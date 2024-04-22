https://ukraina.ru/20240422/1054653444.html
Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ
Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру
Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ
Наемники из Грузии Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в том, что в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Суд вынес им заочный приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетяну – 14 лет, оба фигуранта объявлены в международный розыск, передает Следком РФ
2024-04-22T16:53
2024-04-22T16:53
2024-04-22T16:53
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"На основании доказательств, собранных СКР, суд вынес заочно приговоры гражданам Грузии, которые в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в участии наёмника в вооруженном конфликте", – сказано в телеграм-канале ведомства. Установлено, что в марте 2022 года Рухая и Айрапетян для того, чтобы заработать отправились на Украину для участия в боевых действиях. Они сознательно вступили в вооруженный конфликт в качестве наемников, став членами военизированного формирования "Грузинский национальный легион". Там их обеспечили оружием, обмундированием и специальным снаряжением. Кроме этого, на территории тренировочных баз фигуранты прошли военную подготовку, уточнили в СК РФ. В ведомстве добавили, что с марта 2022-го по февраль этого года Рухая и Айрапетян, выполняя приказы командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили и других командиров, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данном регионе. "Следствием и судом установлена и доказана причастность Рухая и Айрапетяна к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, которые полностью подтвердили вину фигурантов", – говорится в пресс-релизе. Оба фигуранта объявлены в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили продолжается.
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новости, вооруженные силы украины, скр, ск рф, грузия, россия, украина, иностранные наемники, суд, сво, спецоперация
Новости, Вооруженные силы Украины, СКР, СК РФ, Грузия, Россия, Украина, иностранные наемники, Суд, СВО, Спецоперация
Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ
Наемники из Грузии Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в том, что в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Суд вынес им заочный приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетяну – 14 лет, оба фигуранта объявлены в международный розыск, передает Следком РФ
"На основании доказательств, собранных СКР, суд вынес заочно приговоры гражданам Грузии, которые в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в участии наёмника в вооруженном конфликте", – сказано
в телеграм-канале ведомства.
Установлено, что в марте 2022 года Рухая и Айрапетян для того, чтобы заработать отправились на Украину для участия в боевых действиях. Они сознательно вступили в вооруженный конфликт в качестве наемников, став членами военизированного формирования "Грузинский национальный легион". Там их обеспечили оружием, обмундированием и специальным снаряжением. Кроме этого, на территории тренировочных баз фигуранты прошли военную подготовку, уточнили в СК РФ.
В ведомстве добавили, что с марта 2022-го по февраль этого года Рухая и Айрапетян, выполняя приказы командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили и других командиров, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данном регионе.
"Следствием и судом установлена и доказана причастность Рухая и Айрапетяна к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, которые полностью подтвердили вину фигурантов", – говорится в пресс-релизе.
Оба фигуранта объявлены в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили продолжается.