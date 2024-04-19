Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО - 19.04.2024 Украина.ру
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Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО
Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО - 19.04.2024 Украина.ру
Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО
ВС РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. На танки надо ставить небольшую систему ПВО для прикрытия верхней полусферы в радиусе двух километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-04-19T04:10
2024-04-19T04:10
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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки российские военные применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони.Нужно понимать, что есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить технику от определенных взрывных устройств. Я не считаю эксперимент с "мангалом" очень удачным, рассказал эксперт.Он отметил, что российской армии нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. Дело не только в системах РЭБ, которые устанавливают на танки. Военным нужны дополнительные комплексы перехвата ударных беспилотников, добавил Орлов.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, танки, рэб, пво, защита, дроны, сво, бронетехника, вс рф, бмп
Новости, Россия, Украина, танки, РЭБ, ПВО, защита, дроны, СВО, бронетехника, ВС РФ, БМП

Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО

04:10 19.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. На танки надо ставить небольшую систему ПВО для прикрытия верхней полусферы в радиусе двух километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки российские военные применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони.
Нужно понимать, что есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить технику от определенных взрывных устройств. Я не считаю эксперимент с "мангалом" очень удачным, рассказал эксперт.
Он отметил, что российской армии нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями.
Дело не только в системах РЭБ, которые устанавливают на танки. Военным нужны дополнительные комплексы перехвата ударных беспилотников, добавил Орлов.
"Грубо говоря, на каждый танк надо ставить небольшую систему ПВО, способную обеспечить прикрытие верхней полусферы бронетехники в радиусе двух километров. Это касается не только танков, но и БМП, БТР и самоходок", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
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Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасныхУ "Правого сектора"* (ПС) большие проблемы. Некогда мощная группировка практически потеряла всякое влияние на политическую жизнь страны, а теперь ее выдавливают еще и с фронта. Борьба украинских пауков в банке набирает обороты
 
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