Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной Республики - 16.04.2024 Украина.ру
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Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной Республики
Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной Республики - 16.04.2024 Украина.ру
Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной Республики
Один из лидеров Русской весны в Харькове, а сегодня старший лейтенант в зоне СВО, Антон Гурьянов рассказал о том, как проходила Русская весна в Харькове в 2014 году и кто подавил провозглашенную 7 апреля Харьковскую Народную Республику.
2024-04-16T16:20
2024-04-16T16:20
харьков
украина
геннадий кернес
антимайдан
"азов"
патриот украины
русская весна
россия
майдан
интервью
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— Антон, говорят, что русская весна началась с Харькова. Это правда?— Русская весна началась с русского человека. Все началось с массового подъема самосознания синхронно в разных городах. Причем всё происходило достаточно спонтанно. И, может быть, к сожалению, спонтанно. Поэтому сказать, что началось с Харькова я не могу, но могу сказать, что выступления Русской весны в Харькове, были, наверное, самыми масштабными. 1 марта 2014 года, когда сторонников Майдана буквально вынесли из здания ОГА, площадь Дзержинского, она же площадь Свободы, самая большая площадь Европы и вторая площадь мира, была заполнена сторонниками Русской весны на две трети. Минимум 50 тысяч человек, а потом еще больше.— И над Харьковской ОГА подняли триколор.Это как раз и произошло 1 марта. И тогда была эйфория — все, победа пришла, на этом можно успокоиться. Время показало, как мы сильно ошибались. Тогда проходили весенние гуляния на Масленицу. Люди собрались на ярмарке на площади Свободы. Там была трибуна и лагерь Антимайдана под памятником Ленину. И были засевшие в ХОГА майданщики. Сюрреалистичная ситуация — вроде бы власть в городе есть, а вроде её и нет, милиционеры не знали, кому подчиняться. И вот на сцену вышел мэр Харькова Геннадий Кернес и начал говорить что-то о примирении, о том, что нам всем, Майдану и Антимайдану, надо действовать с трезвой головой, искать точки соприкосновения и так далее. Этого люди не поняли, несколько товарищей забрались на сцену и перехватили микрофон. А дальше люди спонтанно пошли на штурм, в считанные минуты снесли заграждения. Майданщики пытались отстреливаться из пейнтбольных ружей, максимум травматов (до огнестрела тогда дело еще не дошло), но реального сопротивления такому количеству людей они оказать не могли. В итоге майданщиков вывели из ОГА, поставили на площади на колени и вынесли из здания самые настоящие боеприпасы.— Боеприпасы у мирных митингующих?— Ну, конечно. Оружия, правда, тогда не нашли. Хотя ходили слухи, что под ХОГА бы подземный ход, через который с оружием ушло боевое крыло Майдана, те, кто потом убьет ребят на Рымарской, будущий Азов*. И вот парень-альпинист забрался на крышу здания администрации и водрузил там российский триколор. А затем было очень интересно наблюдать за реакцией Геннадия Кернеса, который только что вещал про примирение с бандеровцами, а теперь стал называть их негодяями, которые не смеют диктовать свою волю харьковчанам. В общем, вертелся, как только мог. А народ поверил, обрадовался, что раз майданщиков вынесли из здания администрации, то наши победили и конец войне. Мы глубоко ошибались, потому что очень скоро эти же майданщики попадут в здание прямо по приглашению депутатов. И тогда мы поняли, что это предательство, причем известно, чье именно.А затем был расстрел на Рымарской, где зародился батальон "Азов"*. Есть огромное количество доказательств того, что Кернес параллельно финансировал две структуры: промайданных "Патриотов Украины"* Андрея Билецкого** и антимайданный "Оплот" Евгения Жилина. Классическая схема расклада яиц в две разные корзины. То есть, кто победит, тот и наш.Это косвенно подтверждает то, что после расстрела на Рымарской произошло. Кернес туда приехал, не испугался. Судя по всему, бояться ему особо было нечего. Он провел переговоры, усадил всех участников убийства в автобус и вывез за город — им было предъявлено обвинение в административном правонарушении.— Что было дальше?— Подняли триколор над горсоветом, что было встречено массовой овацией. Но, а дальше что? Люди не понимали, как им действовать и зачем конкретно они митингуют с февраля 2014 года. Чтобы в итоге всех дубинками разогнали? Нужна была какая-то цель для консолидации.