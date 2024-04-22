США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян - 22.04.2024 Украина.ру
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США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян
США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян - 22.04.2024 Украина.ру
США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву будут помогать и в отправке наемников на Украину
2024-04-22T07:18
2024-04-22T07:18
сша
новости
украина
киев
маргарита симоньян
йенс столтенберг
нато
зарубежье
иностранные наемники
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"Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает..." Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдёт к тому, что "людей должны помочь направить мы", - отметила Симоньян.В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что у НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников."Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, новости, украина, киев, маргарита симоньян, йенс столтенберг, нато, зарубежье, иностранные наемники
США, Новости, Украина, Киев, Маргарита Симоньян, Йенс Столтенберг, НАТО, Зарубежье, иностранные наемники

США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян

07:18 22.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
© POOL
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву будут помогать и в отправке наемников на Украину
"Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает..." Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдёт к тому, что "людей должны помочь направить мы", - отметила Симоньян.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что у НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников.
"Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.
В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Ростислав Ищенко интервью
05:30
Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или ПрибалтикеСейчас русофобская вакханалия в Прибалтике, это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России, здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться
 
СШАНовостиУкраинаКиевМаргарита СимоньянЙенс СтолтенбергНАТОЗарубежьеиностранные наемники
 
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07:34Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
07:18США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян
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