Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд - 17.04.2024 Украина.ру
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Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд
Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд - 17.04.2024 Украина.ру
Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд
Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Если за него проголосуют, Киев может получить пакет объемом 61 миллиард долларов, в том числе дальнобойные тактические ракеты ATACMS
2024-04-17T20:19
2024-04-17T20:19
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Документом предусмотрено выделение 61 миллиарда долларов, в том числе 23 миллиардов долларов на восполнение арсеналов Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, говорится в тексте. Также глава Белого дома имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября этого года. Средства, заложенные в законопроекте, пойдут на: текущие военные операции США в регионе (11,3 млрд долларов), закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг (13,8 млрд долларов), продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине (26 миллионов долларов). Проект палаты представителей США о помощи Израилю предполагает выделение 26 миллиардов долларов, в том числе для противостояния угрозам Ирана. Голосование по пакетам военной помощи Украине, Израилю союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.
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новости, украина, сша, израиль, джо байден, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация, голосование, конгресс сша
Новости, Украина, США, Израиль, Джо Байден, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация, голосование, Конгресс США

Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд

20:19 17.04.2024
 
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Читать в
Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Если за него проголосуют, Киев может получить пакет объемом 61 миллиард долларов, в том числе дальнобойные тактические ракеты ATACMS
Документом предусмотрено выделение 61 миллиарда долларов, в том числе 23 миллиардов долларов на восполнение арсеналов Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, говорится в тексте.
Также глава Белого дома имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября этого года.
Средства, заложенные в законопроекте, пойдут на: текущие военные операции США в регионе (11,3 млрд долларов), закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг (13,8 млрд долларов), продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине (26 миллионов долларов).
Проект палаты представителей США о помощи Израилю предполагает выделение 26 миллиардов долларов, в том числе для противостояния угрозам Ирана.
Голосование по пакетам военной помощи Украине, Израилю союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.
Флаги США и Украины
14:14
Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертовВ США намерены разделить военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Об этом сообщил в соцсети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон и добавил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.
 
НовостиУкраинаСШАИзраильДжо Байденвоенная помощьвоенная техникаВСУСВОСпецоперацияголосованиеКонгресс США
 
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Заголовок открываемого материала
20:42Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
20:19Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд
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