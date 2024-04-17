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США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы

США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы - 17.04.2024 Украина.ру

США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы

Передачу дальнобойных тактических ракет ATACMS Украине, которая прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, могут отложить, если такое оружие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 17 апреля Палатой представителей

2024-04-17T21:30

2024-04-17T21:30

2024-04-17T21:30

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В документе прописано, что если законопроект утвердят, президент США Джо Байден будет обязан передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Однако, если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. В этом случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей. Отметим, что ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, уже появлялись в зоне проведения спецоперации и активно использовались украинской армией. В последний раз об их перехвате российское Минобороны информировало в конце октября прошлого года. Тогда российская система ПВО успешно сбила четыре ракеты ATACMS.

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новости, сша, украина, киев, джо байден, сенат, минобороны, ракеты, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация