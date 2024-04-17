Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку? - 17.04.2024 Украина.ру
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Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку? - 17.04.2024 Украина.ру
Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
Нынешняя война в Новороссии - это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
2024-04-17T14:14
2024-04-17T14:14
эксклюзив
сво
спецоперация
часов яр
авдеевка
артемовск
александр "варяг" матюшин
украина.ру
гру
александр чаленко
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Сейчас тема его освобождения обсуждается во всех СМИ и телеграм-каналах. Эксперты рассуждают, что поможет российской армии быстро завершить операцию по освобождению города.Естественно, её сравнивают с двумя успешными операциями – Бахмутской и Авдеевской.О том, в чем их сходство, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:По словам Матюшина, с южного фланга подразделения ВС РФ также продвигаются от Ивановского/Красного водоканалу, каждыц день занимая опорные пункты ВСУ. "Продвигаться трудно – местность открытая. В общем, степь и опорники", - отметил военный."Что касается центрального фронта, то мы продолжаем бои в микрорайоне "Канал". На сегодня продвинулись там на 300 м от перекрестка улиц Горбатого и Зеленой. По улице Олега Кошевого пока продвижения нет. Там трудно: весь микрорайон – это мини-крепость"", - сказал Матюшин.Что касается сходства Часов-ярской освободительной операции с Авдееевской, то оно, по словам Матюшина, заключается прежде всего в массированном применении ФАБов и артиллерии в связке с работой штурмовых групп и авианаводчиков."Как действуют штурмовики и авианаводчики? Они выдвигаются в определенный район, засекают нужный объект. Авиановодчик, как правило, специально обученный офицер ГРУ, ставит специальный прибор… забыл, как он называется. Он стоит на треноге и наводит на объект, который надо уничтожить, лазер. Потом авиация по лучу – целеуказателю отправляет в то место ФАБ. И всё, поминай, как звали", - сообщил военный.Что касается донецкого фронта, то там идут бои в Уманском, начался штурм Нетайлово. Матюшин заявил, что, вопреки сообщениям блогера Юрия Подоляки, в Бердычах и Семеновке еще продолжаются боестолкновения: в первом - на севере населенного пункта на улице Мира, во втором – также на севере – на улице Центральной.Чуть севернее есть успехи в районе Новокалиново."По неподтверждённым пока сообщениям, мы смогли дойти до Очеретино. Якобы наши смогли закрепиться на окраине, взяв первые дома по улице Шевченко. Я пока не смог сегодня дозвониться ребятам из штурмовых групп – там работает РЭБ, или они пока еще не вышли из боя – чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.На марьинском направлении бои в Новомихайловке и Георгиевке. Бои идут ночью, чтобы не стать жертвами украинских дронов-камикадзе.В Красногоровке мы закрепились на юге, в районе дач. Наши смогли выбить укропов с территории аж до железнодорожной насыпи и войти на железнодорожную станцию", - подытожил свою фронтовую сводку Матюшин.
https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html
https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html
часов яр
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, авдеевка, артемовск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, гру, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Авдеевка, Артемовск, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, ГРУ, Александр Чаленко

Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?

14:14 17.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Нынешняя война в Новороссии - это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Сейчас тема его освобождения обсуждается во всех СМИ и телеграм-каналах. Эксперты рассуждают, что поможет российской армии быстро завершить операцию по освобождению города.
Естественно, её сравнивают с двумя успешными операциями – Бахмутской и Авдеевской.
О том, в чем их сходство, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
"Сходство с освобождением Бахмута/Артемовска в том, что наши штурмуют Часов Яр со всех сторон – и по фронту, и с флангов. На сегодняшний день на северном фланге мы окончательно освободили Богдановку. Там оставалось три разрушенных дома, где засели укропы. Теперь мы их вынесли оттуда. Могу вам со всей ответственностью точно сказать: Богдановка окончательно зачищена от врага. Теперь наши подразделения штурмуют Калинина/Калиновку, последний населенный пункт перед Часов Яром, а в полях мы продвигаемся к водоканалу "Северский Донец-Донбасс".
По словам Матюшина, с южного фланга подразделения ВС РФ также продвигаются от Ивановского/Красного водоканалу, каждыц день занимая опорные пункты ВСУ.
"Продвигаться трудно – местность открытая. В общем, степь и опорники", - отметил военный.
"Что касается центрального фронта, то мы продолжаем бои в микрорайоне "Канал". На сегодня продвинулись там на 300 м от перекрестка улиц Горбатого и Зеленой. По улице Олега Кошевого пока продвижения нет. Там трудно: весь микрорайон – это мини-крепость"", - сказал Матюшин.
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 17:33
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Что касается сходства Часов-ярской освободительной операции с Авдееевской, то оно, по словам Матюшина, заключается прежде всего в массированном применении ФАБов и артиллерии в связке с работой штурмовых групп и авианаводчиков.
"Как действуют штурмовики и авианаводчики? Они выдвигаются в определенный район, засекают нужный объект. Авиановодчик, как правило, специально обученный офицер ГРУ, ставит специальный прибор… забыл, как он называется. Он стоит на треноге и наводит на объект, который надо уничтожить, лазер. Потом авиация по лучу – целеуказателю отправляет в то место ФАБ. И всё, поминай, как звали", - сообщил военный.
"Кстати, об авианаводчиках снят неплохой российский сериал – "Глаз пустыни". Действие происходит в Сирии. Он основан на реальных событиях. Был такой молодой российский офицер Александр Прохоренко, которому посмертно присвоили звание Героя России. Он был авианаводчиком. Действовал в тылу у "бармалеев". Они его выманили и окружили, чтобы не сдаваться, он себя подорвал. Даже несмотря на то, что командование говорило ему, чтобы он сдался в плен, молодой авианаводчик отказался от этого. Сказал, что не хочет такого позора. Последними его словами было: "Передайте родным, что я их люблю". Авианаводчикам посвящен и фильм о вагнерах – "Лучшие в Аду". Сюжет в нем строится вокруг их действий в Донбассе", - рассказал Матюшин.
Что касается донецкого фронта, то там идут бои в Уманском, начался штурм Нетайлово. Матюшин заявил, что, вопреки сообщениям блогера Юрия Подоляки, в Бердычах и Семеновке еще продолжаются боестолкновения: в первом - на севере населенного пункта на улице Мира, во втором – также на севере – на улице Центральной.
Чуть севернее есть успехи в районе Новокалиново.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 17:15
Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБамиДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о боевой обстановке в районе Часова Яра и Донецка
"По неподтверждённым пока сообщениям, мы смогли дойти до Очеретино. Якобы наши смогли закрепиться на окраине, взяв первые дома по улице Шевченко. Я пока не смог сегодня дозвониться ребятам из штурмовых групп – там работает РЭБ, или они пока еще не вышли из боя – чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.
На марьинском направлении бои в Новомихайловке и Георгиевке. Бои идут ночью, чтобы не стать жертвами украинских дронов-камикадзе.
В Красногоровке мы закрепились на юге, в районе дач. Наши смогли выбить укропов с территории аж до железнодорожной насыпи и войти на железнодорожную станцию", - подытожил свою фронтовую сводку Матюшин.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияЧасов ЯрАвдеевкаАртемовскАлександр "Варяг" МатюшинУкраина.руГРУАлександр Чаленко
 
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