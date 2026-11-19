https://ukraina.ru/20261119/pravitelstvo-latvii-gotovit-deklaratsiyu-o-derusifikatsii---smi-1084598716.html

Правительство Латвии готовит "декларацию о дерусификации"

Правительство Латвии готовит "декларацию о дерусификации" - 19.11.2026 Украина.ру

Правительство Латвии готовит "декларацию о дерусификации"

Власти Латвии намерены принять так называемую "декларацию о дерусификации", пишет портал Delfi

2026-11-19T11:40

2026-11-19T11:40

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Соответствующий пункт уже внесен в план работы правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом на весь срок полномочий действующего парламента. Предполагается, что этот документ закрепит наработки историков, академиков и социолингвистов. Кроме того, декларация должна сформировать правовую базу для дальнейшего вытеснения русского языка из публичного пространства и утверждения латышского в роли единственного государственного языка.При этом в тексте документа пока не раскрывается, какие именно новые запреты или ограничения на использование русского языка собираются ввести власти и в каких законах они будут прописаны.В Латвии уже сегодня действуют строгие языковые нормы, серьезно ограничивающие использование русского языка в образовании, госучреждениях, сфере обслуживания и при приеме на работу.Подробнее о политике Латвии - в материале Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией на сайте Украина.ру.

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