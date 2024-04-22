https://ukraina.ru/20240422/1054612692.html

Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина

Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина - 22.04.2024 Украина.ру

Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина

Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Возможно, что после 21 мая главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T03:00

2024-04-22T03:00

2024-04-22T03:00

новости

украина

россия

владимир зеленский

андрей ермак

офис президента

президент украины

протесты

нато

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_152:182:1840:1131_1920x0_80_0_0_8cf66d31cbd00cf77dab831153b7fbcf.jpg.webp

Сейчас на Украине нет объединяющей силы, партии или какого-то движения, которое могло бы консолидировать недовольство граждан. Поэтому если протесты и будут, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, рассказал политолог.Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая начнется эскалация, добавил историк.Вполне возможно, что Ермак захочет формализовать свое влияние. Глава Офиса президента Украины вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054590300.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, президент украины, протесты, нато, власти украины