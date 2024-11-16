https://ukraina.ru/20241116/1058962768.html
В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла - 16.11.2024 Украина.ру
В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Зеленского быть угодным новой власти в Вашингтоне, а также рассказал о том, что стоит за беспорядками в Абхазии
2024-11-16T16:47
2024-11-16T16:47
2024-11-16T16:47
владимир джаралла
абхазия
крым
россия
владимир зеленский
дональд трамп
ес
вооруженные силы украины
мост
наступление
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00:21 - О плане "стойкости" Зеленского и попытках связаться с Трампом.02:26 - Об угрозах Белого дома в адрес России из-за слухов о присутствии армии КНДР на СВО.04:33 - О внешней политике США сквозь призму политики внутренней.06:30 - О вероятности переговоров по Украине.07:42 - Как США выйдут из украинского конфликта без потери лица? 09:40 - О причинах беспорядков в Абхазии.12:17 - Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Зеленского быть угодным новой власти в Вашингтоне, а также рассказал о том, что стоит за беспорядками в Абхазии
00:21 - О плане "стойкости" Зеленского и попытках связаться с Трампом.
02:26 - Об угрозах Белого дома в адрес России
из-за слухов о присутствии армии КНДР
на СВО.
04:33 - О внешней политике США
сквозь призму политики внутренней.
06:30 - О вероятности переговоров по Украине
.
07:42 - Как США выйдут из украинского конфликта без потери лица?
09:40 - О причинах беспорядков в Абхазии.
12:17 - Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма.