Зеленский понадеялся, что Трамп оперативно завершит конфликт
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При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает телерадиокомпания "Суспiльне"
"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", — сказал он.
Он также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.
В то же время Зеленский отметил, что точной даты завершения конфликта нет.
Накануне Politico писала, что в Киеве теперь считают победившего на выборах президента США Дональда Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов Камалу Харрис.
Республиканский эксперт, знакомый с позицией Зеленского и его окружения, рассказал изданию, что Харрис "в лучшем случае продолжила бы подход (президента США) Джо Байдена, это стало бы ее политикой и привело бы к медленной смерти Украины"
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.