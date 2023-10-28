https://ukraina.ru/20231028/1050574565.html
Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ
Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ - 28.10.2023 Украина.ру
Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS и другие цели. Об этом 28 октября сообщило Минобороны РФ
2023-10-28T14:41
2023-10-28T14:41
2023-10-28T14:41
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истребитель
штурмовик
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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - уточнили в материале.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, более 8,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, почти 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 7 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14,7 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20231028/1050571191.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, новости, истребитель, штурмовик, россия, украина
Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS и другие цели. Об этом 28 октября сообщило Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - уточнили в материале.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, более 8,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, почти 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 7 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14,7 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.