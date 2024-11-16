В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла - 16.11.2024 Украина.ру
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В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла - 16.11.2024 Украина.ру
В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Зеленского быть угодным новой власти в Вашингтоне, а также рассказал о том, что стоит за беспорядками в Абхазии
2024-11-16T16:47
2024-11-16T16:47
владимир джаралла
абхазия
крым
россия
владимир зеленский
дональд трамп
ес
вооруженные силы украины
мост
наступление
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00:21 - О плане "стойкости" Зеленского и попытках связаться с Трампом.02:26 - Об угрозах Белого дома в адрес России из-за слухов о присутствии армии КНДР на СВО.04:33 - О внешней политике США сквозь призму политики внутренней.06:30 - О вероятности переговоров по Украине.07:42 - Как США выйдут из украинского конфликта без потери лица? 09:40 - О причинах беспорядков в Абхазии.12:17 - Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма.
абхазия
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владимир джаралла, абхазия, крым, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, мост, наступление, запад, вс рф, украина, укрепления, видео, видео
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В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла

16:47 16.11.2024
 
Читать в
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Зеленского быть угодным новой власти в Вашингтоне, а также рассказал о том, что стоит за беспорядками в Абхазии
00:21 - О плане "стойкости" Зеленского и попытках связаться с Трампом.
02:26 - Об угрозах Белого дома в адрес России из-за слухов о присутствии армии КНДР на СВО.
04:33 - О внешней политике США сквозь призму политики внутренней.
06:30 - О вероятности переговоров по Украине.
07:42 - Как США выйдут из украинского конфликта без потери лица?
09:40 - О причинах беспорядков в Абхазии.
12:17 - Об обрушении моста в Джанкойском районе Крыма.
 
Владимир ДжараллаАбхазияКрымРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСВооруженные силы УкраинымостнаступлениеЗападВС РФУкраинаукрепленияВидео
 
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Заголовок открываемого материала
17:11Зеленский признал провал мобилизации на Украине
16:47В чём причина беспорядков в Абхазии и как Зеленский пытается договориться с Трампом – Джаралла
16:42Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
16:00Катя Петлюк и детский танк "Малютка"
15:33Зеленский понадеялся, что Трамп оперативно завершит конфликт
14:50Американские СМИ пишут о "заполоняющих небо" "роботах-убийцах" ВСУ
14:00Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ
13:40Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря
13:30Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома
13:05Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября
12:59Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
12:26В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
12:00Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица
11:46Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
11:24Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента
10:55Константинов предложил Украине реальный план спасения вместо очередного "плана" Зеленского
10:31Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО
10:11Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
09:50Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"
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