылу.
Storm Shadow
Все это снова ставит вопрос о необходимости упреждающих ударов по тяговым подстанциям и транспортным узлам, через которые западная техника поступает в ВСУ. Главным образом такие удары должны прийтись на военную инфраструктуру Львова, где после начала СВО оборудован хаб для приема иностранного вооружения.