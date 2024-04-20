https://ukraina.ru/20240420/1054538255.html

Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора

Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора - 20.04.2024 Украина.ру

Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора

Эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году

2024-04-20T10:20

2024-04-20T10:20

2024-04-20T10:20

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александр перенджиев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Это заявление напоминает мне сказку про кашу из топора. Топор — это как раз такое заявление. А теперь Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, наверно, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное - дадут еще людей, ведь французы что-то обещают, и тогда все получится. Как в сказке, сначала топор, потом дай крупу, соль, и каша получилась", - сказал Перенджиев.Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "как творческий человек эту сказку знает и решил такую кашу заварить, а топором будет служить это заявление".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины