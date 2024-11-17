https://ukraina.ru/20241117/1058943262.html

Агенты Кремля с "Миротворца" скоро будут во главе США. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

Агенты Кремля с "Миротворца" скоро будут во главе США. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны - 17.11.2024 Украина.ру

Агенты Кремля с "Миротворца" скоро будут во главе США. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

В Киеве внимательно наблюдают за формированием новой команды выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и находятся, скажем так, в легком замешательстве. А может быть и не в легком. Лихорадочно удаляют неудобные файлы и записи с официальных сайтов. Но интернет ведь помнит если не все, то многое.

2024-11-17T02:07

2024-11-17T02:07

2024-11-17T02:07

эксклюзив

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

кость бондаренко

упц

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_0:0:1290:726_1920x0_80_0_0_3ad52d8ef027c8b3bbfa30b4d231231b.jpg

Известный украинский политолог, ныне политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов напоминает, что выдвинутую Трампом на пост главы национальной разведки Тулси Габбард украинские власти обвиняли в том, что она якобы "работает на деньги Кремля" и "манипулирует" информацией. И не только на печально известном сайте "Миротворец", где допускают, что она "вероятно, является агентом российских спецслужб". Ранее заявления о "деньгах Кремля" и прочем делали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) Совбеза Украины."Тут возникает вопрос практического свойства: а в связи с назначением Тулси на пост главы американской разведки Кремль снимет ее с довольствия? Или как теперь она по ведомостям должна будет проходить? Надо будет у Зеленского при случае спросить", - иронизирует Корнилов.Кстати, и выдвинутый Трампом на пост главы минздрава своей новой администрации Роберт Кеннеди-младший находится в базе сайта "Миротворец" еще с июня 2023 года, ему украинские неонацисты вменяют участие в информационных мероприятиях России.Впрочем, и без всяких российских информационных мероприятий напряжение в украинском обществе нарастает. На сессию Ирпенского горсовета пришли двое людей в военной форме и потребовали от первого заместителя мэра Андрея Кравчука вернуть орден "За мужество", наградное оружие, а от всех депутатов – отказаться от полученных ими незаслуженно наград и удостоверений участников боевых действий. В противном случае пообещали приходить к ним и проводить беседы уже "с глазу на глаз". Об этом сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале."Это не игрушки, совсем не игрушки. Это кровь и жизнь, которую - вы не понимаете, что такое ее терять", - заявил Сергей Янюк с позывным "Латыш", сообщивший депутатам, что у него есть протез, а вот наград никаких нет.Что дальше? Украинский политолог и американист Андрей Телиженков в беседе с журналистом Александром Шелестом* назвал ненормальной ситуацию, когда "Украина (киевский режим – Ред.) так аж дрожит", наблюдая за назначениями в США, "президент у нас, как говорится, нелегитимный - сидит на своем креселке, ерзается".Ненормальной эту ситуацию можно считать по той причине, что Украина когда-то была одной из самых сильных республик СССР, с топ-промышленностью, с ядерным оружием и со всем остальным, а сейчас "мы (киевский режим – Ред.) сидим, ерзаемся на стульчике" из-за каких-то назначений в США, пояснил эксперт.Он отметил, что та же Тулси Габбард не изменила своей позиции, из-за которой ее критиковали в Киеве (а она выступала против закрытия оппозиционных телеканалов, против гонений на УПЦ). Да и Трамп кое-что помнит о событиях на Украине. Однако американист считает, что США еще держатся "более-менее в процессе между адекватностью" (и чем еще - он не договорил), и "там не зависит все от одного человека в зеленой футболке (намек на Зеленского – Ред.), зависит все от общей системы".Как новые назначения в администрацию президента США будут влиять на Украину, мы еще увидим, но США будут отстаивать свои национальные интересы, а не интересы Украины, отметил Телиженко. Он добавил, что украинские элиты, в отличие от американских, "отдались и еще раз отдались". В результате, по словам эксперта, сейчас "15 миллионов украинцев осталось на самой Украине, это в лучшем случае, и то вырубают, вырубают, вырубают каждый день пару тысяч человек".По-прежнему обсуждают вопрос о выборах. Ранее издание The Economist со ссылкой на киевских политиков сообщало о возможности выборов в 2025 году (но не ранее 25 мая). Это не значит, что тогда не будет военных действий, Запад давит на Киев с тем, чтобы был решен вопрос с легитимностью президента для того, чтобы можно было вести переговоры с РФ, считает украинский политолог Кость Бондаренко."Что толку, если Зеленский, который считает себя легитимным, которого считают легитимным его партнеры, если он подпишет сейчас некое соглашение с Россией, и через 5-10 лет кто-то поднимет вопрос, что – а он же был нелегитимен. И Конституционный суд примет решение, что он был нелегитимен, что его должность не соответствовала Конституции", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Он напомнил о примере Южной Кореи, где в условиях войны в августе 1952 года были проведены выборы, на которых Ли Сын Ман подтвердил свои президентские полномочия – "и это послужило фактором определенного решения корейского кризиса".Вот и Зеленскому западные партнеры предлагают, чтобы он тоже пошел по пути Ли Сын Мана, отметил Бондаренко. По его словам, украинское законодательство запрещает проведение парламентских выборов в условиях войны, тогда как относительно президентских выборов "такого императивного мнения нет". Более того, есть решение Конституционного суда о том, что Конституция Украины не имеет ни единого пункта, который бы предусматривал продление или сокращение президентских полномочий."Именно на этом основании может быть принято решение, что Зеленский нелегитимен, потому что нет ни единого повода, в Конституции не прописано, который позволял бы Зеленскому продлить эти полномочия. Поэтому сейчас стоит вопрос именно о президентских выборах", - сказал Бондаренко.По его словам, чтобы там ни говорил советник ОП Михаил Подоляк (а тот заявил, что выборы нельзя провести, поскольку идут интенсивные боевые действия), даже в том случае, если боевые действия будут вестись куда более интенсивно, чем ведутся сейчас, но если будет звонок в Киев от Трампа с соответствующим требованием, то выборы состоятся.Он также отметил, что Украина с 2014 года на протяжении восьми лет "дергала льва за усы", вызывала эту войну в интересах Запада – а Запад теперь стоит в стороне и наблюдает за схваткой, иногда что-то подбрасывая Киеву для того, чтобы продлить зрелище.По мнению эксперта, у Трампа нет пока плана относительно Украины, программу только начнут писать в ближайшие месяцы, это нормальный процесс. Эту программу мы увидим после инаугурации Трампа, но не сейчас.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук считает публикации в западных СМИ о планах Трампа относительно Украины элементами внутриполитической игры в США.Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что похоже на правду сообщение о том, что Трампа заинтересовали некоторые пункты "плана победы" Зеленского о том, что Западу предлагаются, по сути, природные ресурсы Украины."Это могло действительно заинтересовать американцев и Трампа… Вопрос другой: Зеленские приходят и уходят, а в Конституции черным по белому записано, что недра принадлежат народу Украины. Не американскому (народу), не Зеленскому, никому. И без согласия украинского народа кому-либо их отдать невозможно", - считает Мосийчук.Да ведь уже отдали все. Вся надежда украинцев на самом деле может быть только на полную победу России в этом конфликте. Но не все еще это поняли.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Владимира Скачко "План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне"

https://ukraina.ru/20241113/1058876091.html

https://ukraina.ru/20241115/1058938250.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, кость бондаренко, упц, эксперты