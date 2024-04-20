https://ukraina.ru/20240420/1054622889.html
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией РФ 50 беспилотников - Минобороны
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией РФ 50 беспилотников - Минобороны - 20.04.2024 Украина.ру
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией РФ 50 беспилотников - Минобороны
Дежурные средства ПВО ВС РФ в течении ночи нейтрализовали над территорией России 50 украинских беспилотников. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-04-20T09:47
2024-04-20T09:47
2024-04-20T09:48
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Всего над российскими регионами расчетами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА. При этом двадцать шесть беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области; десять – над Брянской областью; восемь – над Курской областью; два – в Тульской области и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.В селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что в результате погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей в последний момент успел выбежать из дома.По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств в селе полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. На месте работают оперативные службы.
https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html
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бпла, атака, дроны, сво, украина, россия, пво, белгородская область, брянская область, курская область
БПЛА, атака, дроны, СВО, Украина, Россия, ПВО, Белгородская область, Брянская область, Курская область
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией РФ 50 беспилотников - Минобороны
09:47 20.04.2024 (обновлено: 09:48 20.04.2024)
Дежурные средства ПВО ВС РФ в течении ночи нейтрализовали над территорией России 50 украинских беспилотников. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
Всего над российскими регионами расчетами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА.
При этом двадцать шесть беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области; десять – над Брянской областью; восемь – над Курской областью; два – в Тульской области и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
В селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в результате погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей в последний момент успел выбежать из дома.
По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств в селе полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. На месте работают оперативные службы.