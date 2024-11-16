Зеленский признал провал мобилизации на Украине - 16.11.2024 Украина.ру
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Зеленский признал провал мобилизации на Украине
Зеленский признал провал мобилизации на Украине - 16.11.2024 Украина.ру
Зеленский признал провал мобилизации на Украине
Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что несмотря на принятие закона о мобилизации в мае 2024 года, людей в Вооруженных силах страны все еще не хватает
2024-11-16T17:11
2024-11-16T17:11
новости
украина
владимир зеленский
сша
валерий залужный
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Я вам скажу откровенно, знаю ли я сколько мобилизовали после принятия этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... Поэтому если не хватает (людей - ред.), поэтому никаких полмиллиона никто не мобилизовал", - признал Зеленский.В этом же интервью он пожаловался, что Украина якобы не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка теперь считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. В начале ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по необходимой мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, валерий залужный, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Валерий Залужный, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Зеленский признал провал мобилизации на Украине

17:11 16.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что несмотря на принятие закона о мобилизации в мае 2024 года, людей в Вооруженных силах страны все еще не хватает
"Я вам скажу откровенно, знаю ли я сколько мобилизовали после принятия этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... Поэтому если не хватает (людей - ред.), поэтому никаких полмиллиона никто не мобилизовал", - признал Зеленский.
В этом же интервью он пожаловался, что Украина якобы не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка теперь считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
В начале ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на данный момент для Украины актуальны цифры по необходимой мобилизации в 500 тысяч человек, которые озвучивал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАВалерий ЗалужныйВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
17:11Зеленский признал провал мобилизации на Украине
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