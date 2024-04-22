Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина - 22.04.2024 Украина.ру
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Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина
Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина - 22.04.2024 Украина.ру
Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина
Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Возможно, что после 21 мая главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T03:00
2024-04-22T03:00
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Сейчас на Украине нет объединяющей силы, партии или какого-то движения, которое могло бы консолидировать недовольство граждан. Поэтому если протесты и будут, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, рассказал политолог.Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая начнется эскалация, добавил историк.Вполне возможно, что Ермак захочет формализовать свое влияние. Глава Офиса президента Украины вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, президент украины, протесты, нато, власти украины
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента, президент Украины, протесты, НАТО, власти Украины

Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина

03:00 22.04.2024
 
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ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Возможно, что после 21 мая главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Сейчас на Украине нет объединяющей силы, партии или какого-то движения, которое могло бы консолидировать недовольство граждан. Поэтому если протесты и будут, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, рассказал политолог.
Если будут предъявлены доказательства о причастности украинских властей к теракту в "Крокусе", то Россия уже не будет воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая начнется эскалация, добавил историк.
"Один из вариантов — это то, что главу Офиса [Андрея] Ермака поставят во главе правительства Украины. Он уже сосредоточил на себе все линии передачи власти. Это и главком [ВСУ Александр] Сырский, человек Ермака, это и заместители главы Офиса президента, люди сплошь верные Ермаку", - подчеркнул Калинчук.
Вполне возможно, что Ермак захочет формализовать свое влияние. Глава Офиса президента Украины вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
19 апреля, 05:36
Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятияхНам в Донбассе сейчас важно сомкнуть два плеча, чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае мы сможем подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление мы тоже готовим. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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