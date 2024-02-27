https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре

Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре - 27.02.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре

Та самая морская пехота ВСУ, которая штурмовала Крынки, перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их "модная" FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-27T15:06

2024-02-27T15:06

2024-02-27T15:06

интервью

авдеевка

всу

m1 abrams

днепр

дроны

эммануэль макрон

challenger-2 (танк)

leopard-2 (танк)

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.- Алексей, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что всушники гибнут, пытаясь ослабить Россию пред мощным выступлением западных стран. На фоне заявления Макрона можно ли сделать вывод, что этот момент приближается?- Одновременно приятно и неприятно, что я оказался прав. У них сейчас идет дискуссия. Запад рассчитывал нас истязать и одолеть, погрузить в хаос с помощью ВСУ. Но у них ломается модель поведения, они видят, что у нас - и на фронте успехи, и серьезный перелом общественного мнения. Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников. И главное, есть ненулевая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали. За тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях.Поэтому первым делом они попробуют разработать механизм возвращения беженцев, мужчин, в первую очередь, обратно на Украину. Для них это дешевле, чем отправлять свои войска. В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с нами. Если Франция захочет померяться с нами военными потенциалами, для нее это закончится очень печально.- Кажется, в экспертном сообществе укрепилось мнение, что армии европейских государств представляют собой потешные войска. Не слишком ли мы преуменьшаем угрозу?- Один раз мы уже жестко наткнулись на недооценку противника, когда считали, что ВСУ - это потешные войска, Украина ни на что не способна и мгновенно развалится, как только увидит 58-ю армию. К чему это привело, мы знаем. 58-я армия по-прежнему воюет и лучшая в стране, но никто не разбежался от ее вида. Поэтому относиться нужно со всей серьезностью к любому противнику, тем более к европейским странам.Мы не знаем, как быстро они могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить с нами в конфликт, она будет использовать свое технологическое преимущество.Конечно, по сравнению с Россией ни одно европейское государство не сможет выставить соразмерное войско. Но у противника будут свои преимущества.- Вчера был уничтожен первый "Абрамс" под Авдеевкой. Насколько это важное событие с военной и политической точки зрения?- Радостная новость в том, что "Абрамсы" там, и разведчики говорят, что до пяти штук было замечено в этом районе. Скорее всего, все исправные "Абрамсы", которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Их должно быть около 70 боевых машин. Это значит, что они не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Если всушники планировали диверсионные вылазки на территорию России при помощи западной бронетехники, эти планы у них обнулились. Осталось понять, куда они дели моторизованные бригады на "Страйкерах".Две механизированные бригады "Страйкеров" готовились для развития успеха в случае прорыва к Мелитополю. Они должны были прикрывать скоростными танками "Абрамс" и "Челленджер". Но "Челленджеры" распылили по всему фронту, а "Абрамсы" находятся под Авдеевкой. Мы заставили их перебрасывать боеспособные подразделения под Авдеевку. Момент, когда сгорит первый "Абрамс", был неизбежен. Скоро сгорит и второй, третий и четвёртый. Конечно, это ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов".Для украинцев это тоже удар, потому что у них сильна вера в западное вооружение. А оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую даже хуже. Хочу заметить, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом танковая война из-за появления дронов различных типов будет постепенно уходить в прошлое.- Вероятно, нынешняя война на Украине — "лебединая песня" танковых войск?- Танковая промышленность — это миллиарды долларов в каждой стране. Это предмет национальной культуры и гордости, потому что танки являлись основным оружием на поле боя в XX веке. Совсем танки не исчезнут, но тактику их применения и конструкцию придется пересматривать.Все танки XX века создавались из предположения, что большинство угроз для танка идет в лобовую проекцию. То есть в башню и перед корпусом. Сейчас танк будет необходимо защищать по периметру одинаковой броней, потому что сейчас ему угрожают во всех проекциях, включая крышу. Кроме того, танки превратятся в роботов, ими тоже будут управлять дистанционно. Кто первый это сделает в товарном виде, тот будет властителем следующих войн.На Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Это будет появление первого в истории тяжёлого ударного танка-робота. Вполне возможно, мы будем пионерами.- Как изменилась ситуация на левом берегу Днепра в Крынках с тех пор, когда бойцы российской морской пехоты подняли флаг в развалинах этого населенного пункта?- Они водрузили этот флаг на одной из окраин Крынок. В целом там продолжается зачистка и штурмовые действия. Ситуация медленно, но постоянно улучшается. Внутри Крынок, в руинах подвалов, продолжается зачистка, всушников отлавливают, выковыривают оттуда.Следом будут занимать острова перед Крынками. Там же ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться. Удержаться на них очень тяжело и противнику, и нам. Но если такая задача будет поставлена, мы будем занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и исключить возможность ротации ВСУ. Плюс поступила информация, что морская пехота ВСУ перебрасывается под Авдеевку. Та самая, которая штурмовала Крынки. Значит, на Днепре останется только их модная FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы.А сам по себе Херсон уже не настолько серьезно защищен. Если мы сможем решить вопрос с уничтожением FPV-шников, которые контролируют русло реки и находятся на Правом берегу в Херсоне, можно будет говорить об операции по выходу на Правый берег. Но задача уничтожить FPV-шников - нетривиальная.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html

https://ukraina.ru/20240227/1053543597.html

https://ukraina.ru/20240227/1053535179.html

авдеевка

днепр

херсон

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, авдеевка, всу, m1 abrams, днепр, дроны, эммануэль макрон, challenger-2 (танк), leopard-2 (танк), танки, херсон