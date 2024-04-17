https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"

Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" - 17.04.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"

Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-04-17T13:39

2024-04-17T13:39

2024-04-17T13:39

интервью

россия

танки

дроны

защита

мины

всу

беспилотники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь— мангал" - танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов. На кадрах видно, как бронемашина, несмотря на дополнительный груз брони и внушительные размеры, маневренно входит в повороты и стремительно набирает скорость.- Владимир, что в этом видео вас порадовало, а что – насторожило?- Конечно, "Царь-мангал" привлекает к себе внимание своей необычной дополнительной защитой. Но я не могу сказать, что этот рейд был эффективен, поскольку мы не увидели каких-то явных попаданий в этот танк. К тому же, любой танк всегда может наехать на противотанковую мину (он никак не защищен) от подобных препятствий. Можно сказать, что ему повезло.Наверное, это кустарное решение бойцов наших подразделений защитит танк от FPV-дронов. Именно это основная проблема всей бронетехники на линии соприкосновения. Но от более серьезных вызовов (ПТУР или противотанковая мина) эта кустарная защита ни коим образом не спасет.- А что может защитить танк от противотанковых мин?- Только противоминный трал. Но у них своя специфика работы. Именно в таких штурмовых действиях противоминные тралы могут применяться ограничено. Они лишь могут помочь бронетехнике пройти ограниченный участок местности, но активно маневрировать и перемещаться они не смогут.- Чисто теоретически можно ли установить на гусеницы какую-то особую защиту от мин?- Нет. Особенность противотанковых мин как раз состоит в том, что количество взрывчатки в этих минах позволяет не только разорвать гусеницы, но и разрезать стальные швы, которые образуют корпус танка. А эти повреждения носят критический характер.- Вы сказали, что не увидели попаданий по этому танку. А сколько раз и чем по нему должны были попасть, чтобы эта защита подтвердила свою эффективность?- Повторюсь, мангал, который наварили вокруг танка, может выдержать попадание ВОГа (выстрел осколочный гранатометный) или СВУ (самодельное взрывное устройство). Но если это будет нечто более серьезное вроде минометной мины, которую таскает тяжелый беспилотник "Баба-Яга", я не уверен, что эта кустарная защита сработает.Надо понимать одну вещь. Есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить от определенных взрывных устройств.- Если говорить однозначно, нам нужно продолжать этот эксперимент с "мангалом"?- Я не считаю этот эксперимент удачным. Нам нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. Дело не только в системах РЭБ, которые устанавливают на танки. Нам нужны дополнительные комплексы перехвата этих беспилотников.Грубо говоря, на каждый танк надо ставить небольшую систему ПВО, способную обеспечить прикрытие верхней полусферы бронетехники в радиусе двух километров. Это касается не только танков, но и БМП, БТР и самоходок.- Понятно, что танки сегодня уязвимы в условиях дронов и ПТУРов. А если мы сосредоточим 200 таких машин, можем ли мы прорвать позиционный фронт?- Сейчас невозможно прорвать фронт крупными соединениями без должной подготовки. Слишком много минных полей и заграждений. Если классические подразделения попытаются их преодолеть, это приведет лишь к их уничтожению. Мы же видели примеры, когда операторы дронов могли вынести роту танков за один день.Решение этого вопроса лежит в русле военного искусства. Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке.Для этого надо создать артиллерийские корпуса прорыва, чтобы разрушить передний край противника. Без этого провести крупную наступательную операцию большими силами не получится.

https://ukraina.ru/20240416/1054519474.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, танки, дроны, защита, мины, всу, беспилотники