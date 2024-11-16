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Зеленский признал провал мобилизации на Украине
Зеленский признал провал мобилизации на Украине - 16.11.2024 Украина.ру
Зеленский признал провал мобилизации на Украине
Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что несмотря на принятие закона о мобилизации в мае 2024 года, людей в Вооруженных силах страны все еще не хватает
2024-11-16T17:11
2024-11-16T17:11
2024-11-16T17:11
новости
украина
владимир зеленский
сша
валерий залужный
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Я вам скажу откровенно, знаю ли я сколько мобилизовали после принятия этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... Поэтому если не хватает (людей - ред.), поэтому никаких полмиллиона никто не мобилизовал", - признал Зеленский.В этом же интервью он пожаловался, что Украина якобы не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка теперь считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. В начале ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по необходимой мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сша, валерий залужный, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Валерий Залужный, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал провал мобилизации на Украине
Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что несмотря на принятие закона о мобилизации в мае 2024 года, людей в Вооруженных силах страны все еще не хватает
"Я вам скажу откровенно, знаю ли я сколько мобилизовали после принятия этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... Поэтому если не хватает (людей - ред.), поэтому никаких полмиллиона никто не мобилизовал", - признал Зеленский.
В этом же интервью он пожаловался, что Украина якобы не получила половину из обещанных США
более чем 170 миллиардов долларов помощи.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка теперь считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
В начале ноября секретарь комитета Верховной Рады
по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по необходимой мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валерий Залужный
.