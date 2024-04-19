Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту" - 19.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240419/1054581012.html
Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"
Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту" - 19.04.2024 Украина.ру
Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"
Для Польши страшная трагедия, что западные деньги вместо них получают украинцы. Поляки хотят воевать так, чтобы заработать на этом деньги, но их при этом не били. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-04-19T03:10
2024-04-19T03:10
новости
польша
варшава
украина
алексей кочетков
всу
деньги
запад
финансирование
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048720912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0408115a523a6136c4c587d0c9ed7bf.jpg.webp
Варшава хочет перенаправить к себе финансовые потоки, которые сейчас из США и Европы идут на Украину. Поляки "спят и видят", чтобы именно они получали эти деньги, рассказал политолог.Для Польши страшная трагедия, что эти деньги вместо них получают украинцы. Поляки готовы на все, чтобы забрать себе средства, которые со слезами на глазах провожают на Украину, добавил он.Польшу на войне часто били, а она на этом ничего не зарабатывала. Но как принято говорить - мастерство познается в постоянстве. Поэтому Варшава сейчас снова надеется и заработать, и не получить "по одному месту", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240418/1054569246.html
польша
варшава
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048720912_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b5f0f766f6070616cb5bd9a3bcbd6b7e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, украина, алексей кочетков, всу, деньги, запад, финансирование, война
Новости, Польша, Варшава, Украина, Алексей Кочетков, ВСУ, деньги, Запад, финансирование, война

Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"

03:10 19.04.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Для Польши страшная трагедия, что западные деньги вместо них получают украинцы. Поляки хотят воевать так, чтобы заработать на этом деньги, но их при этом не били. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Варшава хочет перенаправить к себе финансовые потоки, которые сейчас из США и Европы идут на Украину. Поляки "спят и видят", чтобы именно они получали эти деньги, рассказал политолог.
Для Польши страшная трагедия, что эти деньги вместо них получают украинцы. Поляки готовы на все, чтобы забрать себе средства, которые со слезами на глазах провожают на Украину, добавил он.
"Польша несколько раз в истории пыталась заработать именно таким способом, чтобы ее при этом не били. Но каждый раз все получалось с точностью до наоборот", - отметил Кочетков.
Польшу на войне часто били, а она на этом ничего не зарабатывала. Но как принято говорить - мастерство познается в постоянстве. Поэтому Варшава сейчас снова надеется и заработать, и не получить "по одному месту", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 06:06
Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от РоссииЗеленский и его окружение, как и нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны
 
НовостиПольшаВаршаваУкраинаАлексей КочетковВСУденьгиЗападфинансированиевойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО
04:00Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"
03:50"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество
03:40"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар
03:30"Святой чугуний никто не отменял": Кочетков объяснил, почему Одессу и Харьков нужно брать "до Трампа"
03:20Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию
03:10Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"
03:00Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ
23:53Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать
23:33ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ
23:15Польша отказала Украине в передаче систем ПВО
22:45ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist
22:25Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины
21:58Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону
21:31Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО
21:19Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
20:41В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*
20:10В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
19:47Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot
19:30Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем
Лента новостейМолния