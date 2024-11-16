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Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условием
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условием - 16.11.2024 Украина.ру
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условием
Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Киева третьими странами
2024-11-16T17:58
2024-11-16T17:58
2024-11-16T17:59
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"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - признал ЗеленскийНакануне в Кремле заявили, что готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, и напомнили при этом об июньском выступлении российского лидера, где он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того в РФ предостерегали партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Киев
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условием
17:58 16.11.2024 (обновлено: 17:59 16.11.2024)
Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Киева третьими странами