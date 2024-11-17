https://ukraina.ru/20241117/1058966010.html

Западная Украина за минувшую неделю: Креативная реклама мобилизация и битва за бюджеты

Западная Украина за минувшую неделю: Креативная реклама мобилизация и битва за бюджеты - 17.11.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Креативная реклама мобилизация и битва за бюджеты

Хотя формально финансирование мобилизационных мероприятий происходит из госбюджета, но реально за них платят бюджеты местные, из которых Киев в следующем году планирует изъять очередные миллиарды гривен.

2024-11-17T02:00

2024-11-17T02:00

2024-11-17T02:00

эксклюзив

украина

львов

киев

андрей садовый

владимир зеленский

минобороны

верховная рада

вооруженные силы украины

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Реклама мобилизации становится все более причудливойКиев планирует мобилизовать около 160 тысяч человек с ноября текущего по февраль 2025 года, сообщило на прошлой неделе британское издание The Financial Times. В Министерстве обороны Украины прокомментировали эту информацию, заметив, что мобилизация будет продолжаться, пока будут проходить боевые действия.Основным методом мобилизации остается так называемая "бусификация", когда сотрудники ТЦК отлавливают людей в торговых центрах, на улицах и даже врываясь в частные дома. Однако, видимо осознав бесперспективность такого метода набора людей в армию, в последнее время Киев пытается развернуть рекламную кампанию для потенциальных рекрутов с неустойчивой психикой. Это неудивительно, ведь спикером Министерства обороны с весны работает телевизионный продюсер Дмитрий Лазуткин.Особое внимание при этом обращают на Западную Украину. Так, 12 ноября в Минобороны сообщили, что в этот день в Генеральном консульстве Украины в Люблине прошла церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за границей, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". Как известно, именно выходцы из западных областей составляют большинство украинских переселенцев в Польше.Представитель рекрутингового центра подполковник Петр Горкуша отметил на брифинге для СМИ, что по состоянию на сегодняшний день заявки на присоединение к "Украинскому легиону" подали уже более 600 человек, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Ирландии и других странах Европы. Однако на видео представлен момент подписания контракта только одним добровольцем, ещё трое зафиксированы на фото. Их имена не названы, так что все это может быть только рекрутинговым трюком.После подписания контрактов группа добровольцев якобы отправилась на военный полигон Вооруженных Сил Польши для прохождения базовой военной подготовки. В польском оборонном ведомстве эту информацию не комментировали. По словам Горкуши, базовый курс подготовки продлится 35 дней. После этого военнослужащие смогут продолжить обучение по избранным военно-учетным специальностям на базах НАТО в Европе.Генеральный консул Украины в Люблине, уроженец Львова Олег Куць, комментируя подписание контрактов первой группой добровольцев, отметил: "Это важный шаг, который демонстрирует решимость украинцев, которые, находясь за границей, готовы защищать свою Родину. Наше консульство, вместе с посольством и всеми украинскими дипломатическими учреждениями в мире поддерживает "Украинский легион" и предоставляет всестороннюю поддержку всем желающим присоединиться к нему".По словам дипломата, рекрутинговый центр "Украинского легиона" в Люблине продолжает прием заявок от граждан Украины для службы в военном соединении. Заявки можно подать через официальный сайт Украинского легиона или через украинские консульства и посольства в Европе. При этом официальной информации о количестве уже подписанных контрактов ни МИД, ни Минобороны Украины не предоставляют.Аналогичная ситуация с другим рекламным ходом киевского оборонного ведомства. 11 ноября его пресс-служба сообщила, что Тернопольщина якобы лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины, которые обратились в центры рекрутинга – 48% от всех желающих в области. Следом идёт соседняя Черновицкая область – 44%, при этом в среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов мобилизованных через центры рекрутинга."Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки", – пообещали в Минобороны, и пригласили всех желающих обращаться в один из сорока четырех таких центров. Журналисты из Тернополя и Черновцов обратились в рекрутинговые центры в своих городах, пытаясь узнать более подробную информацию о якобы наплыве женщин, желающих попасть в вооруженные формирования. Однако самый вежливый ответ, который они услышали, был "Минобороны сообщило – у них и спрашивайте".Но своеобразное первое место стоит отдать закарпатским людоловам. 14 ноября в сети появилось видео, на котором мужчина с сумкой для вещей подходит к зданию районного ТЦК в городе Хуст (там уже забили до смерти нескольких мобилизованных), несколько раз стреляет из пистолета и выкрикивает "Слава Украине!""