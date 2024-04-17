Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром
Нынешняя война в Новороссии - это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Сейчас тема его освобождения обсуждается во всех СМИ и телеграм-каналах. Эксперты рассуждают, что поможет российской армии быстро завершить операцию по освобождению города.
Естественно, её сравнивают с двумя успешными операциями – Бахмутской и Авдеевской.
О том, в чем их сходство, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
"Сходство с освобождением Бахмута/Артемовска в том, что наши штурмуют Часов Яр со всех сторон – и по фронту, и с флангов. На сегодняшний день на северном фланге мы окончательно освободили Богдановку. Там оставалось три разрушенных дома, где засели укропы. Теперь мы их вынесли оттуда. Могу вам со всей ответственностью точно сказать: Богдановка окончательно зачищена от врага. Теперь наши подразделения штурмуют Калинина/Калиновку, последний населенный пункт перед Часов Яром, а в полях мы продвигаемся к водоканалу "Северский Донец-Донбасс".
По словам Матюшина, с южного фланга подразделения ВС РФ также продвигаются от Ивановского/Красного водоканалу, каждыц день занимая опорные пункты ВСУ.
"Продвигаться трудно – местность открытая. В общем, степь и опорники", - отметил военный.
"Что касается центрального фронта, то мы продолжаем бои в микрорайоне "Канал". На сегодня продвинулись там на 300 м от перекрестка улиц Горбатого и Зеленой. По улице Олега Кошевого пока продвижения нет. Там трудно: весь микрорайон – это мини-крепость"", - сказал Матюшин.
Что касается сходства Часов-ярской освободительной операции с Авдееевской, то оно, по словам Матюшина, заключается прежде всего в массированном применении ФАБов и артиллерии в связке с работой штурмовых групп и авианаводчиков.
"Как действуют штурмовики и авианаводчики? Они выдвигаются в определенный район, засекают нужный объект. Авиановодчик, как правило, специально обученный офицер ГРУ, ставит специальный прибор… забыл, как он называется. Он стоит на треноге и наводит на объект, который надо уничтожить, лазер. Потом авиация по лучу – целеуказателю отправляет в то место ФАБ. И всё, поминай, как звали", - сообщил военный.
"Кстати, об авианаводчиках снят неплохой российский сериал – "Глаз пустыни". Действие происходит в Сирии. Он основан на реальных событиях. Был такой молодой российский офицер Александр Прохоренко, которому посмертно присвоили звание Героя России. Он был авианаводчиком. Действовал в тылу у "бармалеев". Они его выманили и окружили, чтобы не сдаваться, он себя подорвал. Даже несмотря на то, что командование говорило ему, чтобы он сдался в плен, молодой авианаводчик отказался от этого. Сказал, что не хочет такого позора. Последними его словами было: "Передайте родным, что я их люблю". Авианаводчикам посвящен и фильм о вагнерах – "Лучшие в Аду". Сюжет в нем строится вокруг их действий в Донбассе", - рассказал Матюшин.
Что касается донецкого фронта, то там идут бои в Уманском, начался штурм Нетайлово. Матюшин заявил, что, вопреки сообщениям блогера Юрия Подоляки, в Бердычах и Семеновке еще продолжаются боестолкновения: в первом - на севере населенного пункта на улице Мира, во втором – также на севере – на улице Центральной.
Чуть севернее есть успехи в районе Новокалиново.
"По неподтверждённым пока сообщениям, мы смогли дойти до Очеретино. Якобы наши смогли закрепиться на окраине, взяв первые дома по улице Шевченко. Я пока не смог сегодня дозвониться ребятам из штурмовых групп – там работает РЭБ, или они пока еще не вышли из боя – чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.
На марьинском направлении бои в Новомихайловке и Георгиевке. Бои идут ночью, чтобы не стать жертвами украинских дронов-камикадзе.
В Красногоровке мы закрепились на юге, в районе дач. Наши смогли выбить укропов с территории аж до железнодорожной насыпи и войти на железнодорожную станцию", - подытожил свою фронтовую сводку Матюшин.