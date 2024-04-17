https://ukraina.ru/20240417/1054555382.html

"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico

"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico - 17.04.2024 Украина.ру

"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico

Украина движется к катастрофе, а моральный дух военнослужащих Вооруженных сил Украины падает. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер в статье "Украина движется к поражению"

2024-04-17T12:21

2024-04-17T12:21

2024-04-17T12:21

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Деттмер сослался на военнослужащего Вооруженных сил Украины, подразделение которого 4 месяца не получало снарядов.Автор Politico подчеркнул, что с задержками Запада в отправке военной помощи, украинской армии грозит "опасная нехватка боевого духа, необходимого для победы".Моральный дух украинских солдат мрачный, отмечает Деттмер. Он объясняет это "непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя".Он отметил, что, согласно его наблюдением в ходе репортажей с Украины за последний месяц, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".Вместе с этим Деттмер обратил внимание на снижающееся количество желающих вступить в ряды ВСУ.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html

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новости, запад, украина, киев, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины