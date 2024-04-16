https://ukraina.ru/20240416/1054535191.html

У Украины нет никаких шансов без поддержки США - Зеленский

У Украины нет никаких шансов без поддержки США - Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру

У Украины нет никаких шансов без поддержки США - Зеленский

Украина проиграет, если США прекратят оказывать поддержку украинским властям, заявил президент Украины Владимир Зеленский

2024-04-16T12:39

2024-04-16T12:39

2024-04-16T12:39

новости

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

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Без американской поддержки у украинских войск нет никаких шансов на победу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS. По его словам, соотношение артиллерийских снарядов на фронте составляет 1 к 10 в пользу России. "Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10, авиация - 1 к 30. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал Зеленский. У России есть авиация, которая способна наносить удары по объектам Украины на расстоянии в 300-500 километров, посетовал Зеленский. По его словам, сбивать ракеты Украине якобы нечем. "Скажите, пожалуйста, как вы можете бороться с этими тысячами, если у вас нет оружия, чтобы их сбивать?" - спросил Зеленский. Страны Запада вооружили Украину, тренировали военнослужащих ВСУ для контрнаступления, однако никакого результата это не принесло, напомнили Зеленому журналисты. Американский Конгресс сложно будет убедить в том, что Украина снова нуждается в такой помощи в следующем году. Зеленский заявил, что живет завтрашним днем, и его цели "более насущны и проще". Также он признался, что не знает, что будет в следующем году, и это зависит исключительно от поддержки украинского государства со стороны других стран.

https://ukraina.ru/20240416/1054533123.html

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новости, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины