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Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом назвал четыре принципа мира

Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом назвал четыре принципа мира - 19.11.2026 Украина.ру

Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом назвал четыре принципа мира

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом сформулировал четыре ключевых принципа сосуществования крупных держав и сохранения глобального мира, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV)

2026-11-19T12:30

2026-11-19T12:30

2026-11-19T12:49

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Первым и основополагающим правилом взаимодействия ведущих государств китайский руководитель назвал взаимное уважение. Вторым пунктом Си Цзиньпин обозначил необходимость отказаться от мышления эпохи холодной войны и развивать торгово-экономическое сотрудничество, объединяя сильные стороны каждой из держав — богатые природные ресурсы, производственные мощности и емкий потребительский рынок.Третий принцип касается защиты послевоенного мироустройства. Председатель КНР напомнил, что Китай, Россия и США стали главными победителями во Второй мировой войне, поэтому им необходимо твердо оберегать с трудом завоеванные плоды Победы, а также цели и принципы Устава ООН. Четвертым пунктом он выделил недопущение ядерного конфликта, подчеркнув, что такую войну нельзя развязывать и невозможно выиграть, а для ее предотвращения нужно приложить все усилия.Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на то, что мир переживает масштабные тектонические перемены и спокойным его сейчас не назовешь. По его словам, в такое время Россия, Китай и США как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН обязаны подать достойный пример, сообща отвечать на глобальные вызовы и вместе обеспечивать стабильность на планете.Историческая встреча лидеров России, Китая и США проходит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС — переговоры в таком формате проводятся впервые и длятся уже более часа. Предполагается, что политики обсудят вопросы стратегической стабильности, при этом в Москве ранее не исключали, что в ходе беседы может быть затронута и ситуация вокруг Украины.Подробнее - в материале Павел Данилин: Саммит Путина, Трампа и Си разрушил планы изоляции России и дал надежду на мир по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, оон, атэс, украина.ру