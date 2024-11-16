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Зеленский понадеялся, что Трамп оперативно завершит конфликт

Зеленский понадеялся, что Трамп оперативно завершит конфликт - 16.11.2024 Украина.ру

Зеленский понадеялся, что Трамп оперативно завершит конфликт

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает телерадиокомпания "Суспiльне"

2024-11-16T15:33

2024-11-16T15:33

2024-11-16T15:33

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"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", — сказал он.Он также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.В то же время Зеленский отметил, что точной даты завершения конфликта нет.Накануне Politico писала, что в Киеве теперь считают победившего на выборах президента США Дональда Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов Камалу Харрис. Республиканский эксперт, знакомый с позицией Зеленского и его окружения, рассказал изданию, что Харрис "в лучшем случае продолжила бы подход (президента США) Джо Байдена, это стало бы ее политикой и привело бы к медленной смерти Украины"Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.

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