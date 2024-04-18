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Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной

Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной - 18.04.2024 Украина.ру

Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной

Если польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-04-18T03:00

2024-04-18T03:00

2024-04-18T03:00

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.Эти разговоры связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защитить их невозможно. В этом убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, рассказал политолог.Если обсуждается возможность того, что польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину, добавил он.То есть поляки хотят "спрятаться" на своей территории, чтобы иметь возможность прикрыться пятой статьей Устава НАТО. Эта проблему можно решить технически: по объектам на Западной Украине будут бить средствами, которые Patriot не сможет перехватить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054546643.html

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