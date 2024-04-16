https://ukraina.ru/20240416/1054529310.html

Украинцев в Польше ценят работодатели, но всё больше не любят поляки

Украинцев в Польше ценят работодатели, но всё больше не любят поляки - 16.04.2024 Украина.ру

Украинцев в Польше ценят работодатели, но всё больше не любят поляки

Пятая часть поляков боится потерять работу из-за украинцев, среди молодёжи этого опасается треть опрошенных. 41% поляков считают, что приток кадров с Украины может снизить темпы роста зарплат в Польше

2024-04-16T06:48

2024-04-16T06:48

2024-04-16T07:27

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В Польше не хватает рабочих рук как для простого физического труда, так и квалифицированных специалистов. По данным Главного управления статистики страны, больше всего вакансий приходится на промышленность и торговлю, а также строительство, транспорт и складирование. Хотя количество опубликованных в 2024 году предложений трудоустройства уменьшилось по сравнению с прошлым годом, только на профильном портале Pracuj.pl в марте было опубликовано более 64 тысяч объявлений."Низкий уровень безработицы и нехватка рабочей силы означают, что доля иностранцев в общем числе работающих в Польше растёт. Если десять лет назад их число не превышало 100 тысяч, т. е. 1% от всех застрахованных в ZUS (Управление социального страхования. — Прим.), то в конце прошлого года этот процент составил почти 7%, что составило 1,13 миллиона сотрудников. Большинство из них — 83% — являются гражданами Украины", — объясняет Анна Весоловская, управляющий директор компании Gi Group Poland S.A., подготовившей исследование "Барометр рынка труда 2024".По его данным, иностранцы в Польше трудоустроены преимущественно на крупных предприятиях (26,5%), в основном промышленного сектора (27,3%) и сферы услуг (20,3%). Наименьший интерес к трудоустройству иностранцев заметен в малых компаниях (90% не принимают на работу иностранцев) и в государственном секторе (86,2%). При этом в последнем из иностранцев в подавляющем большинстве работают граждане Украины, что объясняется необходимостью обслуживания миллионов их соотечественников, беженцев и трудовых мигрантов.О планах трудоустройства иностранцев в будущем гораздо чаще заявляют польские предприятия, в штате которых они уже есть. При этом 18% из них хотят привлечь именно украинцев, 8% — людей из других стран ЕС, 7,3% — из стран бывшего Восточного блока. В настоящее время только 0,6% польских работодателей заявляют об открытости для сотрудников из других регионов мира.Однако те польские предприниматели, бизнес которых критически зависит от украинских рабочих рук, ныне с тревогой глядят в будущее. "Если война на Украине закончится и начнется восстановление страны, наш строительный рынок, вероятно, полностью остановится", — заявил 15 апреля собственник фирмы Zio-Max Марчин Зёпая в программе "Бизнес-класс" на портале Money.pl. По словам предпринимателя, тогда украинцы вернутся на родину, и возникнут проблемы с поиском сотрудников в Польше."Большинство рабочих на польских стройках — это украинцы, белорусы, немного грузин, может быть, кто-то из Казахстана. Азия и Африка заблокированы по политическим и иммиграционным причинам, не хочу вдаваться в подробности", — подчеркнул Зёпая в разговоре с главредом Money.pl Лукашем Кийком.Если бы конфликт на Украине закончился сегодня, "огромные деньги на реконструкцию" пошли бы на Восток, сказал Зёпая, чья компания выполняет монтаж сантехнических, водопроводных, канализационных и отопительных сетей по всей Польше. Сегодня годовой доход Zio-Max составляет 200 миллионов злотых (почти 50 миллионов долларов). Компания реализовала, среди прочего, огромный контракт на установку градирен в самом высоком здании Евросоюза — Varso Tower, неподалёку от Дворца культуры и науки в центре Варшавы."