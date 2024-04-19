https://ukraina.ru/20240419/1054581012.html

Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"

Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту" - 19.04.2024 Украина.ру

Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"

Для Польши страшная трагедия, что западные деньги вместо них получают украинцы. Поляки хотят воевать так, чтобы заработать на этом деньги, но их при этом не били. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T03:10

2024-04-19T03:10

2024-04-19T03:10

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Варшава хочет перенаправить к себе финансовые потоки, которые сейчас из США и Европы идут на Украину. Поляки "спят и видят", чтобы именно они получали эти деньги, рассказал политолог.Для Польши страшная трагедия, что эти деньги вместо них получают украинцы. Поляки готовы на все, чтобы забрать себе средства, которые со слезами на глазах провожают на Украину, добавил он.Польшу на войне часто били, а она на этом ничего не зарабатывала. Но как принято говорить - мастерство познается в постоянстве. Поэтому Варшава сейчас снова надеется и заработать, и не получить "по одному месту", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054569246.html

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новости, польша, варшава, украина, алексей кочетков, всу, деньги, запад, финансирование, война