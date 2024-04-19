https://ukraina.ru/20240419/1054593840.html

Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО

Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО - 19.04.2024 Украина.ру

Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО

ВС РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. На танки надо ставить небольшую систему ПВО для прикрытия верхней полусферы в радиусе двух километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-04-19T04:10

2024-04-19T04:10

2024-04-19T04:10

новости

россия

украина

танки

рэб

пво

защита

дроны

сво

бронетехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044134_0:150:3045:1863_1920x0_80_0_0_7b2e7d5eced3fe67647096faa70da9f3.jpg

Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки российские военные применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони.Нужно понимать, что есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить технику от определенных взрывных устройств. Я не считаю эксперимент с "мангалом" очень удачным, рассказал эксперт.Он отметил, что российской армии нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. Дело не только в системах РЭБ, которые устанавливают на танки. Военным нужны дополнительные комплексы перехвата ударных беспилотников, добавил Орлов.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054589771.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, танки, рэб, пво, защита, дроны, сво, бронетехника, вс рф, бмп