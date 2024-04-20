Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора - 20.04.2024 Украина.ру
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Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора
Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора - 20.04.2024 Украина.ру
Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора
Эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году
2024-04-20T10:20
2024-04-20T10:20
новости
киев
украина
россия
александр перенджиев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Это заявление напоминает мне сказку про кашу из топора. Топор — это как раз такое заявление. А теперь Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, наверно, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное - дадут еще людей, ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке, сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась", - сказал Перенджиев.Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "как творческий человек эту сказку знает и решил такую кашу заварить, а топором будет служить это заявление".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора

10:20 20.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году
"Это заявление напоминает мне сказку про кашу из топора. Топор — это как раз такое заявление. А теперь Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, наверно, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное - дадут еще людей, ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке, сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась", - сказал Перенджиев.
Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "как творческий человек эту сказку знает и решил такую кашу заварить, а топором будет служить это заявление".
"Достаточно заявить, а все остальное ему дадут, в том числе и профессиональных военных. И все это ему дадут западные союзники", - объяснил он.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру.
 
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