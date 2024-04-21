https://ukraina.ru/20240421/1054619181.html

Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию

Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию - 21.04.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию

Миграция в нынешнем виде — это идеальная мечта современного российского неотроцкиста, потому что они полагают, что поскольку это максимально забитый класс людей, то они станут современными люмпен-пролетариями, на базе которых они смогут начать классовую борьбу.

2024-04-21T05:20

2024-04-21T05:20

2024-04-21T05:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.- Армен Сумбатович, хотелось бы начать с трагичной, но памятной даты - девять лет прошло после убийства Олеся Бузины. Можно ли до окончания СВО вернуть из украинских тюрем жертв политических репрессий?- Мне кажется, это конкретный момент не представляется возможным. Там сотни если уже не тысячи людей, которые по максимально тяжелым статьям осуждаются. При этом никакие правозащитники ничего по этому поводу не говорят. Суды происходят, конечно, с совершенно запредельными нарушениями. Я могу судить хотя бы по тому процессу, который прошел надо мной, профессиональные юристы были шокированы вообще. Потому что там задача не соблюдение вообще какого-либо закона, а там задача выдать максимальный приговор. И они этим и занимаются.Поэтому я бы тут бы не стал бы питать себя и уж тем более кого-то какими-то иллюзиями по поводу того, что этим несчастным людям можно вообще как-то помочь. Причем их палитра чрезвычайно широка. Там от условно студентов до глубоких пенсионеров. И все получают абсолютно максимальные срока. По совершенно чудовищным статьям всем вменяют терроризм, подрыв территориальной целостности Украины и так далее. Все статьи очень тяжелые. По минимуму никто не получил.- Профессор Пекинского университета, Фен Юйцзюнь, делает прогнозы, что Россия обязательно проиграет на Украине. Тут же четыре крупнейших банка перестали принимать платежи в юанях из России. И у нашей редакции тоже было тесное с Китаем сотрудничество, с блогерами общались, но сейчас как-то они отстранились и комментарии не дают. Как вы считаете, в отношениях России с Китаем что-то поменялось и вообще союзники они нам, ситуативные партнеры или как их называть?- Я вообще не люблю в политике понятие "союзник" по той лишь причине, что все союзники — это временная история. Надо вести свою игру. "Союзник" — это штука такая, сегодня он есть, завтра нет, а послезавтра он есть опять. Не надо изначально возлагать слишком большие надежды и чаяния на союзников, надо заниматься самостоятельной политикой, надо делать свои дела, а партнеры ситуативные в той или иной степени будут проявляться.На Китай же тоже давят, но здесь же все понятно. Вряд ли это является какой-то там колоссальной великой тайной. Китай тоже пытается между струек проскочить, держа еще в уме фактор Тайваня. Так что здесь не надо просто иллюзий или там дополнительных каких-то огорчений. Заниматься надо, повторяю, собой. У нас это просто многие забывают, потому что, в принципе, все выросли на знании истории Второй мировой войны. Вот это, знаете, словосочетание антигитлеровской коалиции.Это же у всех прям вот с придыханием, правда? А то, что уже в 46-м году бывшие союзники по антигитлеровской коалиции железный занавес ставили, это как-то людей мало волнует, потому что есть вот этот миф, вокруг которого все будут прыгать. Это неправильно. На тех уроках, которые были из Второй мировой войны, уже пора научиться. А поскольку мы продолжаем в том числе все разговоры по поводу Китая и так далее, это как бы показатель, что ничего мы не выучили, в принципе. И даже не рассматривали эту возможность. И это чудовищно.- Кажется, что мы ни у кого ничего и не просили, и когда мы сильные, тогда и партнеров больше становится.- А какой стране нужен слабый партнер? Тянутся к кому? Тянутся к сильным, тянутся к влиятельным, тянутся к могущественным, а вовсе не к слабым. Вот из этого надо исходить. Надо просто решать свои вопросы, и тогда все будет хорошо. А не рассчитывать, что кто-то будет это делать за нас. За всю историю России такого не было ни разу. Да, мне могут сказать, союзники по антигитлеровской коалиции очень много помогали. Помогали, а, извините, жизнями кого уничтожали гитлеровский рейх? Ну не нашими ли дедами и прадедами, правда? А Запад старательно тянул открытие второго фронта. Просто об этом опять же уже многие подзабыли.А сколько вообще стран было в антигитлеровской коалиции? Я вас уверяю, что кроме Франции, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов, вам больше ничего не назовут. Если вы скажете, а вы в курсе, что там была, например, Финляндия с маршалом Маннергеймом, Румыния и даже целая Аргентина?Ну потому что для людей это будет шок и непонимание, а как это? Просто все же исходят из того, что видели в кинематографе, там, условно, там, "Тегеран-43". Поэтому что такое антигитлеровская коалиция? Это три страны, и памятник в Ялте, да, поставленный, он же трём представителем, которые там были, а не всем этим десяткам государств, которые там находились. Поэтому вот из этого надо исходить.- Перейдём к обмену ударами между Ираном и Израилем. Как вы считаете, начнется ли там полномасштабная война, в которую будут втянуты и другие государства?- Насколько я видел по новостям, Иран и Израиль отказались от нанесения дальнейших ударов. Другой вопрос, что будет завтра или послезавтра, мы с вами не знаем. Понятно, что, мягко говоря, взаимная ненависть между этими двумя государствами длится уже не один десяток лет. И эта ненависть отличнейшим образом подогревается. И понятно, что историю, точку в этой истории ставить ещё очень рано.- Непонятно, как Штаты отреагируют?