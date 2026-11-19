Правительство Латвии готовит "декларацию о дерусификации"
11:40 19.11.2026 (обновлено: 12:17 19.11.2026)
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Власти Латвии намерены принять так называемую "декларацию о дерусификации", пишет портал Delfi
Соответствующий пункт уже внесен в план работы правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом на весь срок полномочий действующего парламента.
Предполагается, что этот документ закрепит наработки историков, академиков и социолингвистов.
Кроме того, декларация должна сформировать правовую базу для дальнейшего вытеснения русского языка из публичного пространства и утверждения латышского в роли единственного государственного языка.
При этом в тексте документа пока не раскрывается, какие именно новые запреты или ограничения на использование русского языка собираются ввести власти и в каких законах они будут прописаны.
В Латвии уже сегодня действуют строгие языковые нормы, серьезно ограничивающие использование русского языка в образовании, госучреждениях, сфере обслуживания и при приеме на работу.
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