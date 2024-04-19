https://ukraina.ru/20240419/1054602138.html

Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской Америке

Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской Америке - 19.04.2024 Украина.ру

Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской Америке

Соединенные Штаты Америки США возобновили санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы

2024-04-19T13:26

2024-04-19T13:26

2024-04-19T13:26

эксклюзив

латинская америка

венесуэла

нато

сша

санкции

аргентина

брикс

бразилия

николас мадуро

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Это достаточно поучительная и знаковая история. В свое время, еще при Уго Чавесе, Америка старательно разрушала нефтедобывающую промышленность Венесуэлы в надежде на то, что это обрушит ее государственные доходы – что позволит поменять власть в Каракасе и привести к власти своих марионеток.Тем не менее, Венесуэла выстояла, в очень тяжелых социально-экономических условиях. А венесуэльская власть успешно ликвидировала последствия попытки государственного переворота – когда США попытались заменить законного президента Николаса Мадуро на классического политического проходимца Хуана Гуайдо, которого на Западе одно время называли венесуэльским лидером.Стратегия бесконечного санкционного давления не работала, а венесуэльская нефть, невзирая на все барьеры, проникала на международный рынок благодаря поддержке танкерного флота дружественных стран.И тогда в Вашингтоне решили сменить кнут на пряник. Администрация Джозефа Байдена, которая крайне заинтересована в падении мировых цен на нефть (потому что от этого зависят цены на топливо внутри американского рынка) решила попробовать договориться с Мадуро и снять нефтяные санкции. При условии, что он начнет некий диалог с местной оппозицией.Однако подкупить чавистов не удалось. В Каракасе ответили США в том духе, что в Венесуэле и так работают оппозиционные партии – если они не выступают агентами американского влияния.А Николас Мадуро продолжает оставаться одним из самых последовательных критиков американского империализма, одновременно заявляя о будущем вступлении своей страны в БРИКС.В итоге Белому дому пришлось снова возвращать отмененные санкции – из-за "отсутствия прогресса между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, его представителями и оппозицией". Ни кнут, ни пряник против венесуэльцев так и не сработали, и даже американские политологи не очень понимают, почему на это рассчитывали у Байдена.Самое пикантное, что накануне, в марте, венесуэльскую столицу Каракас посетил с неожиданным визитом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который приехал в Венесуэлу в частном порядке – то есть, формально не согласовывая эту встречу с правительством. Потому что британские власти до сих пор не признают президентские полномочия Николаса Мадуро.По слухам, Джонсон пытался предложить свои лоббистские услуги. Как пишет местная пресса, возможно, он тоже рассчитывал раскрутить венесуэльцев на некие соглашения – в обмен на увеличение закупок местного дизеля. Но из этой затеи ничего так не получилось, о чем красноречиво говорит недовольство американского правительства."После длительных колебаний Белый дом всё же решил вернуть санкции в отношении венесуэльской нефти. Просто Каракас не стал идти ни на какие уступки США. Основных лидеров оппозиции не допустили на выборы.Решение о возвращении санкций для Белого дома тяжёлое. Ведь это ещё сильнее поднимет топливные цены в США. Причём одновременно Байден увеличил в 15 раз стоимость лицензий на добычу нефти на федеральных землях. В общем, делает всё, чтобы разогнать инфляцию.Хочется передать привет одному инфоцыгану – Борису Джонсону – который недавно торговал лицом в Каракасе и обещал пролоббировать отказ от санкций. Но Венесуэла не унывает – она уже научилась торговать нефтью с остальным миром в обход американских санкций", – пишет в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.Ближайшая соседка Венесуэлы Колумбия тем временем тоже официально заявила о заинтересованности в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Колумбии Густаво Петро договорились в Боготе о том, что продвигать колумбийцев в БРИКС будет именно правительство Бразилии.Таким образом, в обозримой перспективе в составе БРИКС может оказаться вся северная часть Латинской Америки. Причем, Бразилия особенно активно способствует этой интеграции, считая экономическое сотрудничество и стабильность лучшим средством против внешних и внутренних неурядиц.А вот на юге, в Аргентине, ситуация развивается совсем по-другому. Аргентина подала заявку на присоединение к Северо-Атлантическому альянсу в расплывчатом качестве "глобального партнера" – о чем сообщил глава министерства обороны республики Луис Петри. А это вызвало испуг и неприятие у соседних стран, прекрасно осознающих, что НАТО – это война.Такое решение полностью укладывается в канву проамериканского курса президента Хавьера Милея. Однако во внутренней политике оно, скорее, сыграет против него самого. Милей не смог обуздать катастрофическую инфляцию, в Аргентине проходят массовые уличные протесты против его антисоциальных инициатив, а половина населения страны живет сейчас за чертой бедности.Кроме того, ни США, ни НАТО в Аргентине исторически никогда не любили. А в стране хорошо помнят войну с Великобританией, когда западные самолеты и корабли убивали аргентинских матросов.В попытке подтащить Аргентину к НАТО могут быть заинтересованы сами американцы – чтобы расширить свое военное присутствие в достаточно независимом от них регионе, где набирает экономический вес Китай.Однако можно не сомневаться, что любые попытки милитаризировать южную часть латиноамериканского континента встретят решительное сопротивление в Бразилии, Уругвае и Чили, которым не нужны чужие военные базы под боком.И суверенная политика таких стран, как Венесуэла, в целом вызывает у латиноамериканцев значительно больше уважения и симпатий.

https://ukraina.ru/20240409/1054398294.html

https://ukraina.ru/20240401/1054246126.html

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