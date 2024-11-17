Эксперт: соглашаться на мирное предложение Трампа Россия не будет — это не сладкая конфета, а отравленная - 17.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: соглашаться на мирное предложение Трампа Россия не будет — это не сладкая конфета, а отравленная
Эксперт: соглашаться на мирное предложение Трампа Россия не будет — это не сладкая конфета, а отравленная - 17.11.2024 Украина.ру
Эксперт: соглашаться на мирное предложение Трампа Россия не будет — это не сладкая конфета, а отравленная
Никто на Западе не согласится полностью на наши требования по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус
2024-11-17T05:10
2024-11-17T05:10
новости
украина
европа
россия
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, потому что "вряд ли это будет сладкая конфета".Он напомнил, что в первую каденцию Трампа была попытка переложить заботы о Европе на европейцев. Далее эксперт вспомнил его предвыборные обещания о том, что он закончит конфликт на Украине. Без военной помощи США этот конфликт закончился бы сам по себе по причине окончания военного снабжения ВСУ, считает собеседник издания.“Мы можем играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины. Европа сама не вытягивает этот конфликт. Военная промышленность Европы так и не раскрутилась за три года. Трамп в одном из своих первых политических заявлений вернется к теме размежевания с Европой по вопросам безопасности, о справедливом взносе в общую структуру Альянса.На этом может споткнуться украинский конфликт, потому что без поддержки Запада Украина — это ноль без палочки”, — подробно объяснил Анпилогов.В интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру высказал точку зрения, что Трамп — это изоляция Америки от всех внешних проблем."Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно", — поделился своими мыслями Линин.Эксперт пришел к выводу, что у киевского режима нет планов, что же им делать дальше."Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса", — описал Линин.Более подробно об этом — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронкуАналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков в интервью изданию Украина.ру заметил, что последние полгода в Германии понимали: ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины."Германия не может заменить Америку ни по военному потенциалу, ни по состоянию общества. Но пока нынешний мейнстрим в Берлине у власти, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского", — считает Волков.Он также заметил, что приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы."Это Венгрия, Словакия, часть политикума Польши. Не говорю, что по вопросу Украину, но во всяком случае по консервативному видению Европы. Здесь может участвовать Италия и, конечно, Австрия", — объяснил Волков.Подробнее об этом — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнегоПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт
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новости, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, детали

Эксперт: соглашаться на мирное предложение Трампа Россия не будет — это не сладкая конфета, а отравленная

05:10 17.11.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP / Evan Vucci
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Никто на Западе не согласится полностью на наши требования по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
По его словам, соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, потому что "вряд ли это будет сладкая конфета".
“Ее попробуют подсолить, а может, и отравить. Никто на Западе не согласится полностью на наши требования по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус. Не будет ли продолжение конфликта для нас меньшей ценой, чем такой неправильный мир, который приведет к тому, что этот конфликт будет разморожен в самый неприятный для нас момент в будущем?”, — поделился своими мыслями Анпилогов.
Он напомнил, что в первую каденцию Трампа была попытка переложить заботы о Европе на европейцев. Далее эксперт вспомнил его предвыборные обещания о том, что он закончит конфликт на Украине. Без военной помощи США этот конфликт закончился бы сам по себе по причине окончания военного снабжения ВСУ, считает собеседник издания.
“Мы можем играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины. Европа сама не вытягивает этот конфликт. Военная промышленность Европы так и не раскрутилась за три года. Трамп в одном из своих первых политических заявлений вернется к теме размежевания с Европой по вопросам безопасности, о справедливом взносе в общую структуру Альянса.
На этом может споткнуться украинский конфликт, потому что без поддержки Запада Украина — это ноль без палочки”, — подробно объяснил Анпилогов.
В интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
Ранее военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру высказал точку зрения, что Трамп — это изоляция Америки от всех внешних проблем.
"Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно", — поделился своими мыслями Линин.
Эксперт пришел к выводу, что у киевского режима нет планов, что же им делать дальше.
"Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса", — описал Линин.
Более подробно об этом — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
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Аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков в интервью изданию Украина.ру заметил, что последние полгода в Германии понимали: ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины.
"Германия не может заменить Америку ни по военному потенциалу, ни по состоянию общества. Но пока нынешний мейнстрим в Берлине у власти, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского", — считает Волков.
Он также заметил, что приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы.
"Это Венгрия, Словакия, часть политикума Польши. Не говорю, что по вопросу Украину, но во всяком случае по консервативному видению Европы. Здесь может участвовать Италия и, конечно, Австрия", — объяснил Волков.
Подробнее об этом — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего
Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт
 
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