Спустя месяц после начала Русской весны стало понятно, что на местные власти рассчитывать не приходится, а значит надо брать процесс в свои руки. Поэтому инициативная группа договорилась о повторном занятии здания ХОГА и провозглашении Харьковской Народной Республики.6 апреля наши товарищи уже были в здании, а мы с юристами оперативно готовили соответствующие документы. Вечером 7 апреля 2014 года на основании Конституции Украины, по результатам сбора городской общины, была провозглашена Харьковская Народная Республика. Мы объявили, что нарушившие Конституцию представители киевского режима являются мятежниками, а Харьковская область — территория действия Конституции. На месте был сформирован Совет народных депутатов Харьковской народной республики и приведен к присяге на Конституции Украины.— Но дальше что-то пошло не так?— Документы о провозглашении Харьковской Народной Республики лично я доставил в российское консульство. А когда я вернулся, в ХОГА уже происходила какая-то чертовщина, провокация. Я думаю, что со стороны Кернеса, который вроде как держит все под контролем, а у него под носом какие-то народные республики самоорганизуются. В общем, появился неизвестный отряд, человек 40-50, в балаклавах, с георгиевскими ленточками, канистрами бензина и шинами. Они потребовали от нас покинуть здание, а в случае отказа пригрозили закидать нас коктейлями Молотова. Конечно, это были не наши люди, а нас в здании в тот момент оставалось около 15-20 человек. Мы стояли шеренгой между милицией, которая до того негласно нас поддерживала, и провокаторами.Провокаторы с георгиевскими лентами стали кидать шины и коктейли Молотова, милиция ответила светошумовыми гранатами, начался бардак. Естественно, со мной быстро связались из милиции, сказали, что мы плохо себя ведем (хотя это были не мы) и теперь правоохранители нас прикрывать не будут, мы сами по себе. Провокаторы, устроив пожар, тем временем куда-то исчезли. В новых обстоятельствах мы решили тоже покинуть здание. Тем более, Аваков** привез спецотряд и ожидались жесткие меры.Что интересно, объявление ХНР и ДНР произошло в один и тот же день.— На этом все?— Была еще одна попытка переломить ситуацию. 12 апреля мы пошли к горсовету, который почти никто не охранял. Во двор здания зашли без проблем, но оказалось, что у нас нет никого, кто был бы знаком с внутренней планировкой. А нам нужно было попасть в зал заседания, чтобы провести сессию Народного совета Харьковской Народной Республики.В зал заседаний со двора был узкий проход, который перегородили несколько человек и пройти через них было невозможно, и мы застряли. Тогда я в первый и последний раз встретился с Геннадием Кернесом. Если коротко, то он спросил, понимаю ли я, что сейчас приедут "люди" и мы все здесь поляжем? "Мы готовы погибнуть за свои идеи, — сказал я, — а Вы за свои?" На этом разговор и закончился, потому что Кернес подумал, что разговаривает либо с ненормальным, либо с фанатиком и продолжение беседы не имеет смысла.Кернес, конечно, был серьезным противником. Вокруг горсовета наших сторонников было порядка 5 тысяч человек, а внутрь зашло человек 60. Почему остальные остались на улице? Потому что у входа провокаторы кричали, что не надо заходить, что внутри всех повяжут. То есть Кернес хорошо знал, как нам противодействовать, а мы не понимали, что с этим делать. Говорить каждому, что это провокаторы и они врут? В такой толпе это бесполезно. В итоге через пару часов мы покинули здание горсовета, после чего уже пришлось залечь на дно и искать пути для выезда. В Донецке я оказался в конце апреля 2014 года.Вот такой был небольшой путь прошла Харьковская Народная Республика. Ну, тем не менее, он был и вошел в историю. А подавлена Русская весна в Харькове была никем иным, как считавшимся пророссийским мэром Геннадием Кернесом. Если бы в 2014 году ХНР состоялась, возможно, дальнейшие события пошли бы совсем по другому сценарию.* - Запрещённая в РФ террористическая организация** - Внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240414/1054505135.html
https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html
харьков
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харьков, украина, геннадий кернес, антимайдан, "азов", патриот украины, русская весна, россия, майдан, интервью
Харьков, Украина, Геннадий Кернес, антимайдан, "Азов", Патриот Украины, Русская весна, Россия, Майдан, Интервью

Русская весна могла быть совсем другой: Антон Гурьянов об одном дне Харьковской Народной Республики

16:20 16.04.2024
 
Антон Гурьянов
Антон Гурьянов
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Один из лидеров Русской весны в Харькове, а сегодня старший лейтенант в зоне СВО, Антон Гурьянов рассказал о том, как проходила Русская весна в Харькове в 2014 году и кто подавил провозглашенную 7 апреля Харьковскую Народную Республику.
