Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России - 18.04.2024 Украина.ру
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Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России - 18.04.2024 Украина.ру
Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
Зеленский и его окружение, как и нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны
2024-04-18T06:06
2024-04-18T06:16
украина
россия
запад
владимир зеленский
андрей ермак
биньямин нетаньяху
нато
вооруженные силы украины
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Верховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины". Закон вступит в силу через месяц. В частности, теперь повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.- Руслан, есть мнение, что украинское общество устанет от войны и фронт посыплется. Новая редакция закона о мобилизации приближает ситуацию к этому моменту?- Конечно же, украинское общество настроено негативно. Во-первых, люди устали от людоловов, которые пакуют призывников в бусики на улицах. Люди ждали справедливой мобилизации, то есть, что в первую очередь будут призывать полицейских, МЧС, а не простых украинцев. Тем более, что образовалась целая прослойка кровососов, тцкашников (сотрудников военкоматов - Ред.), которые зарабатывают на коррупции, на выдаче военных- билетов, на исключении из списка военнообязанных и так далее.Родственники, дети депутатов чиновников почему-то не на фронте, а в Европе и живут припеваючи. Это все, конечно, людей раздражает, но я не верю в то, что этот протест во что-то выльется, потому что на Украине сейчас нет объединяющей силы, партии, какого-то движения, которое могло бы консолидировать это недовольство. Поэтому если что-то и может произойти, то скорее всего, где-то уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий Зеленского.Конечно же, что закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюет пехотой, и сколько бы бравурных отчетов генералов о построении каких-то там фортификационных сооружений не звучало, все это ни к чему не приведет. Во-первых, мобилизация общества в России, которую мы увидели на президентских выборах, это, по сути, голосование за СВО. Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности Вооруженных сил России шансов ВСУ не оставляют.И сколько бы на Украине не рассказывали сказок, тот же ФАБ-3000, который несет 1400 кг взрывчатки, снесет любые фортификационные сооружения. Так что ничего на фронте этот закон не поменяет. Но и в Киеве тоже прекрасно это понимают и принимали этот закон не для этого. Потому что это дает единственный шанс, который остался у киевского режима, добиться финансирования от США. Деньги им могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ВСУ. Зеленский и его окружение, как и Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны.А продолжать ее нельзя без денег из США. Например, тот же сенатор Линдси Грем, который приезжал в Киев в марте, так прямо и сказал, что нам нужно больше людей в строю. Кстати, по слухам, Линдси Грем получил нехилую сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. То есть Белый господин указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег не дадут.- А как события будет развиваться после 21 мая?- Все зависит от многих слагаемых. Например, вчера Николай Патрушев заявил о том, что следствием установлена связь украинского режима с террористами в "Крокусе". Если такие доказательства будут предъявлены общественности, то Россия не будет больше воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявлял, что легитимность Зеленского под вопросом. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая будет эскалация.Один из вариантов — это то, что главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Он уже сосредоточил на себе все линии передачи власти. Это и главком Сырский, человек Ермака, это и заместители главы Офиса президента, люди сплошь верные Ермаку. Вполне возможно, что он захочет формализовать свое влияние. Кстати, Ермак вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.- Британская "Таймс" пишет, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к катастрофическому поражению украинских сил. "Политико" утверждает, что Украина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия необходимой поддержки от Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя. Панические заявления в прессе призваны все-таки подготовить почву для возможных переговоров, или это часть какой-то глобальной дезинформационной кампании против нашего военно-политического руководства?- Нет, победу нам даровать они не планируют и не хотят. Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территории Херсонской, Запорожской, Донбасса в обмен на принятие остальной Украины в НАТО.Все это смешно, потому что Россия начинала СВО из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО. Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по нам. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Соответственно, любой вариант, исключающий внеблоковость Украины, для России будет неприемлем.Такие сообщения в западной прессе говорят о том, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Западной Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Россия не решится ударить по войскам стран НАТО. Возможно, что и кампания в западной прессе о том, что Украина проиграет, может иметь целью давление на Конгресс ради выделения денег Киеву.- Недавно глава МИД Украины Кулеба сообщил, что Украина и Польша ведут переговоры о том, чтобы польская ПВО взяла под контроль небо над Западной Украиной.- Самостоятельно ляхи не войдут, потому что гробы поедут в обратную сторону. Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, ядерная держава, о чем Макрон уже заявлял.В европейской прессе нагнетается нарратив, что Украина вот-вот падет, Путин придет, и следующими будут страны Прибалтики или Польши. Но если страны НАТО введут войска на Украину, это развяжет России руки, потому что если Запад сделает первый шаг к расчленению Украины, то к нам уже не будет вопросов. Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет.- Считаете ли вы ввод подразделений НАТО и неминуемое столкновение с российской армией на территории Украины неизбежными?- Не считаю, что точка бифуркации пройдена, пока возможность для компромиссов еще есть. Но среди западных элит, есть люди, откровенно нацеленные на такой ход событий, то есть нацеленные на столкновение с нами на территории Украины. Любые попытки договориться, любые попытки заключения хоть сколь-нибудь приемлемого для обеих сторон мира на Украине и в Европе, они торпедируются. То через провокацию в Буче, то через удары по Крымскому мосту, то через другие теракты. Кто-то очень активно на Западе работает на то, чтобы сорвать любые возможные договоренности.
https://ukraina.ru/20240417/1054556894.html
https://ukraina.ru/20240417/1054556517.html
https://ukraina.ru/20240417/1054567891.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, владимир зеленский, андрей ермак, биньямин нетаньяху, нато, вооруженные силы украины, интервью
Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Биньямин Нетаньяху, НАТО, Вооруженные силы Украины, Интервью

Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России

06:06 18.04.2024 (обновлено: 06:16 18.04.2024)
 
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Зеленский и его окружение, как и нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
Верховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины". Закон вступит в силу через месяц. В частности, теперь повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
- Руслан, есть мнение, что украинское общество устанет от войны и фронт посыплется. Новая редакция закона о мобилизации приближает ситуацию к этому моменту?
- Конечно же, украинское общество настроено негативно. Во-первых, люди устали от людоловов, которые пакуют призывников в бусики на улицах. Люди ждали справедливой мобилизации, то есть, что в первую очередь будут призывать полицейских, МЧС, а не простых украинцев. Тем более, что образовалась целая прослойка кровососов, тцкашников (сотрудников военкоматов - Ред.), которые зарабатывают на коррупции, на выдаче военных- билетов, на исключении из списка военнообязанных и так далее.
Родственники, дети депутатов чиновников почему-то не на фронте, а в Европе и живут припеваючи. Это все, конечно, людей раздражает, но я не верю в то, что этот протест во что-то выльется, потому что на Украине сейчас нет объединяющей силы, партии, какого-то движения, которое могло бы консолидировать это недовольство. Поэтому если что-то и может произойти, то скорее всего, где-то уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий Зеленского.
Конечно же, что закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюет пехотой, и сколько бы бравурных отчетов генералов о построении каких-то там фортификационных сооружений не звучало, все это ни к чему не приведет. Во-первых, мобилизация общества в России, которую мы увидели на президентских выборах, это, по сути, голосование за СВО. Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности Вооруженных сил России шансов ВСУ не оставляют.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Вчера, 13:00
"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
И сколько бы на Украине не рассказывали сказок, тот же ФАБ-3000, который несет 1400 кг взрывчатки, снесет любые фортификационные сооружения. Так что ничего на фронте этот закон не поменяет.
Но и в Киеве тоже прекрасно это понимают и принимали этот закон не для этого. Потому что это дает единственный шанс, который остался у киевского режима, добиться финансирования от США. Деньги им могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ВСУ. Зеленский и его окружение, как и Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны.
А продолжать ее нельзя без денег из США. Например, тот же сенатор Линдси Грем, который приезжал в Киев в марте, так прямо и сказал, что нам нужно больше людей в строю. Кстати, по слухам, Линдси Грем получил нехилую сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. То есть Белый господин указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег не дадут.
- А как события будет развиваться после 21 мая?
- Все зависит от многих слагаемых. Например, вчера Николай Патрушев заявил о том, что следствием установлена связь украинского режима с террористами в "Крокусе". Если такие доказательства будут предъявлены общественности, то Россия не будет больше воспринимать Зеленского как легитимную фигуру. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявлял, что легитимность Зеленского под вопросом. Это значит, что возможны или переговоры с учетом интересов России, или после 21 мая будет эскалация.
Украина
Вчера, 13:12
Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старыхВсе чаще и чаще Тиса, левый и самый длинный приток Дуная в тех местах, где он является границей Украины с Румынией и Венгрией, возвращает на родину мертвых украинцев. Утопленников, которые, как принято было говорить еще в СССР, выбрали свободу, но нашли смерть
Один из вариантов — это то, что главу Офиса Ермака поставят во главе правительства Украины. Он уже сосредоточил на себе все линии передачи власти. Это и главком Сырский, человек Ермака, это и заместители главы Офиса президента, люди сплошь верные Ермаку. Вполне возможно, что он захочет формализовать свое влияние. Кстати, Ермак вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME, а статью о нем писал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
- Британская "Таймс" пишет, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к катастрофическому поражению украинских сил. "Политико" утверждает, что Украина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия необходимой поддержки от Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя. Панические заявления в прессе призваны все-таки подготовить почву для возможных переговоров, или это часть какой-то глобальной дезинформационной кампании против нашего военно-политического руководства?
- Нет, победу нам даровать они не планируют и не хотят. Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территории Херсонской, Запорожской, Донбасса в обмен на принятие остальной Украины в НАТО.
Все это смешно, потому что Россия начинала СВО из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО. Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по нам. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Соответственно, любой вариант, исключающий внеблоковость Украины, для России будет неприемлем.
Такие сообщения в западной прессе говорят о том, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Западной Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по линии боевого соприкосновения в надежде на то, что Россия не решится ударить по войскам стран НАТО. Возможно, что и кампания в западной прессе о том, что Украина проиграет, может иметь целью давление на Конгресс ради выделения денег Киеву.
Вчера, 18:41
Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУВ элитном подразделении ВСУ "Добровольческий украинский корпус" (Правый сектор*) начались проверки. Из официального заявления штурмовой бригады понятно, что командование украинской армии ищет виноватых в сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр.
- Недавно глава МИД Украины Кулеба сообщил, что Украина и Польша ведут переговоры о том, чтобы польская ПВО взяла под контроль небо над Западной Украиной.
- Самостоятельно ляхи не войдут, потому что гробы поедут в обратную сторону. Другое дело, если бы подключилась Румыния или Франция, ядерная держава, о чем Макрон уже заявлял.
В европейской прессе нагнетается нарратив, что Украина вот-вот падет, Путин придет, и следующими будут страны Прибалтики или Польши. Но если страны НАТО введут войска на Украину, это развяжет России руки, потому что если Запад сделает первый шаг к расчленению Украины, то к нам уже не будет вопросов. Тогда уже как раз бы мы защищали реальную Украину, ее реальный суверенитет.
- Считаете ли вы ввод подразделений НАТО и неминуемое столкновение с российской армией на территории Украины неизбежными?
- Не считаю, что точка бифуркации пройдена, пока возможность для компромиссов еще есть. Но среди западных элит, есть люди, откровенно нацеленные на такой ход событий, то есть нацеленные на столкновение с нами на территории Украины. Любые попытки договориться, любые попытки заключения хоть сколь-нибудь приемлемого для обеих сторон мира на Украине и в Европе, они торпедируются. То через провокацию в Буче, то через удары по Крымскому мосту, то через другие теракты. Кто-то очень активно на Западе работает на то, чтобы сорвать любые возможные договоренности.
 
УкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакБиньямин НетаньяхуНАТОВооруженные силы УкраиныИнтервью
 
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