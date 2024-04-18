Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной - 18.04.2024 Украина.ру
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Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной - 18.04.2024 Украина.ру
Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
Если польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T03:00
2024-04-18T03:00
новости
польша
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.Эти разговоры связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защитить их невозможно. В этом убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, рассказал политолог.Если обсуждается возможность того, что польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину, добавил он.То есть поляки хотят "спрятаться" на своей территории, чтобы иметь возможность прикрыться пятой статьей Устава НАТО. Эта проблему можно решить технически: по объектам на Западной Украине будут бить средствами, которые Patriot не сможет перехватить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054546643.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, александр перенджиев, вкс, украина, варшава, пво, зрк patriot, войска, война
Новости, Польша, Александр Перенджиев, ВКС, Украина, Варшава, ПВО, ЗРК Patriot, войска, война

Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной

03:00 18.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Если польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.
Эти разговоры связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защитить их невозможно. В этом убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, рассказал политолог.

"Мы должны рассматривать это (договорённость между Киевом и Варшавой. - Ред.) как официальный ввод войск на Украину. И этот вопрос мы должны ставить на всех дипломатических площадках. Под видом отправки Patriot на Украину поляки введут туда и войска", - подчеркнул Перенджиев.

Если обсуждается возможность того, что польская ПВО будет стрелять исключительно со своей территории, то это говорит о том, что они боятся вводить свои войска на Украину, добавил он.
То есть поляки хотят "спрятаться" на своей территории, чтобы иметь возможность прикрыться пятой статьей Устава НАТО. Эта проблему можно решить технически: по объектам на Западной Украине будут бить средствами, которые Patriot не сможет перехватить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
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