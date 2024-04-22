Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина
Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Возможно, что после 21 мая главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Сейчас на Украине нет объединяющей силы, партии или какого-то движения, которое могло бы консолидировать недовольство граждан. Поэтому если протесты и будут, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, рассказал политолог.
Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая начнется эскалация, добавил историк.
"Один из вариантов — это то, что главу Офиса [Андрея] Ермака поставят во главе правительства Украины. Он уже сосредоточил на себе все линии передачи власти. Это и главком [ВСУ Александр] Сырский, человек Ермака, это и заместители главы Офиса президента, люди сплошь верные Ермаку", - подчеркнул Калинчук.
Вполне возможно, что Ермак захочет формализовать свое влияние. Глава Офиса президента Украины вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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