Мы не вернём поляков, эмигрировавших в Скандинавию или Англию. У них там семьи, дети в школах, хорошая работа, они сюда не вернутся, даже если у них будут такие же деньги. Они укоренены там. Да и сможем ли мы платить сантехнику 200 евро в час? Ну, мы — нет. В Норвегии, наверное, с этим нет проблем. Разрыв сохраняется", — пояснил Зёпая.Основатель Zio-Max отметил, что в случае притока капитала для восстановления Украины её граждане будут работать в своей стране. "Пока они не обоснуются в Польше, их дети не будут ходить в школу, не будут хорошо говорить по-польски и, возможно, не получат польского гражданства… По моим оценкам на сегодняшний день, 70% строителей поедут на Украину", — сказал он.Вот почему нужно иметь план Б, считает бизнесмен. В такой ситуации, заявил он, Zio-Max приступит к реализации контрактов в соседней стране. "У нас будут те же сотрудники, которые будут работать не в Польше, а на Украине. Поляки ведь вообще не очень хотят работать на выезде", — отметил Марчин Зёпая.Его положительные оценки украинских работников разделяет большинство руководителей польских фирм, о чём свидетельствует исследование компании Personnel Service. Так, 42% работодателей в Польше выражают положительное отношение к работникам с Украины, а 36% заявляют о нейтральной позиции по отношению к ним — правда, лишь 14% ценят знания украинцев.Стоит отметить, что 17% польских работодателей указали, что нет ничего, за что они ценят работников из Украины. Это на 12 процентных пунктов больше, чем год назад, бьёт тревогу Кшиштоф Инглот, основатель Personnel Service и эксперт рынка труда. Он также отмечает, что удовлетворенность работодателей всё меньше и меньше сопровождается принятием украинцев в широко понимаемом польском обществе."Польское общество хуже относится к украинцам, дошло до размыва настроений. Лишь каждый четвертый респондент (25%) описывает свое отношение как положительное или скорее положительное, что на 10 процентных пунктов меньше, чем год назад. В свою очередь, негативное отношение увеличилось на 4 процентных пункта — до 18%", — говорится в исследовании Personnel Service.При этом 21% респондентов обеспокоены возможной потерей работы из-за украинцев. Наибольшие опасения (32%) испытывает самая младшая возрастная группа поляков, люди в возрасте 18–24 лет, — по сравнению с 9% среди людей старше 55 лет. Но куда больше, 41% опрошенных, обеспокоены тем, что приток кадров с Украины может снизить темпы роста зарплат в Польше. Только 32% считают, что это не так."Первоначально солидарность была чрезвычайно высокой. Однако со временем энтузиазм наших соотечественников начал угасать. Тем более что при этом полякам пришлось столкнуться с высокой динамикой экономической ситуации в стране, включая инфляцию и высокие процентные ставки. Возросшая стоимость жизни, а также опасения за собственное финансовое положение, повлияли на отношение к украинцам", — говорит Кшиштоф Инглот.Он добавляет, что данная ситуация в настоящее время является проблемой для отделов кадров в польских организациях (компаниях), которые принимают на работу или планируют трудоустроить украинцев. "В условиях ухудшения отношения к беженцам стоит сосредоточиться на социальном образовании", – предлагает Кшиштоф Инглот."Важно объяснить преимущества разнообразия в рабочей среде. Поэтому устранение недоразумений и повышение осведомленности о положительных аспектах миграции может иметь решающее значение для создания более интегрированного общества. Это также одна из главных задач, стоящих перед людьми, создающими новую миграционную политику, так необходимую в нашей стране", – заявляет основатель Personnel Service.Читая эти слова, не покидает ощущение, что они просто переведены с английского, без учёта польского национального характера и реалий. Вот уже второй год опросы фиксируют, что "медовый месяц" в отношениях Украины и Польши остался в 2022 году. Конфликты между двумя странами в вопросах автомобильных перевозок и неограниченного импорта украинской сельхозпродукции рано или поздно перекинутся и на открытый пока для украинцев польский рынок труда.

https://ukraina.ru/20240412/1054477659.html

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, казахстан, ес