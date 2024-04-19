Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Для Польши страшная трагедия, что западные деньги вместо них получают украинцы. Поляки хотят воевать так, чтобы заработать на этом деньги, но их при этом не били. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Варшава хочет перенаправить к себе финансовые потоки, которые сейчас из США и Европы идут на Украину. Поляки "спят и видят", чтобы именно они получали эти деньги, рассказал политолог.
Для Польши страшная трагедия, что эти деньги вместо них получают украинцы. Поляки готовы на все, чтобы забрать себе средства, которые со слезами на глазах провожают на Украину, добавил он.
"Польша несколько раз в истории пыталась заработать именно таким способом, чтобы ее при этом не били. Но каждый раз все получалось с точностью до наоборот", - отметил Кочетков.
Польшу на войне часто били, а она на этом ничего не зарабатывала. Но как принято говорить - мастерство познается в постоянстве. Поэтому Варшава сейчас снова надеется и заработать, и не получить "по одному месту", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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