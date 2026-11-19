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Кушнер и Уиткофф отправляются в Берлин на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами
Кушнер и Уиткофф отправляются в Берлин на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами - 19.11.2026 Украина.ру
Кушнер и Уиткофф отправляются в Берлин на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами
Как сообщил Джаред Кушнер в социальных сетях, одной из главных задач поездки станет укрепление взаимодействия Вашингтона с Киевом и европейскими союзниками, а также подготовка следующего раунда многосторонних переговоров по Украине
2026-11-19T12:53
2026-11-19T12:53
2026-11-19T12:53
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"Наши приоритеты в этой поездке — дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров", — написал Кушнер. Отдельное внимание участники встречи намерены уделить будущему "Коалиции желающих" после завершения конфликта. Речь пойдет о возможном вкладе объединения в создание новой системы европейской безопасности, включая предоставление Украине гарантий безопасности. Как уточнил Кушнер, стороны также рассмотрят более широкие механизмы, направленные на укрепление стабильности в Европе и снижение риска возникновения новых конфликтов. Таким образом, берлинские переговоры будут посвящены не только дальнейшему дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но и формированию механизмов послевоенного взаимодействия между Киевом и его западными партнерами. Примечательно, что дипломатические контакты в Берлине проходят на фоне запланированной встречи Дональда Трампа с президентами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом – подробнее в материале "Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию
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Украина.ру
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новости, украина, берлин, киев, джаред кушнер, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Берлин, Киев, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Владимир Путин
Кушнер и Уиткофф отправляются в Берлин на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами
Как сообщил Джаред Кушнер в социальных сетях, одной из главных задач поездки станет укрепление взаимодействия Вашингтона с Киевом и европейскими союзниками, а также подготовка следующего раунда многосторонних переговоров по Украине
"Наши приоритеты в этой поездке — дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров", — написал Кушнер.
Отдельное внимание участники встречи намерены уделить будущему "Коалиции желающих" после завершения конфликта. Речь пойдет о возможном вкладе объединения в создание новой системы европейской безопасности, включая предоставление Украине гарантий безопасности.
Как уточнил Кушнер, стороны также рассмотрят более широкие механизмы, направленные на укрепление стабильности в Европе и снижение риска возникновения новых конфликтов. Таким образом, берлинские переговоры будут посвящены не только дальнейшему дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но и формированию механизмов послевоенного взаимодействия между Киевом и его западными партнерами.
Примечательно, что дипломатические контакты в Берлине проходят на фоне запланированной встречи Дональда Трампа с президентами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом – подробнее в материале "Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию