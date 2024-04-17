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Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд

Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд - 17.04.2024 Украина.ру

Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд

Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Если за него проголосуют, Киев может получить пакет объемом 61 миллиард долларов, в том числе дальнобойные тактические ракеты ATACMS

2024-04-17T20:19

2024-04-17T20:19

2024-04-17T20:19

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Документом предусмотрено выделение 61 миллиарда долларов, в том числе 23 миллиардов долларов на восполнение арсеналов Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, говорится в тексте. Также глава Белого дома имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября этого года. Средства, заложенные в законопроекте, пойдут на: текущие военные операции США в регионе (11,3 млрд долларов), закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг (13,8 млрд долларов), продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине (26 миллионов долларов). Проект палаты представителей США о помощи Израилю предполагает выделение 26 миллиардов долларов, в том числе для противостояния угрозам Ирана. Голосование по пакетам военной помощи Украине, Израилю союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.

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