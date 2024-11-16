https://ukraina.ru/20241116/1058962977.html

Зеленский признал провал мобилизации на Украине

Зеленский признал провал мобилизации на Украине - 16.11.2024 Украина.ру

Зеленский признал провал мобилизации на Украине

Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что несмотря на принятие закона о мобилизации в мае 2024 года, людей в Вооруженных силах страны все еще не хватает

2024-11-16T17:11

2024-11-16T17:11

2024-11-16T17:11

новости

украина

владимир зеленский

сша

валерий залужный

верховная рада

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_35edac4fa05d87f8b3d4f37174857e6f.jpg.webp

"Я вам скажу откровенно, знаю ли я сколько мобилизовали после принятия этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... Поэтому если не хватает (людей - ред.), поэтому никаких полмиллиона никто не мобилизовал", - признал Зеленский.В этом же интервью он пожаловался, что Украина якобы не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка теперь считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. В начале ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по необходимой мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сша, валерий залужный, верховная рада, вооруженные силы украины