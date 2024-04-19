Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране - 19.04.2024 Украина.ру
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Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране
Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране - 19.04.2024 Украина.ру
Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране
На Украине рассуждают о том, чем аукнется стране усиление мобилизации. Соответствующий закон вступит в силу 18 мая
2024-04-19T09:34
2024-04-19T10:18
эксклюзив
украина
донецкая область
эксперты
мобилизация
харьков
кость бондаренко
владимир зеленский
поражение
андрей золотарев
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В украинских пабликах выражают опасения, что это усилит не мобилизацию, а отток населения из страны. Ожидается отъезд более полумиллиона человек только за лето, сообщает телеграм-канал "Женщина с косой". Авторы канала не уточняют, каким образом эти люди выедут.Те, кто уехать не могут, но не хотят погибать за Зеленского и его западных хозяев, ищут другие пути. Все больше случаев, когда "ухилянты" (уклонисты. — Ред.) предпочитают получить тюремный срок, но не идти на верную смерть за непонятные им цели. Так, украинские СМИ пишут о 57-летнем жителе города Корсунь, который получил приговор за неявку в военкомат. Мужчина заявил, что ему не за что воевать в Донецкой области.Никаких позитивных изменений в результате подписания и вступления в силу закона об ужесточении мобилизации не будет, а вот негативные последствия в обществе неизбежны, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, будет усиливаться коррупция в ТЦК и во врачебных комиссиях, "там прямо в законе (прописан. — Ред.) путь в коррупцию".Кроме того, продолжил политолог, "мобилизация без демобилизации не работает", а демобилизации в этом законе нет. Не решает закон и задачи вернуться к единению 2022 года, когда в ВСУ многие шли добровольно. Не решается и поблема справедливости, когда одних насильно гонят в окопы, а другие отдыхают в Монако.О ситуации на фронте говорит и украинский политолог Андрей Золотарев. Он обеспокоен возможностью потери Харькова."Не дай бог, мы (киевский режим. — Ред.) потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина". Это уже проходили сто лет назад. Где отаборилось большевистское правительство Украины? В Харькове. Ну а дальше все, что происходило, мы знаем из учебников истории", — сказал эксперт в эфире одного из ютуб-канала.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил The Guardian, что без американской помощи Харьков рискует стать вторым Алеппо. По его словам, "РФ сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей".Тем временем издание Politico в статье под симптоматичным названием "Украина идет к поражению" сообщает, что украинские высокопоставленные военные на условиях анонимности "нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом" в результате ожидаемого российского наступления.В беседах с журналистами украинские политики признали, что общественные настроения ухудшаются.Однако бунтов даже после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации ожидать не стоит, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко."В бунты не верю. Вы же понимаете, что у нас как только кто-то начнет бунтовать, его сразу объявят агентом Путина", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что на нынешней Украине вообще любое действие, связанное с критикой власти, объявляют действиями "вражеского ИПСО" и "заказом ФСБ", пусть даже речь идёт о протестах против вырубки лесов или отчуждения земли.Однако не самым лучшим образом влияют на настроения внутри страны и высказывания самого Владимира Зеленского — а именно его уже регулярные заявления о том, что без помощи Запада Украина может проиграть. Конечно, это посылы, адресованные западным партнерам Киева. Но, как отметил украинский журналист и телеведущий Виталий Дикий, возможно, не стоит так разговаривать с Западом.Он пояснил, что внутри Украины это очень сильно влияет на боевой дух как гражданских, так и военнослужащих, "которые сейчас находятся в экстремальном положении". А потому Зеленский должен бы "тысячу раз подумать", прежде чем делать такие заявления.* - признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240416/1054539669.html
украина
донецкая область
харьков
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, донецкая область, эксперты, мобилизация, харьков, кость бондаренко, владимир зеленский, поражение, андрей золотарев, вооруженные силы украины, the guardian, запад, politico
Эксклюзив, Украина, Донецкая область, эксперты, мобилизация, Харьков, Кость Бондаренко, Владимир Зеленский, поражение, Андрей Золотарев, Вооруженные силы Украины, The Guardian, Запад, Politico

Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране

09:34 19.04.2024 (обновлено: 10:18 19.04.2024)
 
