Виктор Суворов и гадящая англичанка - 20.04.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240420/1047415756.html
Виктор Суворов и гадящая англичанка
Виктор Суворов и гадящая англичанка - 20.04.2024 Украина.ру
Виктор Суворов и гадящая англичанка
20 апреля 1947 года в Приморском крае родился будущий советский разведчик Владимир Богданович Резун, получивший известность как автор фолк-исторической концепции, описанной им под псевдонимом "Виктор Суворов". Суть его концепции заключается в том, что СССР собирался напасть на Германию и 22 июня 1941 года было превентивным ударом
2024-04-20T08:29
2024-04-20T08:29
история
история
история ссср
вторая мировая война
великая отечественная война
иосиф сталин
адольф гитлер
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Само собой разумеется, никаких доказательств концепции Суворова нет и быть не может – на настоящий момент основной объём архивных документов, касающихся внешней политики СССР в 1930-40-х годах уже опубликован. В частности, опубликованы (сторонниками концепции Суворова, кстати) советские планы наступательных операций в 1941 году, которые, однако, не были оформлены в виде приказов и не отразились на расположении войск. Опубликованы и секретные речи Сталина, в которых тот, вот удивительно, ничего не говорил о необходимости нападать на Германию.Сам Суворов, разумеется, знал об этом недостатке, потому предупреждал, что никаких доказательств нет и не будет. Действовал он по принципам криптонауки – официальная наука отказывается обращать внимание на очевидные, вроде бы, факты. Мы бы заподозрили, что криптоисторические концепции, вроде "Новой хронологии" академика Фоменко, созданы западными спецслужбами, но это не так – идея о том, что "власти скрывают наше великое прошлое" появилась примерно в то же время, когда появились хоть какие-то власти.Концепция Суворова со временем переживала изменения. Первые его книги ("Ледокол" прежде всего) были ориентированы на западную аудиторию, потому их основной составляющей был антикоммунизм и прямые обвинения Сталина в том, что он намеревался путём завоевательной войны установить социализм во всём мире. В более поздних книгах, ориентированных на постсоветскую читательскую аудиторию повышен градус патриотизма – мы умнее, мы готовились, мы могли… Но патриотизм такой – с душком. В "Самоубийстве" гитлеровская клика была представлена полными идиотами, но ведь эти идиоты до Москвы и Волги дошли… Впрочем, этим грешит и современная российская публицистика ("Зеленский – клоун" и т.п.), причём без всякого злого умысла.Надо сказать, что, как и большинство крипоисторических концепций, концепция Суворова крайне привлекательна и имеет под собой довольно мощную базу в виде правильно препарированных источников. Естественно есть недостатки – если много врать, то остановиться трудно.Автор, например, в своё время тоже был увлечён концепцией Суворова. Но уже при первом прочтении "Дня М" сделал себе зарубочку на память – а зачем нужно безудержное враньё по поводу "автострадных" танков БТ? Не были они самими массовыми танками в СССР (самый массовый – Т-26, в девичестве британский Vickers Mk E). Гусеницы снимались не для того, чтобы стать "королём скорости", а чтобы гусеницы не рвать. И не было никаких отдельных соединений с танками БТ – благо, есть штатные расписания мехкорпусов. И если колёсно-гусеничный А-20 – "автострадный", то тогда и чисто гусеничный А-32 тоже "автострадный"? Причём это всё не бог весть какая секретная информация – можно было вычитать в журнале "Техника-молодёжи". Но Суворов генерала Махмута Гареева за 38-тонные танки ругает, а самому вопрос недосуг изучить… Ах, да – он же в "Аквариуме" писал, что слишком умных в разведку не брали.Впрочем, вернёмся к Британии. Британия тут находится в прямой связи – Суворов сдался не американцам, а именно британцам, живёт в Британии и выполняет заказы британских служб психологической войны.Ну и концепция Суворова выполняет функции вполне прикладные – оправдывает политику Великобритании на том этапе, когда она разжигала мировую войну, подталкивая Гитлера к нападению на СССР, и на том этапе, когда оказывала СССР помощь, и когда после войны стравливала США и СССР (кто "Мюнхенскую речь" сказал?)Суворов высокопарно задаёт вопрос – да разве же Великобритания не поддержала бы СССР если бы он напал на Германию? Мы ответа на этот вопрос не знаем (история вообще не знает сослагательного наклонения), но вполне вероятно, что нет.