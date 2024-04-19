https://ukraina.ru/20240419/1054585117.html

Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране

Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране - 19.04.2024 Украина.ру

Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране

На Украине рассуждают о том, чем аукнется стране усиление мобилизации. Соответствующий закон вступит в силу 18 мая

2024-04-19T09:34

2024-04-19T09:34

2024-04-19T10:18

эксклюзив

украина

донецкая область

эксперты

мобилизация

харьков

кость бондаренко

владимир зеленский

поражение

андрей золотарев

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В украинских пабликах выражают опасения, что это усилит не мобилизацию, а отток населения из страны. Ожидается отъезд более полумиллиона человек только за лето, сообщает телеграм-канал "Женщина с косой". Авторы канала не уточняют, каким образом эти люди выедут.Те, кто уехать не могут, но не хотят погибать за Зеленского и его западных хозяев, ищут другие пути. Все больше случаев, когда "ухилянты" (уклонисты. — Ред.) предпочитают получить тюремный срок, но не идти на верную смерть за непонятные им цели. Так, украинские СМИ пишут о 57-летнем жителе города Корсунь, который получил приговор за неявку в военкомат. Мужчина заявил, что ему не за что воевать в Донецкой области.Никаких позитивных изменений в результате подписания и вступления в силу закона об ужесточении мобилизации не будет, а вот негативные последствия в обществе неизбежны, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, будет усиливаться коррупция в ТЦК и во врачебных комиссиях, "там прямо в законе (прописан. — Ред.) путь в коррупцию".Кроме того, продолжил политолог, "мобилизация без демобилизации не работает", а демобилизации в этом законе нет. Не решает закон и задачи вернуться к единению 2022 года, когда в ВСУ многие шли добровольно. Не решается и поблема справедливости, когда одних насильно гонят в окопы, а другие отдыхают в Монако.О ситуации на фронте говорит и украинский политолог Андрей Золотарев. Он обеспокоен возможностью потери Харькова."Не дай бог, мы (киевский режим. — Ред.) потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина". Это уже проходили сто лет назад. Где отаборилось большевистское правительство Украины? В Харькове. Ну а дальше все, что происходило, мы знаем из учебников истории", — сказал эксперт в эфире одного из ютуб-канала.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил The Guardian, что без американской помощи Харьков рискует стать вторым Алеппо. По его словам, "РФ сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей".Тем временем издание Politico в статье под симптоматичным названием "Украина идет к поражению" сообщает, что украинские высокопоставленные военные на условиях анонимности "нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом" в результате ожидаемого российского наступления.В беседах с журналистами украинские политики признали, что общественные настроения ухудшаются.Однако бунтов даже после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации ожидать не стоит, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко."В бунты не верю. Вы же понимаете, что у нас как только кто-то начнет бунтовать, его сразу объявят агентом Путина", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что на нынешней Украине вообще любое действие, связанное с критикой власти, объявляют действиями "вражеского ИПСО" и "заказом ФСБ", пусть даже речь идёт о протестах против вырубки лесов или отчуждения земли.Однако не самым лучшим образом влияют на настроения внутри страны и высказывания самого Владимира Зеленского — а именно его уже регулярные заявления о том, что без помощи Запада Украина может проиграть. Конечно, это посылы, адресованные западным партнерам Киева. Но, как отметил украинский журналист и телеведущий Виталий Дикий, возможно, не стоит так разговаривать с Западом.Он пояснил, что внутри Украины это очень сильно влияет на боевой дух как гражданских, так и военнослужащих, "которые сейчас находятся в экстремальном положении". А потому Зеленский должен бы "тысячу раз подумать", прежде чем делать такие заявления.* - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240416/1054539669.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, донецкая область, эксперты, мобилизация, харьков, кость бондаренко, владимир зеленский, поражение, андрей золотарев, вооруженные силы украины, the guardian, запад, politico