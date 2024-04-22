https://ukraina.ru/20240422/1054654073.html

Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом

Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом - 22.04.2024 Украина.ру

Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом

Украинская армия продолжает уповать на помощь Запада, в том числе касательно вооружения. Как показывает практика СВО, к любой западной технике вооруженные силы России способны подобрать свои ключики

2024-04-22T17:03

2024-04-22T17:03

2024-04-22T17:20

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россия

сша

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himars

challenger-2 (танк)

m1 abrams

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ЗРК PatriotОдна из главных проблем ВСУ на сегодняшний день – недостаток средств ПВО, в том числе ракет к системам противовоздушной обороны. На это регулярно жалуются украинские власти и представители ВСУ.Особый упор киевский режим делает на необходимости поставить украинской армии американские зенитно-ракетные комплексы Patriot ("Пэтриот")."Говорят, Patriot могут туда (на Украину – ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot", - прокомментировал президент РФ Владимир Путин.В конце апреля прошлого года Киев получил первые две единицы Patriot, они были размещены в украинской столице для ее прикрытия. В середине мая сообщалось, что российская армия поразила две установки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Как писали СМИ, в ночь уничтожения американская установка выпустила по целям около 30 ракет за несколько минут.После ряда неудач в Донбассе Украина решила передвинуть Patriot ближе к линии фронта, что также обернулось провалом. В марте этого года три пусковые установки Patriot, а также радиолокатор подсвета целей и машины сопровождения ЗРК были выведены из строя в районе города Покровска."Американцы даже подбили бабки относительно того, какая страна передала на Украину таких комплексов. Они сказали, что мы уничтожили 13% всех таких средств ПВО, которые у них были. А это огромный материальный ущерб. Одна такая установка стоит от 300 до 400 миллионов долларов. Это очень серьезно", - отмечал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Уязвимость Patriot перед российскими ударами является лучшим антипиаром этого оружия, которое долго раскручивали Соединенные Штаты, заявил ранее в интервью Украина.ру доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш."За это можно быть глубоко благодарными Украине, потому что США рекламировали Patriot как самые продвинутые зенитно-ракетные системы на Земле", - сказал эксперт.Танки Challenger и Abrams, БМП BradleyАмериканские и европейские танки – еще один фетиш украинской пропаганды: вокруг каждой подобной машины устраиваются настоящие пляски с бубнами. Результаты применения этой техники в зоне боевых действий, однако, пока Украину не радуют.В 2023 году Великобритания отправила ВСУ первую партию своего основного танка Challenger 2 ("Челленджер 2"). Они были направлены в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и использовались в ходе провального для ВСУ весенне-летнего контрнаступления. Достоверно известно об уничтожении одного такого танка.В следующий раз о танке Challenger в контексте российско-украинского конфликта вспомнили после того, как он застрял на одном из полигонов в ходе показательного заезда для журналистов.Непригодность тяжелых западных танков к украинскому бездорожью, а также сложности с их эксплуатацией и обслуживанием называются экспертами основными проблемами использования этой техники на Украине.В сентябре прошлого года ВСУ начали получать от США танки M1A1 Abrams ("Абрамс"). Всего украинская армия располагала 31 танком. Как признают на Западе, непобедимость этих американских машин также оказалась мифом.Как написала на днях газета The New York Times, за последние несколько месяцев ВС РФ уничтожили пять Abrams, еще три танка были подбиты.Аналогичная ситуация складывается с немецкими танками Leopard. То же издание утверждает, что около 30 этих машин как минимум получили повреждения. Все эти танки, как правило, становятся жертвами ударных беспилотников.Еще больше за время СВО Украина потеряла американских БМП Bradley ("Брэдли"). Всего их было поставлено Киеву более 180 единиц, из которых уже потеряно 68 – они уничтожены, подбиты или же были брошены украинскими военными. Учитывая, что на вооружение были поставлены 100-120 машин (остальные остались в резерве или для обучения), ВСУ потеряли уже половину БМП этого типа.Неудачи с американской и европейской техникой больно бьют по репутации ВПК этих стран, отмечал в интервью Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов."Для украинцев это тоже удар, потому что у них сильна вера в западное вооружение. А оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую даже хуже. Хочу заметить, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом танковая война из-за появления дронов различных типов будет постепенно уходить в прошлое", - отметил собеседник издания.РСЗО HIMARSНа фоне проблем с западным ПВО и танками отошла на второй план история с американской реактивной системой залпового огня M142 HIMARS ("Хаймарс"). Их начали поставлять на Украину еще в июне 2022 года. Полученные ВСУ комплексы не предназначены для запуска дальнобойных ракет.Удары по установкам HIMARS армия России наносит регулярно, однако уничтожить их получилось не сразу. В начале марта было подтверждено уничтожение трех американских РСЗО на Донецком и Херсонском направлениях. Этот факт подтвердили на Украине.Как рассказал ранее изданию Украина.ру военный эксперт Иван Коновалов, главная защита от HIMARS – наращивание эшелонированной противовоздушной обороны в зоне СВО."Понятно, что они могут что-то пропустить. Но все основные прилеты приходятся на 155-миллиметровые снаряды, которые гораздо сложнее перехватить, чем HIMARS. Их перехватить проще", - заявил он.Украина применяет особую тактику, когда она первым залпом пытается вызвать огонь систем ПВО, а вторым — отстреляться "Хаймарсами". Поэтому России нужно и дальше наращивать систему ПВО, а также отслеживать и уничтожать HIMARS, что сейчас и делается, заключил эксперт.Превентивное уничтожениеЗападная военная техника не является каким-то "чудо-оружием", способным перевернуть ход боевых действий, однако недооценка ее также будет ошибкой.Подпитка украинской армии вооружением служит затягиванию конфликта, отвлекает на себя силы и средства российской армии. Вовремя обезвредить западное оружие также получается не всегда, например, британские ракеты Storm Shadow несколько раз успешно поражали цели, в том числе в российском тылу.Все это снова ставит вопрос о необходимости упреждающих ударов по тяговым подстанциям и транспортным узлам, через которые западная техника поступает в ВСУ. Главным образом такие удары должны прийтись на военную инфраструктуру Львова, где после начала СВО оборудован хаб для приема иностранного вооружения.

https://ukraina.ru/20240228/1053606945.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

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