Сэр Уинстон Черчилль, антикоммунист, русофоб и просто великий человек, конечно сильно укоротил себе жизнь, поддержав СССР в июне 1941 года. Но тут надо пронимать – а в чём был его интерес?В отличие от т.н. "демократических политиков" он думал о будущем Британской империи. Если бы он хотел вывести Англию за скобки войны, ему достаточно было пойти на переговоры с Гитлером – тот претензий к Соединённому королевству не имел, полагая англичан "нордической расой". Но в этом случае Великобритания утратила бы лидирующие позиции в мире… А вот поддержи она Гитлера в случае нападения со стороны СССР статус империи был бы совсем иным.Сейчас позиция Суворова ничуть не поменялась. Он старательно обслуживает интересы своей новой родины…Виктор Суворов в интервью украинскому изданию "Гордон":"– И когда, по вашему мнению, падёт режим Путина?– Ровно через год. Позвоните мне 23 июля 2015 года, я налью себе горілочки з перцем, возьму сало и отвечу вам".Несколько больше года спустя та же журналистка беседует с Суворовым и что мы читаем?"– Полтора года назад в интервью изданию "ГОРДОН" вы заявили, что режим Путина падёт в июле 2015-го. За окном уже октябрь, а в Кремле по-прежнему тот, кто был последние 15 лет…– Я от своих слов не отказываюсь. Более того, режим Путина уже рухнул.– Вы уверены?– Цены на нефть поползли вниз, вниз и вниз, а рубль – вверх, вверх, вверх. Так что, граждане, не разочаровывайтесь и не упрекайте меня в ложных предсказаниях, поверьте, я прав. Режим Путина сейчас похож на большое дерево, сгнившее изнутри: достаточно пальцем тронуть и оно свалится, но этого пока никто не сделал".Увы, на секту свидетелей "Ледокола" даже такое саморазоблачение не подействует…
https://ukraina.ru/20220903/1038229710.html
https://ukraina.ru/20240306/1043997986.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, вторая мировая война, великая отечественная война, иосиф сталин, адольф гитлер
История, История, история СССР, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер

Виктор Суворов и гадящая англичанка

08:29 20.04.2024
 
Виктор Суворов
Виктор Суворов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
20 апреля 1947 года в Приморском крае родился будущий советский разведчик Владимир Богданович Резун, получивший известность как автор фолк-исторической концепции, описанной им под псевдонимом "Виктор Суворов". Суть его концепции заключается в том, что СССР собирался напасть на Германию и 22 июня 1941 года было превентивным ударом
Само собой разумеется, никаких доказательств концепции Суворова нет и быть не может – на настоящий момент основной объём архивных документов, касающихся внешней политики СССР в 1930-40-х годах уже опубликован. В частности, опубликованы (сторонниками концепции Суворова, кстати) советские планы наступательных операций в 1941 году, которые, однако, не были оформлены в виде приказов и не отразились на расположении войск. Опубликованы и секретные речи Сталина, в которых тот, вот удивительно, ничего не говорил о необходимости нападать на Германию.
Сам Суворов, разумеется, знал об этом недостатке, потому предупреждал, что никаких доказательств нет и не будет. Действовал он по принципам криптонауки – официальная наука отказывается обращать внимание на очевидные, вроде бы, факты. Мы бы заподозрили, что криптоисторические концепции, вроде "Новой хронологии" академика Фоменко, созданы западными спецслужбами, но это не так – идея о том, что "власти скрывают наше великое прошлое" появилась примерно в то же время, когда появились хоть какие-то власти.
Концепция Суворова со временем переживала изменения. Первые его книги ("Ледокол" прежде всего) были ориентированы на западную аудиторию, потому их основной составляющей был антикоммунизм и прямые обвинения Сталина в том, что он намеревался путём завоевательной войны установить социализм во всём мире. В более поздних книгах, ориентированных на постсоветскую читательскую аудиторию повышен градус патриотизма – мы умнее, мы готовились, мы могли… Но патриотизм такой – с душком. В "Самоубийстве" гитлеровская клика была представлена полными идиотами, но ведь эти идиоты до Москвы и Волги дошли… Впрочем, этим грешит и современная российская публицистика ("Зеленский – клоун" и т.п.), причём без всякого злого умысла.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Три загадки 3 сентября 1939 года
Надо сказать, что, как и большинство крипоисторических концепций, концепция Суворова крайне привлекательна и имеет под собой довольно мощную базу в виде правильно препарированных источников. Естественно есть недостатки – если много врать, то остановиться трудно.
Автор, например, в своё время тоже был увлечён концепцией Суворова. Но уже при первом прочтении "Дня М" сделал себе зарубочку на память – а зачем нужно безудержное враньё по поводу "автострадных" танков БТ? Не были они самими массовыми танками в СССР (самый массовый – Т-26, в девичестве британский Vickers Mk E). Гусеницы снимались не для того, чтобы стать "королём скорости", а чтобы гусеницы не рвать. И не было никаких отдельных соединений с танками БТ – благо, есть штатные расписания мехкорпусов. И если колёсно-гусеничный А-20 – "автострадный", то тогда и чисто гусеничный А-32 тоже "автострадный"? Причём это всё не бог весть какая секретная информация – можно было вычитать в журнале "Техника-молодёжи". Но Суворов генерала Махмута Гареева за 38-тонные танки ругает, а самому вопрос недосуг изучить… Ах, да – он же в "Аквариуме" писал, что слишком умных в разведку не брали.
Впрочем, вернёмся к Британии. Британия тут находится в прямой связи – Суворов сдался не американцам, а именно британцам, живёт в Британии и выполняет заказы британских служб психологической войны.
Ну и концепция Суворова выполняет функции вполне прикладные – оправдывает политику Великобритании на том этапе, когда она разжигала мировую войну, подталкивая Гитлера к нападению на СССР, и на том этапе, когда оказывала СССР помощь, и когда после войны стравливала США и СССР (кто "Мюнхенскую речь" сказал?)
Фултонская речь Черчилль
6 марта, 08:08История
Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесомСейчас отношения с России с Западом настолько обострены, а принимаемые меры так напоминают пресловутый "железный занавес", что впору говорить о новой "холодной войне". Ну а где "железный занавес" и "холодная война", там сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, третий сын седьмого герцога Мальборо (титул он не унаследовал).
Суворов высокопарно задаёт вопрос – да разве же Великобритания не поддержала бы СССР если бы он напал на Германию? Мы ответа на этот вопрос не знаем (история вообще не знает сослагательного наклонения), но вполне вероятно, что нет.
Сэр Уинстон Черчилль, антикоммунист, русофоб и просто великий человек, конечно сильно укоротил себе жизнь, поддержав СССР в июне 1941 года. Но тут надо пронимать – а в чём был его интерес?
В отличие от т.н. "демократических политиков" он думал о будущем Британской империи. Если бы он хотел вывести Англию за скобки войны, ему достаточно было пойти на переговоры с Гитлером – тот претензий к Соединённому королевству не имел, полагая англичан "нордической расой". Но в этом случае Великобритания утратила бы лидирующие позиции в мире… А вот поддержи она Гитлера в случае нападения со стороны СССР статус империи был бы совсем иным.
Сейчас позиция Суворова ничуть не поменялась. Он старательно обслуживает интересы своей новой родины…
Виктор Суворов в интервью украинскому изданию "Гордон":
"– И когда, по вашему мнению, падёт режим Путина?
– Ровно через год. Позвоните мне 23 июля 2015 года, я налью себе горілочки з перцем, возьму сало и отвечу вам".
Несколько больше года спустя та же журналистка беседует с Суворовым и что мы читаем?
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"– Полтора года назад в интервью изданию "ГОРДОН" вы заявили, что режим Путина падёт в июле 2015-го. За окном уже октябрь, а в Кремле по-прежнему тот, кто был последние 15 лет…
– Я от своих слов не отказываюсь. Более того, режим Путина уже рухнул.
– Вы уверены?
– Цены на нефть поползли вниз, вниз и вниз, а рубль – вверх, вверх, вверх. Так что, граждане, не разочаровывайтесь и не упрекайте меня в ложных предсказаниях, поверьте, я прав. Режим Путина сейчас похож на большое дерево, сгнившее изнутри: достаточно пальцем тронуть и оно свалится, но этого пока никто не сделал".
Увы, на секту свидетелей "Ледокола" даже такое саморазоблачение не подействует…
 
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