https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html

Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?

Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку? - 17.04.2024 Украина.ру

Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?

Нынешняя война в Новороссии - это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном

2024-04-17T14:14

2024-04-17T14:14

2024-04-17T14:14

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

авдеевка

артемовск

александр "варяг" матюшин

украина.ру

гру

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047918088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfc6923938e8bb0c82ef0a43b9dec25.jpg

Сейчас тема его освобождения обсуждается во всех СМИ и телеграм-каналах. Эксперты рассуждают, что поможет российской армии быстро завершить операцию по освобождению города.Естественно, её сравнивают с двумя успешными операциями – Бахмутской и Авдеевской.О том, в чем их сходство, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:По словам Матюшина, с южного фланга подразделения ВС РФ также продвигаются от Ивановского/Красного водоканалу, каждыц день занимая опорные пункты ВСУ. "Продвигаться трудно – местность открытая. В общем, степь и опорники", - отметил военный."Что касается центрального фронта, то мы продолжаем бои в микрорайоне "Канал". На сегодня продвинулись там на 300 м от перекрестка улиц Горбатого и Зеленой. По улице Олега Кошевого пока продвижения нет. Там трудно: весь микрорайон – это мини-крепость"", - сказал Матюшин.Что касается сходства Часов-ярской освободительной операции с Авдееевской, то оно, по словам Матюшина, заключается прежде всего в массированном применении ФАБов и артиллерии в связке с работой штурмовых групп и авианаводчиков."Как действуют штурмовики и авианаводчики? Они выдвигаются в определенный район, засекают нужный объект. Авиановодчик, как правило, специально обученный офицер ГРУ, ставит специальный прибор… забыл, как он называется. Он стоит на треноге и наводит на объект, который надо уничтожить, лазер. Потом авиация по лучу – целеуказателю отправляет в то место ФАБ. И всё, поминай, как звали", - сообщил военный.Что касается донецкого фронта, то там идут бои в Уманском, начался штурм Нетайлово. Матюшин заявил, что, вопреки сообщениям блогера Юрия Подоляки, в Бердычах и Семеновке еще продолжаются боестолкновения: в первом - на севере населенного пункта на улице Мира, во втором – также на севере – на улице Центральной.Чуть севернее есть успехи в районе Новокалиново."По неподтверждённым пока сообщениям, мы смогли дойти до Очеретино. Якобы наши смогли закрепиться на окраине, взяв первые дома по улице Шевченко. Я пока не смог сегодня дозвониться ребятам из штурмовых групп – там работает РЭБ, или они пока еще не вышли из боя – чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.На марьинском направлении бои в Новомихайловке и Георгиевке. Бои идут ночью, чтобы не стать жертвами украинских дронов-камикадзе.В Красногоровке мы закрепились на юге, в районе дач. Наши смогли выбить укропов с территории аж до железнодорожной насыпи и войти на железнодорожную станцию", - подытожил свою фронтовую сводку Матюшин.

https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html

https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

часов яр

авдеевка

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, авдеевка, артемовск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, гру, александр чаленко