Это местный житель, военный, он производил выстрелы из стартового шумового пистолета у здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство", – сообщила на следующий день спикер полиции Закарпатья Галина Дан.Она добавила, что ни один человек в результате действий мужчины не пострадал, угроз он также никому не высказывал. Мужчине грозит штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы или арест на пятнадцать суток.При этом государственный телеканал "Общественное телевидение" сообщил, что задержанный – бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья. "Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", – рассказал источник "Общественного", которым, судя по всему, были сотрудники ТЦК.Местные власти просят Киев не забирать у нее деньгиХотя формально финансирование мобилизационных мероприятий происходит из государственного бюджета, однако реально за них платят местные бюджеты. Еще в прошлом году в госбюджет был изъят налог с доходов физических лиц (НДФЛ), находящихся на военной службе, что лишило общины Западной Украины миллиардов гривен. Сейчас Киев планирует изымать деньги уже напрямую из местных бюджетов, что вызывает протесты мэров и городских советов.Городской голова Львова Андрей Садовый 13 ноября обратился к львовянам из-за угрозы сокращения бюджета города на 20%, или более чем на 2 миллиарда гривен в следующем году. Мэр призвал обращаться к депутатам Верховной Рады с просьбой пересмотреть проект государственного бюджета на 2025 год."Хочу с вами посоветоваться. Что мы не будем финансировать в следующем году. Может, образование? Или не будем финансировать медицину? А ведь мы ежедневно принимаем очень много раненых. Или, возможно, перестанем помогать нашим военным? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что вы, львовяне, наполняете бюджет общины. Когда я увидел предложение от правительства по бюджету, которое оно направило в Верховную Раду, то узнал, что в этом году хотят забрать из общины города ориентировочно 2,2 млрд грн. В частности, реверс. Считаю это неправильным", – сказал в видеообращении Андрей Садовый.Он отметил, что в 2024 году Львов уже передал на нужды ВСУ примерно 1 миллиард гривен, у города много обращений от военных, которые власти пытаются удовлетворить. Кроме того, Львов якобы понес примерно 1 миллиард гривен ущерба при обстреле 4 сентября 2024 года. Тогда было повреждено 189 домов, из которых 20 были уничтожены. По словам Садового, Львов не получил от правительства денег на их ремонт и восстановление.Ранее первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко объяснял, что сокращение бюджета, которое предусматривает госбюджет на 2025 год, для города может стать самым большим с 2000-х годов. В частности, из бюджета Львова планируют забрать 550 миллионов гривен, которые являются частью налога на доходы физических лиц, и 1,8 миллиарда гривен "реверсной дотации" (так Минфин Украины называет изъятие средств в госбюджет). По словам Андрея Москаленко, неизвестно, как правительство планирует использовать изъятые у общин деньги.А 14 ноября на сессии Ивано-Франковского городского совета депутаты обратились к Верховной Раде и Кабмину по поводу сохранения сумм "реверсной дотации" и НДФЛ в бюджетах территориальных общин."Изъятие реверсной дотации из бюджетов общин было остановлено 28 февраля 2022 для сохранения устойчивости и состоятельности общин. Реверсная дотация в 2025 году предусмотрена в 189 общинах, большинство из которых – небольшие города, поселки и села. 64% НДФЛ в местных бюджетах стали одним из критериев начала процесса вступления Украины в Европейский Союз, а также единственным с 2022 года государственным источником сдерживания тарифов – однако сейчас этот показатель хотят уменьшить до 60%", – говорится в обращении Ивано-Франковского горсовета.Депутаты констатировали, что сохранение реверсной дотации и 64% налога с доходов физических лиц в доходной части бюджетов общин необходимо для сохранения способности муниципалитетов удерживать инфраструктуру, организовывать надлежащее энергоснабжение критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям, чтобы новый отопительный сезон прошел без поднятия тарифов для населения, ведь заложенная в проекте госбюджета-2025 компенсация разницы в тарифах недостаточна для обеспечения всех общин.Однако как местные, так и киевские комментаторы уверены, что проект государственного бюджета Украины на 2025 год, предусматривающий изъятие из местных бюджетов 12,9 миллиарда гривен только в виде "реверсной дотации", будет принят без изменений. В конце концов, надо же из чего-то Киеву выплачивать "тысячу Зеленского", которую украинцам пообещали выдавать уже с 1 декабря.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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львов

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, львов, киев, андрей садовый, владимир зеленский, минобороны, верховная рада, вооруженные силы украины