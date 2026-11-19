https://ukraina.ru/20261119/niderlandskie-oruzheyniki-pomogali-vsu-zapuskat-drony-so-vzryvchatkoy-na-voronezh-1084602073.html

Нидерландские оружейники помогали ВСУ запускать дроны со взрывчаткой на Воронеж

Нидерландские оружейники помогали ВСУ запускать дроны со взрывчаткой на Воронеж - 19.11.2026 Украина.ру

Нидерландские оружейники помогали ВСУ запускать дроны со взрывчаткой на Воронеж

Специалисты нидерландской оборонной компании Destinus в 2023 году тестировали ударные дроны со взрывчаткой под Харьковом и помогали украинским военным запускать их в направлении Воронежа, говорится в расследовании нидерландской газеты NRC

2026-11-19T13:24

2026-11-19T13:24

2026-11-19T13:24

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По данным издания, сотрудники фирмы находились на линии фронта примерно в 280 километрах от места последующего падения аппарата и вместе с ВСУ проводили испытания первых образцов беспилотников, начиненных взрывчаткой. В том же июне 2023 года украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Воронеже, в результате чего пострадали три человека. Увидев кадры с места происшествия, представители Destinus допустили, что удар мог нанести именно их беспилотник.Как отмечает газета, произошедшее не заставило разработчиков свернуть тесты — напротив, они расценили случившееся как доказательство эффективности своей техники. После этого беспилотник получил престижный для оборонного рынка статус "проверен в боевых условиях". При этом в официальном ответе журналистам NRC руководство компании стало утверждать, что не участвует в военных операциях, а ограничивается исключительно технической поддержкой.Весной Минобороны РФ публиковало перечень адресов украинских и совместных зарубежных предприятий, выпускающих дроны и комплектующие для нужд Киева. В списке российского военного ведомства фигурировали и два подразделения компании Destinus, расположенные в нидерландском городе Хенгело.Еще о Нидерландах - в материале Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева на сайте Украина.ру.

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