— Антон, говорят, что русская весна началась с Харькова. Это правда?
— Русская весна началась с русского человека. Все началось с массового подъема самосознания синхронно в разных городах. Причем всё происходило достаточно спонтанно. И, может быть, к сожалению, спонтанно.
Поэтому сказать, что началось с Харькова я не могу, но могу сказать, что выступления Русской весны в Харькове, были, наверное, самыми масштабными. 1 марта 2014 года, когда сторонников Майдана буквально вынесли из здания ОГА, площадь Дзержинского, она же площадь Свободы, самая большая площадь Европы и вторая площадь мира, была заполнена сторонниками Русской весны на две трети. Минимум 50 тысяч человек, а потом еще больше.
— И над Харьковской ОГА подняли триколор.
Это как раз и произошло 1 марта. И тогда была эйфория — все, победа пришла, на этом можно успокоиться. Время показало, как мы сильно ошибались. Тогда проходили весенние гуляния на Масленицу. Люди собрались на ярмарке на площади Свободы. Там была трибуна и лагерь Антимайдана под памятником Ленину. И были засевшие в ХОГА майданщики. Сюрреалистичная ситуация — вроде бы власть в городе есть, а вроде её и нет, милиционеры не знали, кому подчиняться.
И вот на сцену вышел мэр Харькова Геннадий Кернес и начал говорить что-то о примирении, о том, что нам всем, Майдану и Антимайдану, надо действовать с трезвой головой, искать точки соприкосновения и так далее. Этого люди не поняли, несколько товарищей забрались на сцену и перехватили микрофон. А дальше люди спонтанно пошли на штурм, в считанные минуты снесли заграждения.
Майданщики пытались отстреливаться из пейнтбольных ружей, максимум травматов (до огнестрела тогда дело еще не дошло), но реального сопротивления такому количеству людей они оказать не могли. В итоге майданщиков вывели из ОГА, поставили на площади на колени и вынесли из здания самые настоящие боеприпасы.
— Боеприпасы у мирных митингующих?
— Ну, конечно. Оружия, правда, тогда не нашли. Хотя ходили слухи, что под ХОГА бы подземный ход, через который с оружием ушло боевое крыло Майдана, те, кто потом убьет ребят на Рымарской, будущий Азов*. И вот парень-альпинист забрался на крышу здания администрации и водрузил там российский триколор.
А затем было очень интересно наблюдать за реакцией Геннадия Кернеса, который только что вещал про примирение с бандеровцами, а теперь стал называть их негодяями, которые не смеют диктовать свою волю харьковчанам. В общем, вертелся, как только мог.
А народ поверил, обрадовался, что раз майданщиков вынесли из здания администрации, то наши победили и конец войне. Мы глубоко ошибались, потому что очень скоро эти же майданщики попадут в здание прямо по приглашению депутатов. И тогда мы поняли, что это предательство, причем известно, чье именно.
А затем был расстрел на Рымарской, где зародился батальон "Азов"*. Есть огромное количество доказательств того, что Кернес параллельно финансировал две структуры: промайданных "Патриотов Украины"* Андрея Билецкого** и антимайданный "Оплот" Евгения Жилина. Классическая схема расклада яиц в две разные корзины. То есть, кто победит, тот и наш.
Это косвенно подтверждает то, что после расстрела на Рымарской произошло. Кернес туда приехал, не испугался. Судя по всему, бояться ему особо было нечего. Он провел переговоры, усадил всех участников убийства в автобус и вывез за город — им было предъявлено обвинение в административном правонарушении.
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 17:54
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - ГурьяновОдин из лидеров Русской весны в Харькове, а сейчас - старший лейтенант в зоне СВО Антон Гурьянов в эфире Украина.ру рассказал о событиях 2014 года, о зарождении Русской весны и о том, что стало причиной всего этого, а также о том, почему Харьковской Народной Республике суждено было просуществовать всего сутки
— Что было дальше?
— Подняли триколор над горсоветом, что было встречено массовой овацией. Но, а дальше что? Люди не понимали, как им действовать и зачем конкретно они митингуют с февраля 2014 года. Чтобы в итоге всех дубинками разогнали? Нужна была какая-то цель для консолидации.
Спустя месяц после начала Русской весны стало понятно, что на местные власти рассчитывать не приходится, а значит надо брать процесс в свои руки. Поэтому инициативная группа договорилась о повторном занятии здания ХОГА и провозглашении Харьковской Народной Республики.
6 апреля наши товарищи уже были в здании, а мы с юристами оперативно готовили соответствующие документы. Вечером 7 апреля 2014 года на основании Конституции Украины, по результатам сбора городской общины, была провозглашена Харьковская Народная Республика. Мы объявили, что нарушившие Конституцию представители киевского режима являются мятежниками, а Харьковская область — территория действия Конституции. На месте был сформирован Совет народных депутатов Харьковской народной республики и приведен к присяге на Конституции Украины.
— Но дальше что-то пошло не так?
— Документы о провозглашении Харьковской Народной Республики лично я доставил в российское консульство. А когда я вернулся, в ХОГА уже происходила какая-то чертовщина, провокация. Я думаю, что со стороны Кернеса, который вроде как держит все под контролем, а у него под носом какие-то народные республики самоорганизуются.
В общем, появился неизвестный отряд, человек 40-50, в балаклавах, с георгиевскими ленточками, канистрами бензина и шинами. Они потребовали от нас покинуть здание, а в случае отказа пригрозили закидать нас коктейлями Молотова. Конечно, это были не наши люди, а нас в здании в тот момент оставалось около 15-20 человек. Мы стояли шеренгой между милицией, которая до того негласно нас поддерживала, и провокаторами.
Провокаторы с георгиевскими лентами стали кидать шины и коктейли Молотова, милиция ответила светошумовыми гранатами, начался бардак. Естественно, со мной быстро связались из милиции, сказали, что мы плохо себя ведем (хотя это были не мы) и теперь правоохранители нас прикрывать не будут, мы сами по себе. Провокаторы, устроив пожар, тем временем куда-то исчезли. В новых обстоятельствах мы решили тоже покинуть здание. Тем более, Аваков** привез спецотряд и ожидались жесткие меры.
Что интересно, объявление ХНР и ДНР произошло в один и тот же день.
— На этом все?
— Была еще одна попытка переломить ситуацию. 12 апреля мы пошли к горсовету, который почти никто не охранял. Во двор здания зашли без проблем, но оказалось, что у нас нет никого, кто был бы знаком с внутренней планировкой. А нам нужно было попасть в зал заседания, чтобы провести сессию Народного совета Харьковской Народной Республики.
В зал заседаний со двора был узкий проход, который перегородили несколько человек и пройти через них было невозможно, и мы застряли. Тогда я в первый и последний раз встретился с Геннадием Кернесом. Если коротко, то он спросил, понимаю ли я, что сейчас приедут "люди" и мы все здесь поляжем? "Мы готовы погибнуть за свои идеи, — сказал я, — а Вы за свои?" На этом разговор и закончился, потому что Кернес подумал, что разговаривает либо с ненормальным, либо с фанатиком и продолжение беседы не имеет смысла.
Кернес, конечно, был серьезным противником. Вокруг горсовета наших сторонников было порядка 5 тысяч человек, а внутрь зашло человек 60. Почему остальные остались на улице? Потому что у входа провокаторы кричали, что не надо заходить, что внутри всех повяжут. То есть Кернес хорошо знал, как нам противодействовать, а мы не понимали, что с этим делать.
Говорить каждому, что это провокаторы и они врут? В такой толпе это бесполезно. В итоге через пару часов мы покинули здание горсовета, после чего уже пришлось залечь на дно и искать пути для выезда. В Донецке я оказался в конце апреля 2014 года.
Вот такой был небольшой путь прошла Харьковская Народная Республика. Ну, тем не менее, он был и вошел в историю. А подавлена Русская весна в Харькове была никем иным, как считавшимся пророссийским мэром Геннадием Кернесом. Если бы в 2014 году ХНР состоялась, возможно, дальнейшие события пошли бы совсем по другому сценарию.
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
* - Запрещённая в РФ террористическая организация
** - Внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ХарьковУкраинаГеннадий Кернесантимайдан"Азов"Патриот УкраиныРусская веснаРоссияМайданИнтервью
 
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