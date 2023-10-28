https://ukraina.ru/20231028/1050574565.html

Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ

Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ - 28.10.2023 Украина.ру

Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS и другие цели. Об этом 28 октября сообщило Минобороны РФ

2023-10-28T14:41

2023-10-28T14:41

2023-10-28T14:41

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - уточнили в материале.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, более 8,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, почти 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 7 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14,7 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20231028/1050571191.html

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пво, новости, истребитель, штурмовик, россия, украина