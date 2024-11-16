https://ukraina.ru/20241116/1058962768.html

В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла

В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла - 16.11.2024 Украина.ру

В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Зеленского быть угодным новой власти в Вашингтоне, а также рассказал о том, что стоит за беспорядками в Абхазии

2024-11-16T16:47

2024-11-16T16:47

2024-11-16T16:47

владимир джаралла

абхазия

крым

россия

владимир зеленский

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ес

вооруженные силы украины

мост

наступление

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00:21 - О плане "стойкости" Зеленского и попытках связаться с Трампом.02:26 - Об угрозах Белого дома в адрес России из-за слухов о присутствии армии КНДР на СВО.04:33 - О внешней политике США сквозь призму политики внутренней.06:30 - О вероятности переговоров по Украине.07:42 - Как США выйдут из украинского конфликта без потери лица? 09:40 - О причинах беспорядков в Абхазии.12:17 - Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма.

абхазия

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россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир джаралла, абхазия, крым, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, мост, наступление, запад, вс рф, украина, укрепления, видео, видео