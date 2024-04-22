https://ukraina.ru/20240422/1054653444.html

Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ

Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру

Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ

Наемники из Грузии Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в том, что в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Суд вынес им заочный приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетяну – 14 лет, оба фигуранта объявлены в международный розыск, передает Следком РФ

2024-04-22T16:53

2024-04-22T16:53

2024-04-22T16:53

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"На основании доказательств, собранных СКР, суд вынес заочно приговоры гражданам Грузии, которые в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в участии наёмника в вооруженном конфликте", – сказано в телеграм-канале ведомства. Установлено, что в марте 2022 года Рухая и Айрапетян для того, чтобы заработать отправились на Украину для участия в боевых действиях. Они сознательно вступили в вооруженный конфликт в качестве наемников, став членами военизированного формирования "Грузинский национальный легион". Там их обеспечили оружием, обмундированием и специальным снаряжением. Кроме этого, на территории тренировочных баз фигуранты прошли военную подготовку, уточнили в СК РФ. В ведомстве добавили, что с марта 2022-го по февраль этого года Рухая и Айрапетян, выполняя приказы командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили и других командиров, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данном регионе. "Следствием и судом установлена и доказана причастность Рухая и Айрапетяна к совершению инкриминируемого преступления. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, которые полностью подтвердили вину фигурантов", – говорится в пресс-релизе. Оба фигуранта объявлены в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении командира "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили продолжается.

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