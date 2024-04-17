США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы - 17.04.2024 Украина.ру
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США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы
США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы - 17.04.2024 Украина.ру
США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы
Передачу дальнобойных тактических ракет ATACMS Украине, которая прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, могут отложить, если такое оружие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 17 апреля Палатой представителей
2024-04-17T21:30
2024-04-17T21:30
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украина
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сенат
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ракеты
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военная техника
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В документе прописано, что если законопроект утвердят, президент США Джо Байден будет обязан передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Однако, если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. В этом случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей. Отметим, что ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, уже появлялись в зоне проведения спецоперации и активно использовались украинской армией. В последний раз об их перехвате российское Минобороны информировало в конце октября прошлого года. Тогда российская система ПВО успешно сбила четыре ракеты ATACMS.
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новости, сша, украина, киев, джо байден, сенат, минобороны, ракеты, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация
Новости, США, Украина, Киев, Джо Байден, сенат, Минобороны, ракеты, военная помощь, военная техника, финансирование, СВО, Спецоперация

США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы

21:30 17.04.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Передачу дальнобойных тактических ракет ATACMS Украине, которая прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, могут отложить, если такое оружие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 17 апреля Палатой представителей
В документе прописано, что если законопроект утвердят, президент США Джо Байден будет обязан передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно".
Однако, если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. В этом случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.
Отметим, что ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, уже появлялись в зоне проведения спецоперации и активно использовались украинской армией. В последний раз об их перехвате российское Минобороны информировало в конце октября прошлого года. Тогда российская система ПВО успешно сбила четыре ракеты ATACMS.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября 2023, 17:34
Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войнуАлександр Лукашенко прокомментировал поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS и заявил об угрозе полномасштабной войны. Своими тревогами он поделился 26 октября в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
 
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Заголовок открываемого материала
22:18Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
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21:30США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы
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