- Как отреагируют штаты, как раз это максимально понятно. Штаты будут финансировать Израиль, потому что Израиль уже сказал, что финансово они эту кампанию не потянут. Соответственно, если там дойдёт до большого глобального замеса, во что я, кстати, не очень верю, потому что Израиль показал, что он даже, извините, с Сектором Газа ничего сделать не может, куда там на Иран закидываться. Но, тем не менее, если дойдёт до глобального замеса, США, конечно, дадут и деньги, и оружие.- Вновь появилась тема интеграции мигрантов в русский мир. Как вы считаете, это вообще возможно? Может быть, через поколение? Может, дети трудовых мигрантов? И насколько вообще устарела миграционная модель в России?- Ну, наша миграционная модель оставляет желать лучшего. По той лишь причине, что вы сами видите количество людей, которые не собираются социализироваться. Потому что они попадают в привычную среду, где не надо учить другого языка, не надо вникать в традиции, в культуру там, и во что-то ещё. А можно находиться в привычном социуме и зарабатывать деньги. Для того, чтобы они были более интегрированы, надо, во-первых, ставить другие задачи. То есть не гнаться в данном случае за числом, как мне кажется, а гнаться, прежде всего, за качеством. Но потому что я не видел в жизни ни одного человека, в принципе, кого бы устраивало то, как мигранты водят такси.При этом многие даже вообще не знают русского языка. Этот скандал, кстати, с ректором института русского языка. Это же тоже такая характерная часть этой истории. То, что нам нужно, конечно, определённое число мигрантов, это вряд ли кто-то будет спорить. Другой вопрос, что это должна быть, во-первых, контролируемая история, во-вторых, они должны быть всё-таки интегрированы, они должны хотеть этого. А есть определённый процент, который не хочет, который всё устраивает. Потому что они попадают в землячество. У них не стоит задача быть интегрированными в обществе. И, собственно, это проблема не одной России, это вообще общемировая. Вы же видите, там арабские кварталы в Париже, в Лондоне или там толпы мигрантов в Техасе.С чего начинается там это противостояние в Конгрессе между респами и демами? Именно вот с этого. Вопрос здесь у нас действительно очень сложный. Очень сложный. И никакого хорошего решения я пока не вижу. Потому что одни находятся в модели типа и так всё нормально. Это бывшие союзные территории, имеется в виду Советского Союза. Они там ещё 200 лет будут Советским Союзом, что является бредом абсолютным. Потому что ни одна территория уже не является частью Советского Союза. И уже очень давно. Но тем не менее у нас есть вот эти старые идиоты, у которых ещё существует Советский Союз. Поэтому они говорят, да не надо ничего там менять и трогать. Плюс к тому, после развала Советского Союза там было изменено национальное образование. И во многих среднеазиатских республиках, русские как колонизаторы числятся. Вы понимаете, что после этого вот этим мигрантам, которые сюда приезжают, у них уже сформировано определённое отношение к России.Но вот конкретно в Таджикистане период советской власти обозначен в учебниках истории как период колонизации. А период после развала Советского Союза — это деколонизация. Вот вы представьте, вот вы таких людей завозите. А он как бы единственное что услышал, что русские его порабощали, тяготили и мешали ему развиваться. Поэтому это серьёзная история. У неё нету молниеносного и быстрого решения. Это вопрос, выстраивания принципиально новой системы. В том числе с контролем над тем самым образованием. И не на словах, и не на отчётах на всяких форумах, типа русский мир там и так далее, а в реальности. Тогда ситуация будет меняться. Насколько мы к этому готовы, это тоже очень большой вопрос, потому что сейчас же сразу истерика начнётся по этому поводу.С одной стороны, будут там правозащитники, это вы там угнетаете права человека, они хорошие и всё, и что вы тут устроили. Я сейчас скажу удивительную вещь, но вот миграция в нынешнем виде — это идеальная мечта современного российского неотроцкиста, потому что они полагают, что поскольку это максимально забитый класс людей, то они станут современными люмпен-пролетариями, на базе которых они смогут начать классовую борьбу.Мне, мягко говоря, эта позиция кажется дикой и предательской по отношению к стране. Это если мягко сказать.- Произошел досрочный вывод миротворческих войск России из Нагорного Карабаха. Как считаете, правильно ли это?- А кого вы там собираетесь охранять и какой контроль вы собираетесь держать? Значит, все эти годы после развала Советского Союза территория Нагорного Карабаха по международному праву была азербайджанской. После известных событий она стала таковой не только де-юре, но и де-факте. То есть кого там должны защищать российские миротворцы. То есть получается, что эта территория суверенной республики Азербайджан, на которой живут граждане республики Азербайджан. То есть предлагается, что российские миротворцы должны одних граждан Азербайджана оградить от других. Но мне кажется, что это внутреннее дело Баку и Алиева, а не российских миротворцев.- Тогда интересно, почему мы там до сих пор были последние полгода еще?- А это же вопрос миротворцев, это было межправительственное, межгосударственное соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией. Правительство Азербайджана или президент Азербайджана сказал, что больше нужды нет, на этом миссия закончилась. Собственно, это же не только Азербайджан сказал, правда, это же сказала и Армения, в том числе. Товарищ Пашинян же признал юрисдикцию Нагорного Карабаха в Азербайджане. То есть получалась странная история, когда надобности нету, а миротворцы при этом есть. Причем непонятно, что они делали там в данный конкретный момент. Ну, значит, приняли решение, приняли поправки, миссия на этом закончилась. Кому от этого хуже? Республике Армения. Со всех точек зрения. Но объяснять это бесполезно. Понимаете, кастрюлизм — понятие интернациональное. Это неважно, родился ты в Житомире или в Ереване. Если ты родился с кастрюлей на голове, результаты будут вот такие. Тут как бы бессмысленно все.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, азербайджан, китай, армен гаспарян, олесь бузина, ильхам алиев, украина.ру