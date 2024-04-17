"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico - 17.04.2024 Украина.ру
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"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico
"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico - 17.04.2024 Украина.ру
"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico
Украина движется к катастрофе, а моральный дух военнослужащих Вооруженных сил Украины падает. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер в статье "Украина движется к поражению"
2024-04-17T12:21
2024-04-17T12:21
новости
запад
украина
киев
владимир зеленский
politico
вооруженные силы украины
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Деттмер сослался на военнослужащего Вооруженных сил Украины, подразделение которого 4 месяца не получало снарядов.Автор Politico подчеркнул, что с задержками Запада в отправке военной помощи, украинской армии грозит "опасная нехватка боевого духа, необходимого для победы".Моральный дух украинских солдат мрачный, отмечает Деттмер. Он объясняет это "непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя".Он отметил, что, согласно его наблюдением в ходе репортажей с Украины за последний месяц, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".Вместе с этим Деттмер обратил внимание на снижающееся количество желающих вступить в ряды ВСУ.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, запад, украина, киев, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Politico, Вооруженные силы Украины

"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico

12:21 17.04.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Украина движется к катастрофе, а моральный дух военнослужащих Вооруженных сил Украины падает. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер в статье "Украина движется к поражению"
"Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", - пишет редактор Politico.
Деттмер сослался на военнослужащего Вооруженных сил Украины, подразделение которого 4 месяца не получало снарядов.
Автор Politico подчеркнул, что с задержками Запада в отправке военной помощи, украинской армии грозит "опасная нехватка боевого духа, необходимого для победы".
Моральный дух украинских солдат мрачный, отмечает Деттмер. Он объясняет это "непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя".
Он отметил, что, согласно его наблюдением в ходе репортажей с Украины за последний месяц, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".
Вместе с этим Деттмер обратил внимание на снижающееся количество желающих вступить в ряды ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
11:55
Украине не победить без мобилизации всего населения - PoliticoУкраина не сможет победить без мобилизации всего населения. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер
 
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