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киев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине рассуждают о том, чем аукнется стране усиление мобилизации. Соответствующий закон вступит в силу 18 мая
В украинских пабликах выражают опасения, что это усилит не мобилизацию, а отток населения из страны. Ожидается отъезд более полумиллиона человек только за лето, сообщает телеграм-канал "Женщина с косой". Авторы канала не уточняют, каким образом эти люди выедут.
Те, кто уехать не могут, но не хотят погибать за Зеленского и его западных хозяев, ищут другие пути. Все больше случаев, когда "ухилянты" (уклонисты. — Ред.) предпочитают получить тюремный срок, но не идти на верную смерть за непонятные им цели. Так, украинские СМИ пишут о 57-летнем жителе города Корсунь, который получил приговор за неявку в военкомат. Мужчина заявил, что ему не за что воевать в Донецкой области.
Никаких позитивных изменений в результате подписания и вступления в силу закона об ужесточении мобилизации не будет, а вот негативные последствия в обществе неизбежны, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, будет усиливаться коррупция в ТЦК и во врачебных комиссиях, "там прямо в законе (прописан. — Ред.) путь в коррупцию".
Кроме того, продолжил политолог, "мобилизация без демобилизации не работает", а демобилизации в этом законе нет. Не решает закон и задачи вернуться к единению 2022 года, когда в ВСУ многие шли добровольно. Не решается и поблема справедливости, когда одних насильно гонят в окопы, а другие отдыхают в Монако.

"Угрозами и шантажом армию не создают", — констатировал Спивак. Он подчеркнул, что ситуация на фронте является угрожающей прямо сейчас, а пополнение армия получит в лучшем случае осенью.

О ситуации на фронте говорит и украинский политолог Андрей Золотарев. Он обеспокоен возможностью потери Харькова.
"Не дай бог, мы (киевский режим. — Ред.) потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина". Это уже проходили сто лет назад. Где отаборилось большевистское правительство Украины? В Харькове. Ну а дальше все, что происходило, мы знаем из учебников истории", — сказал эксперт в эфире одного из ютуб-канала.
Антон Гурьянов
16 апреля, 16:20
Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной РеспубликиОдин из лидеров Русской весны в Харькове, а сегодня старший лейтенант в зоне СВО, Антон Гурьянов рассказал о том, как проходила Русская весна в Харькове в 2014 году и кто подавил провозглашенную 7 апреля Харьковскую Народную Республику.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил The Guardian, что без американской помощи Харьков рискует стать вторым Алеппо. По его словам, "РФ сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей".
Тем временем издание Politico в статье под симптоматичным названием "Украина идет к поражению" сообщает, что украинские высокопоставленные военные на условиях анонимности "нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом" в результате ожидаемого российского наступления.
В беседах с журналистами украинские политики признали, что общественные настроения ухудшаются.
Однако бунтов даже после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации ожидать не стоит, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"В бунты не верю. Вы же понимаете, что у нас как только кто-то начнет бунтовать, его сразу объявят агентом Путина", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что на нынешней Украине вообще любое действие, связанное с критикой власти, объявляют действиями "вражеского ИПСО" и "заказом ФСБ", пусть даже речь идёт о протестах против вырубки лесов или отчуждения земли.

"Настоящий патриот не имеет права задавать неудобные вопросы, настоящий патриот не имеет права сомневаться в деятельности украинской власти, настоящий патриот не имеет права не любить нынешнюю власть", — обрисовал ситуацию Бондаренко.

Однако не самым лучшим образом влияют на настроения внутри страны и высказывания самого Владимира Зеленского — а именно его уже регулярные заявления о том, что без помощи Запада Украина может проиграть. Конечно, это посылы, адресованные западным партнерам Киева. Но, как отметил украинский журналист и телеведущий Виталий Дикий, возможно, не стоит так разговаривать с Западом.
Он пояснил, что внутри Украины это очень сильно влияет на боевой дух как гражданских, так и военнослужащих, "которые сейчас находятся в экстремальном положении". А потому Зеленский должен бы "тысячу раз подумать", прежде чем делать такие заявления.
* - признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивУкраинаДонецкая областьэкспертымобилизацияХарьковКость БондаренкоВладимир ЗеленскийпоражениеАндрей ЗолотаревВооруженные силы УкраиныThe GuardianЗападPolitico
 
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